„Inwazja musi się skończyć”. Brytyjska prawica liderem sondaży, zapowiada rewolucję. Szykują masowe deportacje na ogromną skalę.

UK Deportation Command, nowa siła na granicach.

Najbardziej kontrowersyjnym punktem programu jest powołanie UK Deportation Command. Ma to być agencja wzorowana na amerykańskim ICE (Immigration and Customs Enforcement), dysponująca własnymi środkami transportu i centrami detencji. Formacja ta ma mieć zdolność do przeprowadzania deportacji na skalę masową, partia mówi nawet o 288 tysiącach osób rocznie, co wymagałoby obsługi pięciu lotów deportacyjnych dziennie.

Zia Yusuf, rzecznik partii ds. wewnętrznych, podkreśla, że celem jest przywrócenie obywatelom poczucia bezpieczeństwa i suwerenności parlamentu nad granicami państwa.