Inflacja w Polsce podrosła w kwietniu. Szanse na obniżki stóp są znikome

Wojna w Iranie zmieniła scenariusze gospodarcze na ten rok. Widać to także w Polsce, gdzie inflacja, zamiast się ustabilizować, zaczyna rosnąć. Szanse na oczekiwane wcześniej obniżki stóp procentowych spadły prawie do zera, a możliwe są podwyżki kosztu pieniądza.

Dane GUS i cel inflacyjny NBP

Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja CPI w Polsce podrosła w kwietniu do 3,2 proc. rok do roku. Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.

Analitycy Banku Millennium wskazali, że w danych za kwiecień widać głównie efekty droższych paliw i gazu. Zdecydowana większość pozostałych kategorii, zdaniem analityków, wskazuje na stabilność procesów inflacyjnych. Ekonomiści Banku Millennium prognozują, że inflacja bazowa wzrośnie w drugiej połowie roku do około 3,5 proc. rok do roku, co oznaczałoby dotarcie do górnego limitu celu inflacyjnego NBP. Zdaniem ekonomistów nie powinno to jednak skłonić Rady Polityki Pieniężnej do zmian swojej retoryki.

Decyzje RPP i stawka referencyjna NBP

W maju i kwietniu RPP zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian. Stawka referencyjna NBP wynosi nadal 3,75 proc. Szanse na obniżki, jeszcze zanim wybuchła wojna w Iranie, są teraz znikome. W lutym, styczniu i grudniu stopy również się nie zmieniły. Łącznie od maja 2025 r., gdy wznowiono luzowanie polityki pieniężnej, stawka referencyjna NBP zmalała o 2 pkt proc.

Eksperci ING dodali komentarz: „Na razie daleko do tego scenariusza”.

Prognoza PKB i wzrostu gospodarczego

Słabszy od oczekiwań odczyt PKB sygnalizuje ryzyko w dół dla prognozy wzrostu gospodarczego w całym 2026 r., która wynosi 3,3 proc. Ryzyko to wiąże się z utrzymującą się niepewnością związaną z konfliktem na Bliskim Wschodzie.