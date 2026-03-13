Iran zwrócił się do Rosji o pilną pomoc. Moskwa ogłasza decyzję Putina
Iran zwrócił się do kilku państw o wsparcie humanitarne po zniszczeniach spowodowanych ostatnimi atakami. Wśród krajów, do których skierowano apel, znalazła się także Rosja. Moskwa poinformowała, że odpowiada na prośbę władz w Teheranie i przygotowuje transport pomocy medycznej.
Informację przekazała rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marija Zacharowa.
Iran prosi o pomoc po zniszczeniach
Podczas briefingu prasowego przedstawicielka rosyjskiej dyplomacji poinformowała, że w wyniku ataków w Iranie poważnie ucierpiała infrastruktura medyczna.
Według przekazanych informacji zniszczonych zostało wiele szpitali oraz stacji pogotowia ratunkowego. W kraju jest również duża liczba rannych, wśród których znajdują się kobiety i dzieci.
W tej sytuacji irańskie władze zwróciły się do zaprzyjaźnionych państw z prośbą o pilne wsparcie w postaci sprzętu i środków medycznych.
Decyzja zapadła na polecenie Putina
Rosyjskie władze poinformowały, że odpowiedź na apel Teheranu została już przygotowana. Na polecenie prezydenta Władimira Putina rozpoczęto organizowanie pomocy humanitarnej dla Iranu.
Zgodnie z zapowiedziami do kraju mają trafić przede wszystkim środki medyczne potrzebne do leczenia rannych.
Bliskie relacje Moskwy i Teheranu
Relacje między Rosją a Iranem w ostatnich latach znacznie się zacieśniły. Współpraca obu państw nabrała szczególnego znaczenia po rozpoczęciu przez Rosję wojny przeciwko Ukrainie.
Iran dostarczał rosyjskiej armii między innymi drony Shahed, które są wykorzystywane w działaniach wojennych. Część z nich produkowana jest również na licencji w Rosji.
Państwa współpracują także w sektorze energetycznym. W ubiegłym roku podpisano umowę dotyczącą budowy nowych bloków elektrowni jądrowej w Iranie o wartości około 25 miliardów dolarów.
Rosja krytykuje działania USA i Izraela
Po ostatnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran rosyjskie władze otwarcie stanęły po stronie Teheranu. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow potępił operację wojskową, określając ją jako naruszenie prawa międzynarodowego.
Według rosyjskiej dyplomacji działania te mogą mieć poważne konsekwencje dla stabilności w regionie.
Co to oznacza dla czytelnika
Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje bardzo napięta, a reakcje światowych mocarstw pokazują, jak szybko konflikt może wpływać na relacje międzynarodowe.
Decyzja Rosji o wysłaniu pomocy humanitarnej do Iranu jest kolejnym sygnałem, że współpraca między tymi państwami będzie nadal odgrywać istotną rolę w obecnym układzie geopolitycznym.
