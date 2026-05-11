Instalacja odgromowa. Kiedy musisz ją mieć, a kiedy nie
Nie każdy budynek musi mieć instalację odgromową, choć jej rola w ochronie domu jest kluczowa. Obowiązek zależy od wielu czynników, takich jak wysokość obiektu, jego lokalizacja czy materiały użyte do budowy. Sprawdzamy, kiedy piorunochron jest wymagany przepisami, a kiedy pozostaje tylko zaleceniem.
Instalacja odgromowa, potocznie nazywana piorunochronem, ma jedno podstawowe zadanie – chronić budynek przed skutkami uderzenia pioruna. Nie każdy jednak wie, że jej montaż nie jest obowiązkowy w każdym przypadku. O tym, czy trzeba ją zainstalować, decydują konkretne przepisy i analiza ryzyka.
Podstawa prawna. Co mówią przepisy?
Obowiązek stosowania instalacji odgromowej wynika z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków. Kluczowe znaczenie ma również norma PN-EN 62305, która określa zasady oceny ryzyka wyładowań atmosferycznych.
Przepisy wskazują, że budynek powinien być wyposażony w ochronę odgromową, jeśli wynika to z analizy zagrożenia.
Kiedy instalacja odgromowa jest obowiązkowa?
System piorunochronny wymagany jest przede wszystkim w przypadku budynków o podwyższonym ryzyku:
– budynków wysokich (powyżej 15 m)
– obiektów o dużej powierzchni (powyżej 500 m²)
– konstrukcji wykonanych z materiałów łatwopalnych (np. drewna)
– budynków użyteczności publicznej
– obiektów przemysłowych i magazynów
– nieruchomości zlokalizowanych w strefach częstych wyładowań
W każdym przypadku konieczna jest indywidualna analiza ryzyka.
Kiedy nie trzeba montować piorunochronu?
Istnieją sytuacje, w których instalacja odgromowa nie jest wymagana:
– małe budynki (np. do 50 m²)
– niskie obiekty (poniżej ok. 5 m wysokości)
– zabudowa zwarta (budynki o podobnej wysokości)
– tereny o niskiej częstotliwości burz
Warto jednak pamiętać, że brak obowiązku nie oznacza braku ryzyka.
Instalacja odgromowa a bezpieczeństwo i ubezpieczenie
Piorunochron chroni nie tylko budynek, ale także instalację elektryczną i mieszkańców. Uderzenie pioruna może spowodować pożar lub poważne uszkodzenia.
Istotne jest również to, że:
– instalację trzeba regularnie kontrolować (co najmniej raz na 5 lat)
– brak przeglądów może utrudnić uzyskanie odszkodowania
– niesprawna instalacja może stanowić zagrożenie
Fotowoltaika a instalacja odgromowa
Montaż paneli fotowoltaicznych nie oznacza automatycznie obowiązku instalacji odgromowej, ale często jest zalecany.
System odgromowy:
– chroni instalację PV przed uszkodzeniem
– zmniejsza ryzyko pożaru
– zwiększa bezpieczeństwo całego budynku
Alternatywnie stosuje się również ograniczniki przepięć.
Co to oznacza dla Ciebie?
– instalacja odgromowa nie zawsze jest obowiązkowa
– decyzja zależy od analizy ryzyka i parametrów budynku
– w wielu przypadkach warto ją mieć mimo braku obowiązku
– konieczne są regularne przeglądy (co 5 lat)
– przy fotowoltaice montaż jest często zalecany
