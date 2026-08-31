Inflacja w Polsce w sierpniu 2026 r. GUS podał najnowsze wyliczenia. Sprawdź, jak rosną ceny w Warszawie

31 sierpnia 2026 14:56 | Autor: Marek Borkowski | Warszawa | Brak komentarzy

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) za sierpień 2026 roku. Najnowsze dane pokazują, że presja inflacyjna w polskiej gospodarce utrzymuje się na podwyższonym poziomie, napędzana drożejącymi usługami oraz zmianami na rynku energii i paliw. Choć dynamika wzrostu cen spowolniła w porównaniu do szczytowych lat ubiegłych, to codzienne koszty życia mieszkańców stolicy pozostają wysokie. W stołecznych dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście drożejące koszty wynajmu, gastronomii i usług rzutują na domowe budżety.

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Fot. Obraz zaprojektowany i edytowany przez Warszawa w Pigułce, wygenerowany w DALL·E 3.

Wskaźnik CPI w sierpniu 2026 r. Żywność, energia i paliwa

Według wstępnych danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2026 r. wzrosły o 4,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (r/r), natomiast w stosunku do lipca 2026 r. ukształtowały się na poziomie 0,2 proc. (m/m). Kluczowym czynnikiem wpływającym na sierpniowy odczyt był wzrost cen nośników energii (o 8,1 proc. r/r) oraz paliw do prywatnych środków transportu, a także stopniowe wygaszanie państwowych tarcz osłonowych.

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Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 3,8 proc. r/r, przy czym największe podwyżki odnotowano w kategorii pieczywa, nabiału oraz warzyw sezonowych. Z kolei inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) utrzymuje się na uporczywym poziomie około 3,9 proc., co odzwierciedla ciągły wzrost kosztów pracy i rosnące ceny w sektorze usług komercyjnych.

Podstawą prawną gromadzenia oraz przetwarzania danych statystycznych dotyczących wskaźników cenowych jest ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 773 z późn. zm.). Odczyt inflacji ma kluczowe znaczenie dla decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) i Narodowego Banku Polskiego (NBP), których celem inflacyjnym pozostaje przedział 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.

Realia rynkowe w Warszawie. Wola, Mokotów i Śródmieście

Aglomeracja warszawska odczuwa skutki inflacji silniej niż pozostałe regiony kraju. Wynika to z wyższego udziału usług oraz kosztów najmu lokali użytkowych i mieszkaniowych w ogólnej strukturze wydatków. W biurowo-mieszkaniowych centrach stolicy w dzielnicach Wola oraz Mokotów przedsiębiorcy przenoszą rosnące koszty energii i płac na ostatecznych klientów.

Ceny w stołecznych restauracjach, punktach usługowych oraz na rynku wynajmu mieszkań w dzielnicy Śródmieście wzrosły w skali roku o ponad 6-7 proc. Z kolei zbliżający się początek roku szkolnego i akademickiego potęguje popyt na dojazdy oraz materiały edukacyjne, co dodatkowo obciąża budżety rodzin.

Analitycy sektora bankowego wskazują, że powrót od września pełnych stawek podatkowych na paliwa i nośniki energii przełoży się na dalsze podbicie wskaźnika CPI w kolejnym kwartale 2026 roku.

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Zobacz zestaw practical porad, które pozwolą Ci ograniczyć wpływ rosnących cen na codzienne finanse:

  • Planuj zakupy spożywcze z wyprzedzeniem – twórz listy zakupów i korzystaj z promocji sieci handlowych w Warszawie, unikając impulsywnych wydatków.
  • Przejrzyj i renegocjuj umowy na usługi cyfrowe – zweryfikuj subskrypcje, pakiety telewizyjne i telefoniczne, eliminując zbędne opłaty miesięczne.
  • Lokuj oszczędności w obligacje skarbowe indeksowane inflacją – zabezpiecz nadwyżki finansowe przed utratą wartości poprzez zakupy obligacji 4- lub 10-letnich.
  • Korzystaj z Warszawskiej Karty Miejskiej w komunikacji – rezygnuj z przejazdów autem na Woli czy Mokotowie na rzecz dojazdów metrem i tramwajami.
  • Kontroluj zużycie energii i ciepła w mieszkaniu – zainwestuj w energooszczędne żarówki i inteligentne termostaty przed nadchodzącym sezonem grzewczym.

 

 

 

 

 

Źródło: businessinsider

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