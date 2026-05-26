InPost zaskoczył przed wakacjami. Nowa usługa może obniżyć koszty podróży
Wakacyjna nowość od InPostu. Dzięki tej usłudze Polacy mogą zaoszczędzić setki złotych
InPost uruchomił nową usługę, która może zmienić sposób wysyłania paczek z zagranicy do Polski. Dzięki nowej funkcji w aplikacji InPost Mobile użytkownicy mogą nadawać przesyłki z kilku krajów Europy bez skomplikowanych formalności i wysokich kosztów. Wielu podróżnych już zauważyło, że rozwiązanie może być tańsze niż dopłaty za dodatkowy bagaż w liniach lotniczych.
InPost rozwija międzynarodowe usługi
Firma Rafała Brzoski od lat rozwija swoją pozycję nie tylko w Polsce, ale również na rynkach zagranicznych.
Po sukcesie Paczkomatów i przejęciu francuskiego operatora Mondial Relay InPost intensywnie rozbudowuje europejską sieć logistyczną.
Dziś tysiące urządzeń działają już między innymi we Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech czy Hiszpanii.
Nowa funkcja pojawiła się w aplikacji InPost Mobile
Najnowsza usługa została udostępniona bezpośrednio w aplikacji InPost Mobile.
Dzięki niej użytkownicy mogą szybko nadawać paczki z wybranych krajów Europy do Polski lub odbierać przesyłki zagraniczne w Paczkomatach.
Cały proces przypomina standardowe nadanie krajowej przesyłki.
Klient:
• wybiera gabaryt paczki,
• opłaca przesyłkę w aplikacji,
• umieszcza paczkę w urządzeniu.
Przesyłka trafia do Polski zazwyczaj w ciągu od 3 do 5 dni roboczych.
Z jakich krajów można wysłać paczkę?
Nowa usługa obejmuje kilka popularnych kierunków w Europie.
Paczki można nadawać między innymi z:
• Włoch,
• Belgii,
• Portugalii,
• Francji,
• Hiszpanii,
• krajów Beneluksu.
InPost zapowiada, że oferta będzie stopniowo rozszerzana na kolejne państwa.
Ceny mają być konkurencyjne
Nowa usługa wzbudziła duże zainteresowanie głównie ze względu na ceny.
Przykładowe koszty nadania najmniejszej paczki wynoszą:
• z Włoch – 37,99 zł,
• z Belgii – 45,99 zł,
• z Portugalii – 58,99 zł.
To znacznie mniej niż w przypadku wielu tradycyjnych operatorów kurierskich.
Podróżni już liczą oszczędności
Nowa funkcja może szczególnie zainteresować osoby podróżujące po Europie.
W internecie szybko pojawiły się komentarze, że wysłanie pamiątek czy zakupów do Polski może być tańsze niż wykupienie dodatkowego bagażu w tanich liniach lotniczych.
Niektóre opłaty za nadbagaż w popularnych liniach potrafią sięgać nawet kilkuset złotych.
Nowe możliwości dla małych firm
Na zmianach mogą skorzystać także małe i średnie przedsiębiorstwa.
Tańsze i prostsze przesyłki międzynarodowe ułatwią sprzedaż produktów za granicę oraz obsługę klientów w różnych krajach Europy.
Dla wielu firm oznacza to możliwość ograniczenia kosztów logistycznych.
Europa coraz bardziej bez granic
InPost podkreśla, że nowa usługa ma uprościć europejski handel internetowy i codzienną logistykę.
Firma chce, aby wysyłanie paczek między krajami było równie proste jak nadanie przesyłki w Polsce.
Rozwiązanie może okazać się szczególnie popularne w czasie wakacji, gdy wielu Polaków podróżuje po Europie.
Co to oznacza dla klientów?
Nowa funkcja może pozwolić użytkownikom zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale także czas i formalności związane z wysyłką międzynarodową.
Dla części podróżnych i rodzin mieszkających za granicą może stać się alternatywą dla drogich przesyłek kurierskich i opłat lotniczych.
