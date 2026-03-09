Iran wystrzelił rakietę. Pilny alarm i reakcja NATO
Na Bliskim Wschodzie ponownie rośnie napięcie. W kierunku Turcji poleciał pocisk balistyczny wystrzelony z terytorium Iranu. O zdarzeniu poinformowało tureckie ministerstwo obrony. Według oficjalnego komunikatu rakieta została przechwycona przez systemy obrony powietrznej, zanim mogła uderzyć w zamieszkane obszary.
Choć nikt nie zginął i nie ma informacji o rannych, sytuacja wywołała poważne obawy o bezpieczeństwo w regionie.
Pocisk przechwycony w przestrzeni powietrznej
Tureckie władze przekazały, że rakieta wystrzelona z Iranu wleciała w przestrzeń powietrzną Turcji. Systemy obrony przeciwrakietowej zostały natychmiast uruchomione.
Pocisk został zneutralizowany przez jednostki obrony powietrznej NATO rozmieszczone nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. Dzięki temu nie doszło do bezpośredniego uderzenia.
Fragmenty zniszczonej rakiety spadły na niezabudowane tereny w prowincji Gaziantep. Według informacji tureckich służb nie odnotowano ofiar ani zniszczeń wśród zabudowań.
Stanowcze ostrzeżenie Ankary
Po incydencie tureckie ministerstwo obrony wydało zdecydowany komunikat. Podkreślono w nim, że Turcja traktuje bezpieczeństwo swojego terytorium jako absolutny priorytet.
Ankara zaznaczyła również, że będzie reagować stanowczo na każde zagrożenie skierowane przeciwko państwu.
W komunikacie zapowiedziano, że w przypadku kolejnych podobnych incydentów Turcja podejmie wszelkie niezbędne działania natychmiast i bez wahania.
To nie pierwszy taki przypadek
Podobna sytuacja miała miejsce już wcześniej. Na początku marca także doszło do wystrzelenia pocisku balistycznego w kierunku Turcji. Wówczas rakieta została przechwycona przez systemy obrony NATO nad Morzem Śródziemnym.
Po tamtym zdarzeniu Sojusz Północnoatlantycki potępił atak, a tureckie władze wezwały ambasadora Iranu i przekazały mu oficjalną notę protestacyjną.
Iran zaprzecza oskarżeniom
Władze w Teheranie zaprzeczają, jakoby wystrzeliły rakietę w kierunku Turcji. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Iranu w oświadczeniu podkreślił, że Iran szanuje suwerenność Turcji i nie prowadził żadnych działań militarnych przeciwko temu państwu.
Mimo tych zapewnień napięcie w regionie pozostaje bardzo wysokie, a kolejne incydenty mogą jeszcze bardziej zaostrzyć sytuację na Bliskim Wschodzie.
