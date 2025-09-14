Instrukcja MSWiA: Jak rozpoznać sygnały alarmowe? Tego każdy Polak powinien się nauczyć

14 września 2025 16:46 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

MSWiA przypomina Polakom, jak rozpoznać sygnały alarmowe w sytuacjach zagrożenia. To podstawowa wiedza, która może uratować życie — a większość społeczeństwa wciąż jej nie posiada. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło właśnie intensywną kampanię informacyjną.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jak brzmi alarm dla ludności cywilnej?

Ogłoszenie alarmu to sygnał dźwiękowy — modulowany dźwięk syreny trwający przez 3 minuty. Może mu towarzyszyć zapowiedź słowna, która zostanie trzykrotnie powtórzona, na przykład: „Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm dla…”.

W przestrzeni publicznej można również zauważyć żółty znak w kształcie równobocznego trójkąta – to graficzny symbol ogłoszonego alarmu.

Jak brzmi odwołanie alarmu?

Odwołanie alarmu to ciągły, jednostajny dźwięk syreny trwający również 3 minuty. W komunikatach głosowych usłyszymy kilkukrotnie wypowiedziane zdanie: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm dla…”.

Dlaczego to tak ważne?

W czasach rosnących napięć geopolitycznych, zwiększonego zagrożenia atakami hybrydowymi i częstszych sytuacji kryzysowych (takich jak powodzie czy pożary), umiejętność rozpoznania sygnałów alarmowych to nie tylko kwestia edukacji, ale obowiązku obywatelskiego.

Rząd podkreśla, że w przypadku ogłoszenia alarmu niezbędne jest niezwłoczne wykonanie poleceń służb i schronienie się w bezpiecznym miejscu.

Co to oznacza dla czytelnika?

Każdy z nas powinien zapamiętać te dźwięki i procedury. Brak wiedzy może prowadzić do paniki i błędnych decyzji w chwili zagrożenia. Warto przekazać te informacje rodzinie, dzieciom i seniorom. Państwo może ostrzegać — ale to my musimy wiedzieć, jak reagować.

