Instrukcja MSWiA: Jak rozpoznać sygnały alarmowe? Tego każdy Polak powinien się nauczyć
MSWiA przypomina Polakom, jak rozpoznać sygnały alarmowe w sytuacjach zagrożenia. To podstawowa wiedza, która może uratować życie — a większość społeczeństwa wciąż jej nie posiada. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło właśnie intensywną kampanię informacyjną.
Jak brzmi alarm dla ludności cywilnej?
Ogłoszenie alarmu to sygnał dźwiękowy — modulowany dźwięk syreny trwający przez 3 minuty. Może mu towarzyszyć zapowiedź słowna, która zostanie trzykrotnie powtórzona, na przykład: „Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm dla…”.
W przestrzeni publicznej można również zauważyć żółty znak w kształcie równobocznego trójkąta – to graficzny symbol ogłoszonego alarmu.
Jak brzmi odwołanie alarmu?
Odwołanie alarmu to ciągły, jednostajny dźwięk syreny trwający również 3 minuty. W komunikatach głosowych usłyszymy kilkukrotnie wypowiedziane zdanie: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm dla…”.
Dlaczego to tak ważne?
W czasach rosnących napięć geopolitycznych, zwiększonego zagrożenia atakami hybrydowymi i częstszych sytuacji kryzysowych (takich jak powodzie czy pożary), umiejętność rozpoznania sygnałów alarmowych to nie tylko kwestia edukacji, ale obowiązku obywatelskiego.
Rząd podkreśla, że w przypadku ogłoszenia alarmu niezbędne jest niezwłoczne wykonanie poleceń służb i schronienie się w bezpiecznym miejscu.
Co to oznacza dla czytelnika?
Każdy z nas powinien zapamiętać te dźwięki i procedury. Brak wiedzy może prowadzić do paniki i błędnych decyzji w chwili zagrożenia. Warto przekazać te informacje rodzinie, dzieciom i seniorom. Państwo może ostrzegać — ale to my musimy wiedzieć, jak reagować.
