Iran ostrzega Europę. „Możemy uderzyć daleko poza Bliski Wschód”. Na celowniku kraj NATO
Napięcie wokół Iranu ponownie rośnie. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że jednym z możliwych celów działań odwetowych może być Albania. W tym kraju znajduje się duża baza irańskiej opozycji, którą Teheran uważa za swojego wroga.
Informacja pojawiła się w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych związanych z irańską Gwardią Rewolucyjną. Według przekazu Albanii grozi atak wymierzony w strukturę organizacji MEK, czyli Ludowej Organizacji Mudżahedinów Iranu.
Na celowniku baza opozycji
Irańskie służby wojskowe wskazały wprost bazę Aszraf 3 w Albanii jako potencjalny cel uderzenia. To właśnie tam od lat działa kierownictwo irańskiej opozycji, która sprzeciwia się rządom w Teheranie.
Organizacja MEK została w przeszłości uznana przez Stany Zjednoczone za ugrupowanie terrorystyczne, jednak w 2012 roku została z tej listy usunięta. Rok później, przy wsparciu ONZ i władz USA, jej członkowie zostali przeniesieni z Iraku do Albanii.
Dziś w specjalnym ośrodku pomiędzy Tiraną a nadmorskim miastem Durres mieszka ponad trzy tysiące irańskich emigrantów politycznych.
Iran mówi o możliwości odwetu
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zasugerował, że Albania może ponieść konsekwencje za udzielanie schronienia przeciwnikom władz w Teheranie. W komunikacie wspomniano również niedawny atak wymierzony w brytyjską bazę wojskową Akrotiri na Cyprze.
Według irańskich wojskowych takie działania mają pokazywać, że Iran jest w stanie prowadzić operacje militarne także poza regionem Bliskiego Wschodu.
W praktyce jest to także sygnał polityczny skierowany do państw europejskich, które wspierają środowiska opozycyjne wobec władz Iranu.
Dlaczego Albania jest tak ważna dla irańskiej opozycji
Albania stała się głównym miejscem działalności organizacji MEK po tym, jak jej członkowie zostali ewakuowani z Iraku. Władze w Tiranie zgodziły się przyjąć działaczy w ramach międzynarodowego programu ochrony uchodźców politycznych.
Powstała tam baza Aszraf 3, która pełni funkcję ośrodka politycznego, medialnego i szkoleniowego dla przeciwników rządu w Teheranie.
Iran od lat oskarża tę organizację o działalność wywrotową i wielokrotnie zapowiadał działania przeciwko jej strukturze.
Co to oznacza dla czytelnika
Groźby kierowane wobec państwa europejskiego pokazują, że napięcia na linii Iran Zachód mogą mieć coraz szerszy zasięg. W praktyce oznacza to dalszy wzrost napięcia politycznego w regionie oraz możliwość kolejnych incydentów dyplomatycznych.
Eksperci zwracają uwagę, że takie komunikaty często mają również charakter demonstracji siły i elementu presji politycznej.
Jednocześnie sytuacja pokazuje, że konflikty z Bliskiego Wschodu coraz częściej wpływają na bezpieczeństwo i politykę państw europejskich.
Iran ponownie wysyła ostrzeżenie w kierunku Europy. Wskazanie Albanii jako potencjalnego celu pokazuje, że Teheran chce zademonstrować zdolność działania także poza swoim regionem.
Na razie są to deklaracje, jednak w świecie międzynarodowej polityki nawet takie sygnały potrafią szybko podnieść poziom napięcia między państwami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.