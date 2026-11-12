Jabłka chowam pod grubą kruszonką. Ten jesienny deser robię, gdy nie mam ochoty zagniatać ciasta
Kiedy mam ochotę na coś słodkiego, ale nie chce mi się zagniatać ciasta, sięgam po jabłka, masło, mąkę i cynamon. To właściwie wszystko, czego potrzebuję do przygotowania jednego z najprostszych jesiennych deserów. Pod grubą, złocistą kruszonką chowam kwaśne owoce, które podczas pieczenia miękną i puszczają aromatyczny sok. Najbardziej lubię podawać je jeszcze ciepłe, najlepiej z gałką lodów waniliowych. I właśnie tutaj tkwi cały urok tego przepisu.
Nie zagniatam ciasta i nie wyciągam miksera. Wystarczy kilka prostych składników
W tym deserze najbardziej odpowiada mi to, że nie muszę przygotowywać żadnego spodu. Nie wałkuję ciasta, nie czekam, aż wyrośnie, i nie martwię się, czy uda mi się je odpowiednio rozprowadzić w formie. Po prostu kroję jabłka, wsypuję je do naczynia żaroodpornego i przykrywam porządną warstwą maślanej kruszonki.
Zasada jest bardzo prosta. Na dole znajdują się soczyste owoce z cynamonem, a na górze chrupiąca mieszanka mąki, cukru i zimnego masła. Podczas pieczenia wszystko łączy się w deser, który trochę przypomina szarlotkę, ale ma zupełnie inną strukturę.
Ja zdecydowanie stawiam na grubą kruszonkę. Nie przepadam za wersją, w której na jabłkach znajdują się jedynie pojedyncze okruszki ciasta. Lubię, kiedy jest jej tyle, że można nabrać na łyżkę jednocześnie miękkie owoce i solidny kawałek chrupiącej góry.
Co ważne, nie trzeba mieć żadnych szczególnych umiejętności cukierniczych. Wystarczą miska, nóż, naczynie do pieczenia i kilkanaście minut pracy.
Do pieczenia wybieram kwaśne jabłka. Nie każde sprawdzą się równie dobrze
W przypadku tego przepisu nie zaczynam od przygotowywania kruszonki, ale od wyboru owoców. I tutaj mam dość zdecydowane zdanie: najlepiej sprawdzają się jabłka o wyraźnie kwaskowym smaku.
Szczególnie pasują mi szare renety i antonówki. Mają charakterystyczną kwasowość, która dobrze równoważy słodycz maślanej posypki. Po upieczeniu jabłka miękną, a ich sok miesza się z cukrem i cynamonem, tworząc pachnącą, owocową warstwę.
Nie oznacza to jednak, że trzeba szukać wyłącznie tych odmian. Można wykorzystać również inne jabłka, najlepiej takie, które nie są przesadnie słodkie i nie rozpadają się całkowicie podczas obróbki.
Ja unikam bardzo miękkich, mocno dojrzałych owoców. Podczas pieczenia mogą szybko zamienić się w mus, a przecież zależy mi na tym, żeby pod kruszonką nadal były widoczne kawałki jabłek.
Ważna jest też wielkość kawałków. Kroję owoce w kostkę o boku mniej więcej 2 centymetrów. Dzięki temu mają szansę zmięknąć, ale nie powinny całkowicie stracić kształtu.
Składniki na jabłka pod kruszonką. Tyle wystarczy na sześć porcji
Nie komplikuję tego przepisu dodatkami. Cynamon, masło i kwaśne jabłka tworzą wystarczająco dobre połączenie, dlatego nie potrzebuję długiej listy składników.
Na warstwę jabłkową:
- 1 kg jabłek, najlepiej szarej renety lub antonówki,
- 1 płaska łyżeczka mielonego cynamonu,
- 1 łyżka soku z cytryny,
- 1-2 łyżki cukru, zależnie od kwaśności owoców,
- 1 płaska łyżka skrobi ziemniaczanej, około 10 g.
Na grubą, maślaną kruszonkę:
- 170 g mąki pszennej,
- 110 g zimnego masła,
- 80 g cukru,
- szczypta soli.
Przygotowanie: około 15-20 minut.
Pieczenie: około 35-40 minut w temperaturze 190 stopni Celsjusza, grzanie góra-dół.
Liczba porcji: 6.
Do przygotowania używam naczynia żaroodpornego o wymiarach około 20 × 25 cm. Nie wybieram zbyt dużej formy, ponieważ zależy mi na porządnej warstwie jabłek, a nie na cienkiej porcji owoców rozłożonej po całym dnie.
Jabłka mieszam z cynamonem i odrobiną cytryny. Nie przesadzam z cukrem
Obrane jabłka pozbawiam gniazd nasiennych, kroję na kawałki i przekładam do dużej miski. Dodaję cynamon, sok z cytryny oraz niewielką ilość cukru.
Tutaj kieruję się przede wszystkim smakiem samych owoców. Jeśli jabłka są przyjemnie kwaśne, wystarczy mi jedna łyżka cukru. Przy wyjątkowo cierpkich dokładam drugą, ale nie staram się całkowicie pozbyć kwasowości. Właśnie ona sprawia, że deser nie jest mdły.
Dodaję również płaską łyżkę skrobi ziemniaczanej. To prosty sposób na zagęszczenie części soku, który owoce uwolnią podczas pieczenia. Nie chcę, żeby na dnie naczynia powstała wodnista warstwa, szczególnie jeśli zamierzam nakładać deser na talerze.
Wszystko delikatnie mieszam i przekładam do formy. Jabłka rozprowadzam równomiernie, ale nie ugniatam ich przesadnie. Między kawałkami może pozostać trochę miejsca.
