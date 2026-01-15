Jak mądrze dokarmiać zwierzęta zimą? Dobre chęci to nie wszystko!
Mróz i gruba pokrywa śnieżna to dla dzikich zwierząt walka o przetrwanie. Chociaż dokarmianie jest wyrazem empatii, eksperci ostrzegają: niewłaściwa pomoc bywa wyrokiem dla ptaków i wiewiórek. „Anielskie skrzydło”, kwasica żołądka czy groźne infekcje to skutki błędów, które popełniamy najczęściej. Sprawdź, jak pomagać odpowiedzialnie
Zima to czas ekstremalnego wysiłku dla organizmów zwierząt. Gdy temperatura spada drastycznie poniżej zera, znalezienie pożywienia staje się niemal niemożliwe. Pomoc człowieka jest wtedy nieoceniona, ale wymaga wiedzy. Oto dekalog zimowego wsparcia dla naszych dzikich sąsiadów.
Ptaki: Zapomnij o chlebie, postaw na systematyczność
Największym błędem, z którym od lat walczą ornitolodzy, jest podawanie ptakom pieczywa. Zawarty w nim kwas chlebowy oraz sól niszczą układ pokarmowy ptaków, prowadząc do bolesnych chorób, a u ptactwa wodnego do tzw. „anielskiego skrzydła” – deformacji stawów, która uniemożliwia lot.
Co powinno trafić do karmnika?
-
Mieszanki ziaren: Najlepszy będzie słonecznik (czarny, niesolony), proso, pszenica, owies oraz ziarna dyni.
-
Tłuszcz: Niesolona słonina to energetyczna „bomba” dla sikorek i dzięciołów. Pamiętaj jednak o higienie – jeśli słonina nie zostanie zjedzona w ciągu dwóch tygodni, należy ją wymienić, gdyż jełczeje i staje się toksyczna.
-
Woda: To towar deficytowy zimą. Wystaw poidełko i regularnie wymieniaj zamarzniętą wodę na świeżą.
Ważna zasada: Jeśli zaczniesz karmić ptaki, nie przestawaj aż do wiosny. Zwierzęta szybko uczą się lokalizacji karmnika i w trakcie mroźnej nocy zużywają całą energię, by do niego dotrzeć. Jeśli zastaną go pustym, mogą nie mieć siły na dalsze poszukiwania.
Wiewiórki: „Basie” potrzebują energii przed rozrodem
Mieszkańcy parków, czyli wiewiórki, pod koniec zimy wchodzą w okres rozrodczy, co wiąże się z ogromnym zapotrzebowaniem na kalorie. Dokarmiając je, unikaj produktów przetworzonych – chipsy, krakersy czy słone orzeszki są dla nich zabójcze.
Zimowe menu dla wiewiórki:
-
Orzechy włoskie i laskowe (najlepiej w skorupkach, co pozwala im ścierać zęby),
-
nasiona kukurydzy i słonecznika,
-
suszone owoce (jabłka, rodzynki),
-
warzywa: kawałki marchewki lub cukinii.
Nie zapomnij o schroniskach
Zima to najtrudniejszy czas dla bezdomnych psów i kotów. Placówki w całej Polsce apelują o wsparcie, ale podkreślają, by przed przyjazdem zadzwonić i zapytać o konkretne potrzeby.
Najbardziej potrzebne artykuły w 2026 roku:
-
Wysokiej jakości karma: Zimą zwierzęta potrzebują posiłków o większej kaloryczności i zawartości mięsa.
-
Tekstylia: Koce, ręczniki i grube materiały do wyścielania boksów (uwaga: wiele schronisk prosi o unikanie kołder z pierza, które psy mogą rozszarpać).
-
Wolontariat: Często najlepszą pomocą jest spacer, który pozwala psu rozgrzać mięśnie i zredukować zimowy stres.
