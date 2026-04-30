Inflacja w Warszawie znów przyspiesza! GUS podał dane za kwiecień, te liczby nie kłamią.
Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowszy szybki szacunek inflacji. W kwietniu 2026 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,8% w ujęciu rocznym. To wynik wyższy od prognoz analityków, który szczególnie mocno uderzy w mieszkańców dużych aglomeracji. Sprawdź, co drożeje najszybciej i jak Warszawa wypada na tle reszty kraju.
Z najnowszych danych GUS wynika, że walka ze wzrostem cen jeszcze się nie skończyła. W porównaniu z marcem br. ceny wzrosły o 0,7%, co pokazuje, że dynamika inflacyjna wciąż ma silne paliwo. Dla warszawiaków, którzy już teraz zmagają się z najwyższymi kosztami usług w Polsce, to sygnał do ponownego przeliczenia domowych budżetów. Eksperci wskazują, że za kwietniowy skok odpowiadają głównie trzy sektory: żywność, energia oraz paliwa.
Kluczowe liczby z raportu GUS (kwiecień 2026):
- Inflacja r/r: 4,8% (wobec 4,3% w marcu)
- Żywność i napoje bezalkoholowe: wzrost o 6,2% r/r
- Nośniki energii: wzrost o 3,5% r/r
- Paliwa do prywatnych środków transportu: wzrost o 8,9% r/r
Warszawski portfel pod ostrzałem: Usługi ciągną w górę
Choć ogólny wskaźnik wynosi 4,8%, w Warszawie realna odczuwalność inflacji może być znacznie wyższa. Stolica jest liderem wzrostów w sektorze usług – fryzjerzy, mechanicy czy restauratorzy w Śródmieściu i na Woli korygują cenniki niemal z miesiąca na miesiąc. Według analizy PAP, to właśnie „inflacja usługowa” jest obecnie najtrudniejsza do opanowania, a w Warszawie jej dynamika przekracza średnią krajową o blisko 1,5 punktu procentowego.
Szczególnie niepokojący jest wzrost cen paliw (aż o 8,9% rok do roku), co w połączeniu z dzisiejszymi rekordami na giełdach ropy, zapowiada bardzo drogi maj na warszawskich pylonach. Mieszkańcy dojeżdżający do pracy z Białołęki czy Ursynowa muszą przygotować się na to, że transport stanie się jednym z największych obciążeń w ich miesięcznym zestawieniu wydatków.
Co to oznacza dla stóp procentowych?
Analitycy rynkowi nie mają dobrych wieści dla osób spłacających kredyty hipoteczne w stolicy. Odczyt na poziomie 4,8% oddala wizję obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Zamiast tego, na rynku zaczynają pojawiać się głosy o konieczności utrzymania restrykcyjnej polityki, co oznacza, że wysokie raty kredytów pozostaną z nami na dłużej.
Kolejne, pełne dane dotyczące inflacji za kwiecień, z uwzględnieniem szczegółowego koszyka produktów, GUS przedstawi w połowie przyszłego miesiąca. Już teraz jednak widać, że wiosenne ocieplenie nie dotyczy naszych portfeli.
Źródło: Opracowanie na podstawie komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2026 r.
