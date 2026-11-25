Jak otrzymać mieszkanie komunalne? Sprawdź progi dochodowe w 6 największych miastach Polski
W 2026 roku różnice w progach dochodowych uprawniających do ubiegania się o mieszkanie komunalne w największych polskich miastach przekraczają 3000 zł miesięcznie. Podczas gdy we Wrocławiu singiel nie może zarabiać więcej niż 2967,74 zł, w Warszawie limit dla 1 osoby wynosi blisko 5978 zł, a w Gdańsku 5342,14 zł. Samorządy stosują nie tylko odmienne wskaźniki waloryzacji, ale też różne okresy rozliczeniowe i ścisłe terminy przyjmowania wniosków.
Jak gminy liczą dochód w 2026 roku? Emerytura minimalna kontra pensja z GUS
W Polsce nie obowiązuje jednolity, ogólnokrajowy próg dochodowy dla lokali komunalnych – każda gmina ustala własne zasady w drodze uchwały rady miasta. W 5 z 6 największych aglomeracji limity powiązano z wysokością najniższej emerytury, dzięki czemu kwoty aktualizują się automatycznie co roku bez konieczności przegłosowywania nowych stawek. Jedynym wyjątkiem w zestawieniu jest Gdańsk, który opiera swoje wyliczenia na przeciętnym wynagrodzeniu ogłaszanym przez Główny Urząd Statystyczny.
Podstawą kwalifikacji jest średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym po odliczeniu podatku oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Rozbieżności dotyczą jednak okresu, z którego urząd bada zarobki wnioskodawcy. W Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Gdańsku brane są pod uwagę 3 kolejne miesiące poprzedzające złożenie wniosku. Warszawa analizuje pełne 12 miesięcy kalendarzowych, natomiast Poznań weryfikuje dochód za cały poprzedni rok kalendarzowy (dla wniosków z 2026 roku jest to rok 2025), a następnie przeprowadza dodatkową kontrolę z ostatnich 3 miesięcy tuż przed samym przydziałem kluczy.
Warszawa, Gdańsk i Łódź. Najwyższe limity i dolna granica zarobków
Najbardziej liberalne progi dla osób samotnych obowiązują w stolicy. Zgodnie z uchwałą z grudnia 2019 roku, singiel ubiegający się o mieszkanie komunalne w Warszawie może osiągać dochód do około 5978 zł miesięcznie. W przypadku gospodarstwa 2-osobowego limit rośnie do 8369,25 zł, a dla 3 osób wynosi 11 557,53 zł. Kluczowa różnica polega na tym, że warszawscy urzędnicy sumują dochód całego gospodarstwa domowego, a nie przeliczają go osobno na każdego lokatora – oznacza to, że 1 osoba może zarabiać nawet 10 tys. zł, jeśli pozostali domownicy nie wykazują żadnych przychodów. Dla najmu socjalnego limity są niższe i wynoszą 2490,85 zł dla 1 osoby oraz 3487,19 zł dla 2 osób, przy czym wyższe progi przysługują seniorom po 60. roku życia, osobom z niepełnosprawnościami i rodzinom z co najmniej 3 dzieci.
Wysokie progi utrzymuje również Gdańsk, wiążący je z przeciętnym wynagrodzeniem za 2025 rok (8903,56 zł). Maksymalny dochód dla singla to 60 proc. tej kwoty, czyli 5342,14 zł. Dla 2 osób próg spada do 37,5 proc. na osobę (3338,84 zł), dla 3 osób wynosi 30 proc. (2671,07 zł), dla 4 osób 27,5 proc. (2448,48 zł), a w większych rodzinach dokładnie 25 proc. (2225,89 zł). Gdańsk stosuje także dolną granicę – singiel zarabiający nie więcej niż 1780,71 zł kwalifikuje się wyłącznie do najmu socjalnego. Wnioski przyjmowane są od 1 stycznia do 31 października, a na koniec 2025 roku w kolejce czekało 720 osób (462 na lokal komunalny i 258 na socjalny). W Łodzi z kolei próg dla singla na najem na czas nieoznaczony wynosi 220 proc. najniższej emerytury (4352,68 zł), a przy najmie socjalnym odpowiednio 100 proc. (1978,49 zł) dla 1 osoby, 75 proc. dla 2 osób oraz 65 proc. w większych gospodarstwach.
Wrocław, Kraków i Poznań. Restrykcyjne progi i alternatywa lokali do remontu
Najtrudniej zakwalifikować się do standardowego najmu komunalnego we Wrocławiu. Miasto dysponujące zasobem blisko 30 tys. lokali ustaliło limit dla singla na poziomie zaledwie 150 proc. najniższej emerytury (2967,74 zł), a w większych gospodarstwach na 100 proc. (1978,49 zł na osobę). W przypadku najmu socjalnego progi spadają do 1978,49 zł dla 1 osoby oraz 1384,94 zł na osobę w rodzinie. Osoby przekraczające te stawki mogą jednak skorzystać z programu mieszkań do remontu na własny koszt, gdzie górny limit wynosi aż 6924,72 zł dla singla oraz 5935,47 zł na osobę w większym gospodarstwie.
