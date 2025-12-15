Inflacja w listopadzie wyższa, niż zakładano. GUS podał oficjalne dane
Inflacja w listopadzie okazała się nieco wyższa od wcześniejszych szacunków. GUS potwierdził, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,5 proc. rok do roku, co pokazuje, że presja cenowa wciąż utrzymuje się w polskiej gospodarce.
Inflacja w listopadzie 2025 r. GUS podał ostateczne dane
Główny Urząd Statystyczny opublikował finalne dane dotyczące inflacji w listopadzie 2025 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,5 proc. rok do roku oraz o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym. To nieco więcej niż wynikało z wcześniejszego, tzw. szybkiego szacunku, w którym GUS wskazywał inflację na poziomie 2,4 proc. rdr.
Inflacja wyższa niż w szybkim szacunku
Opublikowane dane oznaczają korektę w górę w porównaniu do wstępnych wyliczeń. Choć różnica jest niewielka, potwierdza ona, że presja cenowa w gospodarce utrzymuje się, mimo że inflacja pozostaje wyraźnie niższa niż w latach 2022–2023.
W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,1 proc., co wskazuje na względną stabilizację cen, choć nie oznacza jeszcze ich realnego spadku.
Co najbardziej wpływało na ceny w listopadzie
Według danych GUS, na poziom inflacji w listopadzie największy wpływ miały zmiany cen w kilku kluczowych kategoriach konsumpcyjnych. Wciąż widoczny jest wzrost kosztów związanych z codziennymi wydatkami gospodarstw domowych, choć tempo zmian jest znacznie wolniejsze niż jeszcze rok temu.
Eksperci zwracają uwagę, że struktura inflacji stopniowo się zmienia – mniejszą rolę odgrywają już szoki energetyczne, a większe znaczenie mają ceny usług oraz żywności.
Inflacja a prognozy na kolejne miesiące
Poziom 2,5 proc. rok do roku oznacza, że inflacja nadal mieści się blisko celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Dla decydentów monetarnych to istotny sygnał, choć nie przesądza jeszcze o dalszych decyzjach dotyczących stóp procentowych.
Analitycy podkreślają, że kluczowe będą dane z kolejnych miesięcy, zwłaszcza po zakończeniu roku i w kontekście możliwych zmian administracyjnych cen oraz podatków od 2026 roku.
Co oznaczają te dane dla konsumentów
Dla konsumentów oznacza to jedno: ceny nadal rosną, ale wolniej niż w poprzednich latach. Stabilizacja inflacji nie przekłada się jednak automatycznie na odczuwalną ulgę w portfelach, ponieważ poziom cen pozostaje wysoki, a część wydatków – zwłaszcza na usługi – wciąż drożeje.
Listopadowe dane potwierdzają, że inflacja w Polsce weszła w fazę wyhamowania, ale droga do trwałego spadku cen wciąż jest długa.
