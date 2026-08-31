Inflacja w Polsce w sierpniu 2026 r. GUS podał najnowsze wyliczenia. Sprawdź, jak rosną ceny w Warszawie
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) za sierpień 2026 roku. Najnowsze dane pokazują, że presja inflacyjna w polskiej gospodarce utrzymuje się na podwyższonym poziomie, napędzana drożejącymi usługami oraz zmianami na rynku energii i paliw. Choć dynamika wzrostu cen spowolniła w porównaniu do szczytowych lat ubiegłych, to codzienne koszty życia mieszkańców stolicy pozostają wysokie. W stołecznych dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście drożejące koszty wynajmu, gastronomii i usług rzutują na domowe budżety.
Wskaźnik CPI w sierpniu 2026 r. Żywność, energia i paliwa
Według wstępnych danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2026 r. wzrosły o 4,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (r/r), natomiast w stosunku do lipca 2026 r. ukształtowały się na poziomie 0,2 proc. (m/m). Kluczowym czynnikiem wpływającym na sierpniowy odczyt był wzrost cen nośników energii (o 8,1 proc. r/r) oraz paliw do prywatnych środków transportu, a także stopniowe wygaszanie państwowych tarcz osłonowych.
Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 3,8 proc. r/r, przy czym największe podwyżki odnotowano w kategorii pieczywa, nabiału oraz warzyw sezonowych. Z kolei inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) utrzymuje się na uporczywym poziomie około 3,9 proc., co odzwierciedla ciągły wzrost kosztów pracy i rosnące ceny w sektorze usług komercyjnych.
Podstawą prawną gromadzenia oraz przetwarzania danych statystycznych dotyczących wskaźników cenowych jest ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 773 z późn. zm.). Odczyt inflacji ma kluczowe znaczenie dla decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) i Narodowego Banku Polskiego (NBP), których celem inflacyjnym pozostaje przedział 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.
Realia rynkowe w Warszawie. Wola, Mokotów i Śródmieście
Aglomeracja warszawska odczuwa skutki inflacji silniej niż pozostałe regiony kraju. Wynika to z wyższego udziału usług oraz kosztów najmu lokali użytkowych i mieszkaniowych w ogólnej strukturze wydatków. W biurowo-mieszkaniowych centrach stolicy w dzielnicach Wola oraz Mokotów przedsiębiorcy przenoszą rosnące koszty energii i płac na ostatecznych klientów.
Ceny w stołecznych restauracjach, punktach usługowych oraz na rynku wynajmu mieszkań w dzielnicy Śródmieście wzrosły w skali roku o ponad 6-7 proc. Z kolei zbliżający się początek roku szkolnego i akademickiego potęguje popyt na dojazdy oraz materiały edukacyjne, co dodatkowo obciąża budżety rodzin.
Analitycy sektora bankowego wskazują, że powrót od września pełnych stawek podatkowych na paliwa i nośniki energii przełoży się na dalsze podbicie wskaźnika CPI w kolejnym kwartale 2026 roku.
Jak krok po kroku zabezpieczyć domowy budżet przed inflacją
Zobacz zestaw practical porad, które pozwolą Ci ograniczyć wpływ rosnących cen na codzienne finanse:
- Planuj zakupy spożywcze z wyprzedzeniem – twórz listy zakupów i korzystaj z promocji sieci handlowych w Warszawie, unikając impulsywnych wydatków.
- Przejrzyj i renegocjuj umowy na usługi cyfrowe – zweryfikuj subskrypcje, pakiety telewizyjne i telefoniczne, eliminując zbędne opłaty miesięczne.
- Lokuj oszczędności w obligacje skarbowe indeksowane inflacją – zabezpiecz nadwyżki finansowe przed utratą wartości poprzez zakupy obligacji 4- lub 10-letnich.
- Korzystaj z Warszawskiej Karty Miejskiej w komunikacji – rezygnuj z przejazdów autem na Woli czy Mokotowie na rzecz dojazdów metrem i tramwajami.
- Kontroluj zużycie energii i ciepła w mieszkaniu – zainwestuj w energooszczędne żarówki i inteligentne termostaty przed nadchodzącym sezonem grzewczym.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.