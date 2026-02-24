„Inwazja musi się skończyć”. Brytyjska prawica liderem sondaży, zapowiada rewolucję. Szykują masowe deportacje na ogromną skalę.
UK Deportation Command, nowa siła na granicach.
Najbardziej kontrowersyjnym punktem programu jest powołanie UK Deportation Command. Ma to być agencja wzorowana na amerykańskim ICE (Immigration and Customs Enforcement), dysponująca własnymi środkami transportu i centrami detencji. Formacja ta ma mieć zdolność do przeprowadzania deportacji na skalę masową, partia mówi nawet o 288 tysiącach osób rocznie, co wymagałoby obsługi pięciu lotów deportacyjnych dziennie.
Zia Yusuf, rzecznik partii ds. wewnętrznych, podkreśla, że celem jest przywrócenie obywatelom poczucia bezpieczeństwa i suwerenności parlamentu nad granicami państwa.
Kluczowe filary reformy Reform UK. Tabela założeń
Plan partii zakłada uderzenie w dotychczasowe fundamenty prawne i społeczne dotyczące obcokrajowców na Wyspach:
|Obszar zmiany
|Planowane działanie
|Skutek dla migrantów
|Status pobytu
|Likwidacja Indefinite Leave to Remain (ILR)
|Utrata prawa do pobytu stałego przez tysiące osób
|Prawa Człowieka
|Wyjście z ECHR
|Brak możliwości blokowania deportacji przez trybunał w Strasburgu
|Wizy pracownicze
|Wysokie progi zarobkowe
|Ograniczenie napływu pracowników niskowykwalifikowanych
|Relacje międzynar.
|Sankcje dla państw odmawiających przyjęć
|Wstrzymanie wiz dla obywateli krajów niechętnych do współpracy
Ostra retoryka i reakcja rządu
Używanie słowa „inwazja” w kontekście przepraw przez kanał La Manche budzi ogromne emocje. Przedstawiciele Partii Pracy nazywają te plany „fundamentalnie niebrytyjskimi” i ostrzegają, że uderzą one w osoby, które od lat pracują i budują brytyjską społeczność. Jednak Reform UK argumentuje, że dotychczasowy „duopol” Partii Pracy i Konserwatystów doprowadził do załamania usług publicznych, takich jak NHS, pod wpływem nadmiernej migracji.
Co to oznacza dla Polaków i innych mniejszości w UK?
Chociaż główne ostrze reformy wycelowane jest w nielegalną migrację, propozycje Reform UK mogą mieć pośredni wpływ na osoby przebywające w Wielkiej Brytanii legalnie:
- Niepewność statusu stałego: Pomysł zastąpienia pobytu stałego (ILR) odnawialnymi wizami pięcioletnimi może wprowadzić chaos prawny dla tysięcy rodzin.
- Zaostrzenie kontroli: Zapowiadane rozszerzenie uprawnień do zatrzymań i przeszukań (stop and search) może wpłynąć na codzienny komfort życia mniejszości narodowych.
- Polityczna zmiana kursu: Jeśli Reform UK utrzyma poparcie, wybory w 2029 r. mogą przynieść najbardziej restrykcyjne prawo migracyjne w historii nowoczesnej Europy.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska (z dnia 23.02.2026) dotyczącego planów partii Reform UK w zakresie polityki migracyjnej.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.