Specyficzne zasady obowiązują w Krakowie, który w zwykłym trybie nie przyznaje obecnie umów na czas nieoznaczony, kierując uprawnionych na czasowy najem socjalny – choć projekt nowej uchwały ma przywrócić klasyczną ścieżkę już od stycznia. Obecne progi to 180 proc. najniższej emerytury dla singla (3561,28 zł), 155 proc. w gospodarstwie 2-osobowym (3066,66 zł na osobę) i 130 proc. w większym (2572,04 zł na osobę), a przy przedłużaniu umowy limit dla 1 osoby rośnie do 4550,53 zł. Okno na złożenie dokumentów jest tam bardzo krótkie i trwa wyłącznie od 1 stycznia do 30 kwietnia.
W Poznaniu podstawą obliczeń w 2026 roku jest najniższa emerytura z 1 stycznia (1878,91 zł, przed marcową waloryzacją). Singiel może zarabiać do 225 proc. tej kwoty (4227,55 zł), a rodzina do 175 proc. (3288,09 zł na osobę). Dla najmu socjalnego limity wynoszą 3288,09 zł dla 1 osoby i 2348,64 zł na osobę w większym gospodarstwie. Poznań wyróżnia samotnych seniorów utrzymujących się wyłącznie z emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – ich limity to 5073,06 zł (najem zwykły) oraz 4932,14 zł (socjalny). Miasto prowadzi też osobną pulę mieszkań do remontu z progami 325 proc. i 275 proc. najniższej emerytury.
Sam dochód nie wystarczy. Dodatkowe wymogi i wieloletnie kolejki
Spełnienie kryterium finansowego to zaledwie pierwszy etap weryfikacji. Każde z 6 analizowanych miast wymaga od wnioskodawcy braku tytułu prawnego do innego mieszkania lub domu. Konieczne jest także udokumentowanie tak zwanego centrum życiowego w danej gminie – urzędnicy sprawdzają meldunek, faktyczne zamieszkiwanie oraz rozliczanie podatku dochodowego PIT na rzecz lokalnego budżetu.
Komisje mieszkaniowe oceniają ponadto obecne warunki lokalowe kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem metrażu przypadającego na 1 osobę w dotychczasowym miejscu pobytu. Nawet pozytywna weryfikacja wszystkich dokumentów nie gwarantuje szybkiego przydziału. O miejscu na liście oczekujących decyduje system punktowy, a realny czas oczekiwania na mieszkanie komunalne w dużych miastach wynosi zazwyczaj kilka lat.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 kroki przed złożeniem wniosku o lokal komunalny
Różnice w lokalnych uchwałach sprawiają, że błędnie wybrany termin lub pominięcie alternatywnej ścieżki może wykluczyć Cię z kolejki na cały rok. Jeśli planujesz ubiegać się o mieszkanie od gminy w 2026 roku, zastosuj poniższe 4 zasady:
- Sprawdź lokalny kalendarz naborów i okres rozliczeniowy: Nie odkładaj złożenia wniosku na koniec roku. W Krakowie dokumenty przyjmowane są wyłącznie do 30 kwietnia, a w Gdańsku do 31 października. Przed wypełnieniem deklaracji zweryfikuj, czy Twój urząd bada dochód z ostatnich 3 miesięcy, 12 miesięcy, czy z poprzedniego roku podatkowego, i zgromadź odpowiednie zaświadczenia od pracodawcy lub z urzędu skarbowego.
- Rozważ program mieszkań do remontu na własny koszt: Jeśli Twoje zarobki przekraczają restrykcyjne progi standardowego najmu (np. we Wrocławiu lub Poznaniu), sprawdź miejską pulę lokali do remontu. Limity dochodowe są tam znacznie wyższe, a czas oczekiwania na klucze bywa wielokrotnie krótszy niż w głównej kolejce.
- Przenieś rozliczenie podatku PIT do gminy, w której składasz wniosek: Aby udowodnić posiadanie centrum życiowego w mieście, samo wynajmowanie pokoju może nie wystarczyć. Zaktualizuj miejsce zamieszkania w zeznaniu rocznym PIT lub na formularzu ZAP-3, aby Twoje podatki zasilały budżet gminy, od której oczekujesz wsparcia lokalowego.
- Zweryfikuj uprawnienia do podwyższonych progów dochodowych: Jeśli należysz do grupy seniorów po 60. roku życia, utrzymujesz się wyłącznie z emerytury, posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności lub wychowujesz co najmniej 3 dzieci, dołącz odpowiednie dokumenty do wniosku. W wielu miastach daje to prawo do znacznie wyższych limitów zarobkowych oraz dodatkowych punktów przyspieszających przydział mieszkania.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.