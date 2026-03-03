Iran wskazał Polskę w swoim przekazie. Jest odpowiedź Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Nazwę Polski wymieniono w kontekście napięć na Bliskim Wschodzie. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego potwierdził, że w przekazach informacyjnych pojawiła się wzmianka o naszym kraju jako sojuszniku Stanów Zjednoczonych. Sprawa została odnotowana przez polskie służby.
Wypowiedź padła na antenie Radia ZET.
Co dokładnie przekazano
Sławomir Cenckiewicz poinformował, że jeden z przedstawicieli Iranu wskazał Polskę jako państwo sprzymierzone z USA. Jak zaznaczył, informacja ta znalazła się w raportach analizowanych przez stronę polską.
Szef BBN przyznał, że taki sygnał może być interpretowany jako potencjalny ślad wskazujący na możliwość zwiększonego ryzyka. Dodał jednak, że obecnie nie ma przesłanek do podejmowania nadzwyczajnych decyzji.
Czy Polsce grozi wzrost zagrożenia
Na pytanie o możliwość ataków terrorystycznych Cenckiewicz odpowiedział ostrożnie. Zaznaczył, że sama wzmianka nie oznacza automatycznie realnego zagrożenia, ale jest elementem, który musi zostać uwzględniony w analizach bezpieczeństwa.
Podkreślił, że sytuacja jest monitorowana, a odpowiednie służby śledzą rozwój wydarzeń.
Czy prezydent zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego
W rozmowie pojawił się również wątek ewentualnego zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Zdaniem szefa BBN na obecnym etapie nie ma takiej potrzeby.
Cenckiewicz ocenił, że brak jest przesłanek do nadzwyczajnego spotkania przedstawicieli rządu i partii politycznych. Dodał, że RBN mogłaby zostać zwołana w przypadku poważnej eskalacji, na przykład gdyby doszło do sytuacji zagrażającej polskim obywatelom za granicą lub wyraźnego wzrostu zagrożenia terrorystycznego w kraju.
Sytuacja na Bliskim Wschodzie
Równolegle trwa napięta sytuacja między Izraelem a Iranem. Rzecznik izraelskiej armii, podpułkownik Nadaw Szoszani, poinformował, że wojsko przygotowało plan działań rozpisany na kilka tygodni. Zaznaczył, że kampania może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od rozwoju wydarzeń.
Jednocześnie ocenił, że wysłanie izraelskich wojsk lądowych do Iranu jest obecnie mało prawdopodobne.
Co to oznacza dla Ciebie
Na dziś nie ogłoszono podniesienia stopnia alarmowego w Polsce ani dodatkowych restrykcji dla obywateli. Wzmianka o Polsce w zagranicznych wypowiedziach została odnotowana, ale nie przełożyła się na konkretne decyzje o zmianie poziomu bezpieczeństwa.
Jeśli planujesz podróż zagraniczną, szczególnie do regionów objętych napięciem, warto śledzić komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz bieżące ostrzeżenia dla podróżnych.
Polskie władze deklarują, że monitorują sytuację i reagują adekwatnie do skali zagrożenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.