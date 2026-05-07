Inwestycje bez podatku stają się faktem! Zobacz jak rząd chce zachęcić Polaków do długiego oszczędzania.
Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI). Nowy instrument ma wspierać budowanie poduszki finansowej poprzez zwolnienie zysków kapitałowych z opodatkowania przy zachowaniu określonych limitów i terminów.
Zgodnie z informacjami serwisu Infor, Osobiste Konto Inwestycyjne to rozwiązanie skierowane do osób fizycznych, które chcą lokować oszczędności w instrumenty finansowe. Główną zachętą do korzystania z OKI jest zniesienie 19-procentowego podatku dochodowego od zysków kapitałowych, pod warunkiem długofalowego utrzymania kapitału.
Limit zwolnienia i rodzaje inwestycji
Projekt określa konkretne ramy finansowe, w jakich inwestorzy będą mogli operować bez konieczności odprowadzania podatku:
- Kwota wolna od podatku: Zwolnienie z tzw. podatku Belki obejmuje zyski z inwestycji do kwoty 100 tys. zł w skali roku kalendarzowego.
- Dostępne instrumenty: Środki zgromadzone na koncie mogą być lokowane w akcje spółek giełdowych, obligacje skarbowe i korporacyjne, jednostki funduszy inwestycyjnych oraz certyfikaty depozytowe.
- Jedno konto na osobę: Każdy podatnik będzie uprawniony do posiadania wyłącznie jednego Osobistego Konta Inwestycyjnego.
Warunek pięcioletniego oszczędzania
Kluczowym elementem nowej regulacji jest promowanie stabilnego inwestowania. Aby zysk wypracowany na OKI nie został opodatkowany, właściciel konta musi utrzymać zainwestowane środki przez okres minimum 5 lat. Czas ten liczony jest od momentu dokonania pierwszej wpłaty na rachunek. Wcześniejsza wypłata kapitału lub wypracowanych zysków będzie skutkować utratą preferencji podatkowej i koniecznością uregulowania należności wobec urzędu skarbowego.
Gdzie założyć Osobiste Konto Inwestycyjne?
Prowadzeniem OKI zajmą się uprawnione do tego instytucje finansowe. Konta będą oferowane przez banki, domy maklerskie oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Instytucje te będą odpowiedzialne za monitorowanie limitów wpłat oraz terminów, które uprawniają klienta do skorzystania z ulgi. Rząd liczy, że wprowadzenie OKI zwiększy poziom oszczędności gospodarstw domowych i zaktywizuje lokalny rynek kapitałowy.
Źródło: Opracowanie na podstawie materiału serwisu Infor.pl dotyczącego Osobistych Kont Inwestycyjnych (07.05.2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.