Na tym etapie nie podsmażam ich ani nie gotuję. Wolę, żeby cała obróbka odbyła się w piekarniku, gdzie owoce stopniowo miękną pod warstwą kruszonki.
Kruszonkę robię z zimnego masła. To najważniejsza rzecz w całym przepisie
Przechodzę do części, którą uważam za najważniejszą w tym deserze. Dobra kruszonka powinna być maślana, lekko złocista i chrupiąca, ale nie twarda jak kamień.
Do miski wsypuję mąkę, cukier i szczyptę soli. Dodaję zimne masło pokrojone w niewielką kostkę. Następnie rozcieram składniki palcami, aż powstaną nieregularne grudki.
Nie staram się uzyskać idealnie drobnej posypki. Wręcz przeciwnie, zostawiam część większych kawałków. Podczas pieczenia to właśnie one tworzą apetyczne, kruche fragmenty, które tak dobrze kontrastują z miękkimi jabłkami.
Nie zagniatam jednak wszystkiego w jednolitą kulę. To nie jest klasyczne ciasto kruche. Jeśli masa zaczyna przypominać zwartą bryłę, rozdzielam na mniejsze kawałki.
Zwracam też uwagę na temperaturę masła. Musi być zimne. Jeżeli zrobi się zbyt miękkie, grudki zaczynają się sklejać, a kruszonka może stracić swoją sypką strukturę jeszcze przed włożeniem do piekarnika.
Gotową mieszankę wysypuję na jabłka. Staram się przykryć niemal całą powierzchnię, ale niczego nie dociskam. Chcę, żeby między grudkami pozostało trochę przestrzeni.
Jabłka pod kruszonką piekę około 40 minut. Czekam na złocisty kolor
Kiedy składniki są już przygotowane, samo pieczenie nie wymaga wielkiej uwagi. Wstawiam naczynie do piekarnika nagrzanego do 190 stopni Celsjusza i ustawiam je na środkowym poziomie.
Cały proces wygląda następująco:
- Rozgrzewam piekarnik do 190 stopni Celsjusza, ustawiając grzanie góra-dół.
- Jabłka wymieszane z cynamonem, cytryną, cukrem i skrobią przekładam do naczynia żaroodpornego.
- Posypuję je równomiernie przygotowaną kruszonką.
- Wstawiam naczynie do piekarnika na około 35-40 minut.
- Sprawdzam, czy kruszonka jest złocista, a sok z jabłek delikatnie bulgocze przy brzegach formy.
- Wyjmuję deser i pozostawiam na około 10 minut, żeby owoce lekko przestygły, a sok nieco zgęstniał.
Nie kieruję się wyłącznie zegarkiem. Jeśli po 35 minutach kruszonka nadal wygląda blado, daję jej jeszcze kilka minut. Z kolei gdy rumieni się zbyt szybko, zmniejszam temperaturę.
Najważniejsze są dla mnie dwa sygnały: złocista powierzchnia i miękkie owoce pod spodem. Jabłka można ostrożnie sprawdzić cienkim nożem, wsuwając go między grudki kruszonki.
Chrupiąca góra i miękkie jabłka. Tych błędów lepiej unikać
Najłatwiej zepsuć ten deser nadmiarem wilgoci. Jeśli jabłka są wyjątkowo soczyste albo pokroimy je na bardzo drobne kawałki, podczas pieczenia mogą wypuścić dużo płynu. Dlatego dodaję skrobię i nie dosypuję cukru bez zastanowienia.
Drugim problemem bywa zbyt mocne rozcieranie kruszonki. Nie zależy mi na idealnie jednolitej masie. Im bardziej przypomina surowe ciasto, tym trudniej uzyskać charakterystyczną, grudkowatą posypkę.
Nie przykrywam też naczynia podczas pieczenia. Para powinna mieć możliwość swobodnego wydostawania się z formy, ponieważ wilgotna powierzchnia nie zrumieni się tak, jak tego oczekuję.
Ważne jest również odpowiednie studzenie. Nie stawiam gorącego deseru pod szczelną pokrywką. Skraplająca się para mogłaby sprawić, że chrupiąca kruszonka szybko zmięknie.
Na ciepło smakuje najlepiej. Dodaję lody waniliowe albo zostawiam same jabłka
Nie czekam, aż deser całkowicie wystygnie. Najbardziej odpowiada mi podany na ciepło, kiedy jabłka są jeszcze miękkie, a kruszonka zachowuje chrupkość.
Moim ulubionym dodatkiem są lody waniliowe. Połączenie gorących owoców z zimnymi lodami ma w sobie coś wyjątkowo przyjemnego. Cynamon, masło, delikatna kwasowość jabłek i kremowa wanilia tworzą zestaw, do którego nie potrzeba żadnego dodatkowego sosu.
Jeśli mam ochotę na mniej słodką wersję, wybieram gęsty jogurt naturalny. Można też podać deser bez żadnych dodatków, prosto z naczynia, w którym się piekł.
Pozostałe porcje przechowuję po ostudzeniu w lodówce, w zamkniętym pojemniku, maksymalnie przez 3-4 dni. Przed podaniem najlepiej podgrzać je w piekarniku, choć trzeba pamiętać, że kruszonka po przechowywaniu nie zawsze odzyska swoją pierwotną chrupkość.
Właśnie za tę prostotę lubię jabłka pod kruszonką. Nie potrzebuję tortownicy, miksera ani wyrabiania ciasta. Wystarczą kwaśne owoce, trochę cynamonu i solidna warstwa masła z mąką i cukrem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.