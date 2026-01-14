Jak Polacy widzą pierwszą damę? Nowy sondaż zaskakuje
Ponad 40 proc. Polaków pozytywnie ocenia działalność Marty Nawrockiej jako pierwszej damy — wynika z najnowszego sondażu. Jednocześnie duża część badanych wciąż nie ma wyrobionej opinii, co pokazuje, że jej rola jest oceniana z rezerwą.
Ponad czterech na dziesięciu Polaków pozytywnie ocenia działalność Marty Nawrockiej jako pierwszej damy — wynika z najnowszego badania opinii publicznej. Jednocześnie znaczna część respondentów wciąż nie ma wyrobionego zdania na temat jej aktywności, co pokazuje, że rola pierwszej damy nadal jest oceniana ostrożnie.
Pozytywne oceny przeważają
Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” wynika, że 44 proc. ankietowanych ocenia działalność Marty Nawrockiej pozytywnie. W tej grupie 28 proc. respondentów wskazało odpowiedź „raczej dobrze”, a 16 proc. „zdecydowanie dobrze”.
To najwyższy odsetek spośród wszystkich kategorii odpowiedzi, co sugeruje, że wizerunek pierwszej damy jest odbierany przez społeczeństwo raczej przychylnie.
Jedna piąta badanych ma krytyczne zdanie
Negatywną ocenę aktywności Marty Nawrockiej wyraziło 20 proc. uczestników badania. Odpowiedź „raczej źle” zaznaczyło 9 proc. ankietowanych, natomiast „zdecydowanie źle” — 11 proc.
Choć krytyczne opinie stanowią mniejszość, ich obecność pokazuje, że działalność pierwszej damy nie spotyka się z jednoznaczną aprobatą wszystkich grup społecznych.
Duża grupa bez opinii
Zwraca uwagę wysoki odsetek respondentów, którzy nie potrafili jednoznacznie ocenić działalności Marty Nawrockiej. Brak zdania zadeklarowało 36 proc. badanych.
Eksperci od badań opinii publicznej wskazują, że w przypadku funkcji o charakterze reprezentacyjnym taki wynik nie jest zaskakujący. Rola pierwszej damy nie jest formalnie określona w przepisach, a jej aktywność bywa mniej widoczna niż działania polityków pełniących funkcje wykonawcze.
Metodologia badania
Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 31 grudnia oraz 1 stycznia. Zrealizowano je metodą CAWI, czyli internetowych ankiet wspomaganych komputerowo.
W sondażu wzięło udział 1002 dorosłych Polaków, a struktura próby odpowiadała populacji kraju pod względem podstawowych cech demograficznych. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.
Jak czytać wyniki sondażu
Wyniki badania pokazują, że Marta Nawrocka jest oceniana raczej pozytywnie, ale jednocześnie wciąż pozostaje postacią, wobec której wielu Polaków nie ma sprecyzowanej opinii. Może to wynikać zarówno z krótkiego okresu pełnienia funkcji, jak i z charakteru działań, które nie zawsze są szeroko nagłaśniane.
Sondaż nie przesądza o trwałości tych ocen, ale pokazuje aktualny obraz społecznego odbioru pierwszej damy na początku 2026 roku.
