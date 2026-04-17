Interwencja Straży Granicznej na lotnisku Chopina. Agresywny mężczyzna wyniesiony z samolotu

17 kwietnia 2026 21:52 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Lot z Warszawy do Miami został opóźniony o ponad 2 godziny po interwencji służb na pokładzie. Agresywny pasażer musiał zostać wyprowadzony z samolotu, a jego bagaż usunięty przed startem. Dopiero po zakończeniu procedur maszyna mogła wystartować.

Samolot na tle zachodzącego słońca i Warszawy. Fot. Warszawa w Pigułce

Niecodzienna sytuacja na Lotnisku Chopina w Warszawie. Lot do Miami został opóźniony o ponad 2 godziny po interwencji służb wobec jednego z pasażerów. Przewoźnik potwierdza, że powodem była agresywna postawa mężczyzny na pokładzie.

Awantura przed startem. Konieczna interwencja służb

Do zdarzenia doszło przed planowanym odlotem rejsu LO29 z Warszawy do Miami. Według relacji pasażerów mężczyzna miał zachowywać się agresywnie i zakłócać porządek.

Sytuacja wymagała interwencji Straży Granicznej. Pasażer został wyprowadzony z samolotu, co było warunkiem kontynuowania procedur przed startem.

Opóźnienie i dodatkowe procedury

Po usunięciu pasażera konieczne było przeprowadzenie dodatkowych czynności. Obsługa musiała odnaleźć i rozładować jego bagaż, co jest standardową procedurą bezpieczeństwa.

Jak przekazał przewoźnik, dopiero po zakończeniu tych działań samolot mógł wystartować. Łączne opóźnienie przekroczyło 2 godziny.

Z danych serwisów śledzących ruch lotniczy wynika, że samolot miał wystartować o 12:25, jednak ostatecznie wystartował dopiero o 14:50.

Przewoźnik potwierdza przebieg zdarzenia

Polskie Linie Lotnicze LOT potwierdziły incydent w oficjalnym komunikacie. Powodem opóźnienia była interwencja służb wobec jednego z pasażerów.

Takie sytuacje są traktowane priorytetowo, ponieważ bezpieczeństwo pasażerów i załogi ma kluczowe znaczenie.

Sprawdziliśmy, jak wyglądają takie przypadki

Podczas rozmów z pracownikami branży lotniczej wynika, że agresywne zachowanie pasażerów to jedna z najczęstszych przyczyn opóźnień niezwiązanych z warunkami technicznymi lub pogodą.

Każda taka sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji służb. Procedury bezpieczeństwa nie pozwalają na start samolotu w obecności osoby stwarzającej zagrożenie.

Dodatkowo konieczność usunięcia bagażu pasażera wydłuża czas przygotowania maszyny do lotu.

Co to oznacza dla pasażerów? Opóźnienia i procedury

Dla podróżnych oznacza to przede wszystkim opóźnienia, na które nie mają wpływu. W takich przypadkach linia lotnicza musi przestrzegać procedur bezpieczeństwa, nawet jeśli powoduje to przesunięcie startu.

Warto pamiętać, że agresywne zachowanie na pokładzie może mieć poważne konsekwencje prawne. Służby mogą wykluczyć pasażera z lotu, a sprawa może trafić do dalszego postępowania.

Dla innych pasażerów oznacza to często dłuższe oczekiwanie, ale także większe bezpieczeństwo podczas lotu.

Incydent z Warszawy pokazuje, że nawet pojedyncza sytuacja może wpłynąć na cały rejs i setki podróżnych.

