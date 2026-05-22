InPost zmienia właściciela za zawrotną kwotę! Znamy szczegóły wielkiej oferty, oraz co stanie się z marką i Rafałem Brzoską

Miliardowa wycena i wysoka premia dla akcjonariuszy

W skład grupy przejmującej wchodzą globalny fundusz private equity Advent International, logistyczny potentat FedEx Corporation (poprzez FCWB), należący do Rafała Brzoski wehikuł inwestycyjny A&R Investments oraz prywatna spółka holdingowa PPF Group. Oferenci zaoferowali cenę na poziomie 15,60 euro za każdą akcję InPostu. Taka stawka oznacza, że całkowita wartość rynkowa przedsiębiorstwa została oszacowana na zawrotną kwotę 7,8 mld euro (około 33 mld złotych).

Dla dotychczasowych inwestorów mniejszościowych propozycja ta wiąże się z bardzo atrakcyjnymi warunkami finansowymi. Zaproponowana cena zawiera w sobie 50-procentową premię w odniesieniu do kursu giełdowego z dnia 2 stycznia 2026 roku oraz 53-procentowy bonus względem średniej wyceny papierów wartościowych spółki z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających ten dzień.

Szczegóły harmonogramu i warunki finalizacji

Zgodnie z oficjalnymi komunikatami, proces operacyjny ruszy pod koniec maja. Okres przyjmowania zapisów od akcjonariuszy chętnych do sprzedaży swoich walorów potrwa od 26 maja do 27 lipca 2026 roku, przy czym inwestorzy dopuszczają możliwość wydłużenia tego okna czasowego. Aby transakcja doszła do skutku, konsorcjum musi spełnić określone wymogi formalne – kluczowe jest zebranie zapisów na minimum 80 procent wszystkich akcji InPostu oraz uzyskanie niezbędnych zgód ze strony urzędów regulacyjnych i antymonopolowych w Europie. Na ten moment poparcie dla operacji zadeklarowali już właściciele reprezentujący 48 procent kapitału zakładowego, a powołany przez zarząd Komitet Specjalny jednogłośnie zarekomendował przyjęcie oferty.

Kluczowe parametry transakcji

Parametr transakcji Wartość / Szczegóły Cena za jedną akcję 15,60 euro Całkowita wycena InPost 7,8 mld euro (~33 mld zł) Premia (wobec kursu z 2.01.2026) 50% Okres przyjmowania zapisów 26 maja – 27 lipca 2026 r. Próg minimalny powodzenia 80% akcji spółki

Nowy układ sił i gwarancja polskiego rodowodu

Po pomyślnym zamknięciu całego procesu i potencjalnym wycofaniu spółki z obrotu giełdowego na Euronext Amsterdam, struktura własnościowa zostanie precyzyjnie podzielona między partnerów biznesowych. Nowy podział udziałów będzie prezentował się następująco:

Advent International: 37% udziałów,

37% udziałów, FedEx Corporation: 37% udziałów,

37% udziałów, A&R Investments (Rafał Brzoska): 16% udziałów,

16% udziałów, PPF Group: 10% udziałów.

„Transakcja ta umożliwi dalszy rozwój spółki, w tym kontynuację ekspansji na rynkach europejskich. Pozostaję w pełni zaangażowany w kierowanie Grupą InPost w nadchodzących latach” – zadeklarował oficjalnie Rafał Brzoska, założyciel i dyrektor generalny (CEO) firmy.

Dla milionów klientów oraz partnerów handlowych w kraju kluczową informacją jest fakt, że wejście amerykańskiego i globalnego kapitału nie zniszczy wypracowanych fundamentów marki. Nowi właściciele zobowiązali się do utrzymania dotychczasowego brandu InPost oraz pozostawienia głównego centrum operacyjnego i siedziby spółki na terenie Polski. Firma zachowa pełną niezależność operacyjną. Z perspektywy strategicznej, FedEx planuje mocno zintegrować swoje systemy z siecią urządzeń paczkowych InPostu, wykorzystując polską infrastrukturę do obsługi kluczowych dostaw tzw. ostatniej mili w segmencie B2C na terenie całej Europy.