Inflacja! GUS podał wrześniowe dane i zaskoczył ekonomistów.
Inflacja we wrześniu: GUS podaje ostateczne dane, czym zaskoczył wrzesień? Główny Urząd Statystyczny potwierdził, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce we wrześniu wzrosły rok do roku o 2,9 procent, podczas gdy w porównaniu z sierpniem pozostały bez zmian. To wynik, który wpisuje się w trend stopniowego hamowania wzrostu cen.
Co kryje się w tych liczbach
Ceny usług rosną znacznie szybciej niż towarów. We wrześniu usługi podrożały o 5,8 procent rok do roku, a towary o 1,9 procent. W ujęciu miesięcznym towary lekko zdrożały, a usługi nieznacznie potaniały. Stabilność miesiąc do miesiąca była możliwa między innymi dzięki mniejszemu niż oczekiwano spadkowi cen paliw oraz wolniejszemu wzrostowi cen żywności.
Co dalej? Trend dezinflacyjny i nowy cel
Ekonomiści podkreślają, że dane z września potwierdzają trend dezinflacyjny. Inflacja utrzymuje się blisko celu Narodowego Banku Polskiego, wynoszącego 2,5 procent. W kolejnych miesiącach można spodziewać się utrzymania tego poziomu, co daje nadzieję na większą stabilizację cen w gospodarce i spadek presji na portfele Polaków.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.