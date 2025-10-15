IPN alarmuje! W sprawie ekshumacji na Wołyniu wciąż brak przełomu. Polska czeka, Ukraina milczy.

Wiceprezes IPN: Bez przełomu w sprawie ekshumacji na Wołyniu. Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej stwierdził, że choć temat ekshumacji polskich ofiar na Wołyniu pozostaje otwarty, nie nastąpił dotąd żaden przełom w praktyce.

Formalne deklaracje nie przełożyły się na realne działania w terenie.

Według IPN problemem pozostają formalności i brak konkretnych decyzji ze strony ukraińskich instytucji. Polska strona wielokrotnie składała wnioski do Ukrainy, jednak większość z nich pozostaje bez odpowiedzi lub spotyka się z odmowami.

Instytut podkreśla, że może podjąć prace natychmiast po spełnieniu wymogów formalnych. Dopiero wówczas możliwy będzie rozruch ekshumacji. Na razie jednak gotowość i deklaracje to za mało trzeba konkretnych zgód.

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

