Inflacja znowu rośnie. NBP opublikował ważne dane
Narodowy Bank Polski opublikował nowe dane o inflacji bazowej, która ponownie wzrosła i osiągnęła 3 proc. rok do roku. To ważny sygnał dla kredytobiorców i rynku finansowego, ponieważ wskaźnik ma duży wpływ na decyzje dotyczące stóp procentowych.
Inflacja znowu rośnie. NBP opublikował ważne dane dla kredytobiorców
Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze dane dotyczące inflacji bazowej. Wskaźnik, który ma ogromne znaczenie dla decyzji o stopach procentowych i wysokości rat kredytów, ponownie wzrósł. Ekonomiści zwracają uwagę, że w danych coraz wyraźniej widać skutki napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie i wzrostu cen paliw po ataku na Iran.
NBP podał nowe dane o inflacji bazowej
Zgodnie z najnowszym odczytem inflacja bazowa po wyłączeniu cen energii, paliw i żywności wyniosła w kwietniu 3 proc. rok do roku.
To wzrost względem poprzednich miesięcy:
– w marcu wskaźnik wynosił 2,7 proc.,
– w lutym było to 2,5 proc.
Choć wynik pozostaje w szerokim celu inflacyjnym NBP, ekonomiści zwracają uwagę, że jest to kolejny sygnał narastającej presji cenowej.
To właśnie inflacja bazowa jest jednym z kluczowych wskaźników analizowanych przez Radę Polityki Pieniężnej przy podejmowaniu decyzji o stopach procentowych.
Wpływ wojny w Iranie coraz bardziej widoczny
Według ekonomistów na wzrost inflacji wpływają przede wszystkim drożejące paliwa i napięcia na światowych rynkach energii.
Po ataku na Iran ceny surowców energetycznych zaczęły rosnąć, co szybko przełożyło się również na koszty transportu i ceny części produktów.
Widać to także w głównym wskaźniku inflacji konsumenckiej CPI publikowanym przez GUS.
W kwietniu inflacja CPI wzrosła do 3,2 proc. rok do roku wobec 3 proc. w marcu i 2,1 proc. w lutym.
W porównaniu z marcem ceny wzrosły o 0,6 proc.
Dlaczego inflacja bazowa jest tak ważna?
Inflacja bazowa różni się od zwykłego wskaźnika CPI tym, że nie uwzględnia cen energii, paliw i żywności.
NBP usuwa te elementy, ponieważ są one mocno zależne od sytuacji na rynkach światowych oraz regulacji państwowych.
Dzięki temu bank centralny może lepiej ocenić rzeczywistą presję inflacyjną wewnątrz gospodarki.
To właśnie na podstawie takich danych Rada Polityki Pieniężnej decyduje, czy:
– podnosić stopy procentowe,
– utrzymywać je bez zmian,
– czy rozpocząć obniżki.
Kredytobiorcy uważnie śledzą dane NBP
Rosnąca inflacja bazowa ma ogromne znaczenie dla osób posiadających kredyty hipoteczne.
Wyższa inflacja może utrudniać szybkie obniżanie stóp procentowych przez NBP, a to oznacza utrzymanie wyższych rat kredytów.
Ekonomiści podkreślają, że sytuacja na rynku paliw i energii będzie jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzje RPP w najbliższych miesiącach.
W tle pozostają także niepewność geopolityczna oraz możliwe dalsze wzrosty kosztów surowców.
Warszawa najmocniej odczuwa rosnące ceny
W dużych miastach, szczególnie w Warszawie, skutki inflacji są coraz bardziej widoczne. Stolica pozostaje najdroższym rynkiem mieszkaniowym w kraju, a wysokie koszty życia szczególnie mocno obciążają budżety rodzin spłacających kredyty hipoteczne.
Warszawscy konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na ceny paliw, żywności i usług, które w ostatnich miesiącach ponownie zaczęły rosnąć.
Eksperci rynku finansowego podkreślają, że mieszkańcy największych miast najmocniej odczuwają skutki utrzymujących się wysokich stóp procentowych.
NBP publikuje kilka rodzajów inflacji bazowej
Narodowy Bank Polski co miesiąc publikuje cztery różne wskaźniki inflacji bazowej.
W kwietniu:
– inflacja po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła 2,9 proc.,
– inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych osiągnęła 3 proc.,
– tzw. 15-proc. średnia obcięta wzrosła do 3 proc.
Dane pokazują, że presja inflacyjna utrzymuje się w wielu segmentach gospodarki.
Co to oznacza dla Ciebie? Kredyty i ceny mogą nadal pozostawać wysokie
Najnowsze dane NBP mogą mieć wpływ zarówno na decyzje dotyczące stóp procentowych, jak i codzienne wydatki Polaków.
Najważniejsze informacje:
– inflacja bazowa wzrosła w kwietniu do 3 proc.,
– wzrost cen paliw wpływa na całą gospodarkę,
– dane są ważne dla decyzji o stopach procentowych,
– kredytobiorcy mogą dłużej odczuwać skutki wysokich rat,
– sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal wpływa na polską gospodarkę.
Najbliższe miesiące pokażą, czy wzrost inflacji okaże się chwilowy, czy stanie się początkiem nowej fali presji cenowej.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.