Instalacja odgromowa. Kiedy musisz ją mieć, a kiedy nie

11 maja 2026 20:48 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Nie każdy budynek musi mieć instalację odgromową, choć jej rola w ochronie domu jest kluczowa. Obowiązek zależy od wielu czynników, takich jak wysokość obiektu, jego lokalizacja czy materiały użyte do budowy. Sprawdzamy, kiedy piorunochron jest wymagany przepisami, a kiedy pozostaje tylko zaleceniem.

Dom na zielonej działce ogrodzony płotem. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy użyciu Gemini).
Czy instalacja odgromowa jest obowiązkowa? Sprawdzamy przepisy i praktykę

Instalacja odgromowa, potocznie nazywana piorunochronem, ma jedno podstawowe zadanie – chronić budynek przed skutkami uderzenia pioruna. Nie każdy jednak wie, że jej montaż nie jest obowiązkowy w każdym przypadku. O tym, czy trzeba ją zainstalować, decydują konkretne przepisy i analiza ryzyka.

Podstawa prawna. Co mówią przepisy?

Obowiązek stosowania instalacji odgromowej wynika z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków. Kluczowe znaczenie ma również norma PN-EN 62305, która określa zasady oceny ryzyka wyładowań atmosferycznych.

Przepisy wskazują, że budynek powinien być wyposażony w ochronę odgromową, jeśli wynika to z analizy zagrożenia.

Kiedy instalacja odgromowa jest obowiązkowa?

System piorunochronny wymagany jest przede wszystkim w przypadku budynków o podwyższonym ryzyku:

– budynków wysokich (powyżej 15 m)
– obiektów o dużej powierzchni (powyżej 500 m²)
– konstrukcji wykonanych z materiałów łatwopalnych (np. drewna)
– budynków użyteczności publicznej
– obiektów przemysłowych i magazynów
– nieruchomości zlokalizowanych w strefach częstych wyładowań

W każdym przypadku konieczna jest indywidualna analiza ryzyka.

Kiedy nie trzeba montować piorunochronu?

Istnieją sytuacje, w których instalacja odgromowa nie jest wymagana:

– małe budynki (np. do 50 m²)
– niskie obiekty (poniżej ok. 5 m wysokości)
– zabudowa zwarta (budynki o podobnej wysokości)
– tereny o niskiej częstotliwości burz

Warto jednak pamiętać, że brak obowiązku nie oznacza braku ryzyka.

Instalacja odgromowa a bezpieczeństwo i ubezpieczenie

Piorunochron chroni nie tylko budynek, ale także instalację elektryczną i mieszkańców. Uderzenie pioruna może spowodować pożar lub poważne uszkodzenia.

Istotne jest również to, że:

– instalację trzeba regularnie kontrolować (co najmniej raz na 5 lat)
– brak przeglądów może utrudnić uzyskanie odszkodowania
– niesprawna instalacja może stanowić zagrożenie

Fotowoltaika a instalacja odgromowa

Montaż paneli fotowoltaicznych nie oznacza automatycznie obowiązku instalacji odgromowej, ale często jest zalecany.

System odgromowy:

– chroni instalację PV przed uszkodzeniem
– zmniejsza ryzyko pożaru
– zwiększa bezpieczeństwo całego budynku

Alternatywnie stosuje się również ograniczniki przepięć.

Co to oznacza dla Ciebie?

– instalacja odgromowa nie zawsze jest obowiązkowa
– decyzja zależy od analizy ryzyka i parametrów budynku
– w wielu przypadkach warto ją mieć mimo braku obowiązku
– konieczne są regularne przeglądy (co 5 lat)
– przy fotowoltaice montaż jest często zalecany

