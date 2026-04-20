Jaka jest ulubiona dzielnica Warszawiaków? O niej marzą ci, co mieszkają gdzie indziej
Warszawiacy są przywiązani do swoich dzielnic jak mało kto w Polsce. Zapytaj Żoliborzanina, czy zamieniłby się z mieszkańcem Białołęki – odpowie z miną, jakbyś zaproponował mu przeprowadzkę na inną planetę. Zapytaj Wilanowianina o Pragę-Północ – usłyszysz westchnienie. A tymczasem dane z Barometru Warszawskiego, badania przeprowadzonego w marcu 2025 roku na próbie 3 100 mieszkańców stolicy, pokazują obraz zaskakujący: to nie Śródmieście, Żoliborz ani Mokotów rządzą rankingiem zadowolenia. Na szczycie stoi dzielnica, o której wielu warszawiaków myśli jak o sypialni przy lotnisku.
Włochy i Bielany biją na głowę Żoliborz i Mokotów
Barometr Warszawski – cykliczne badanie realizowane przez ratusz miejski – pyta Warszawiaków wprost: czy są zadowoleni z życia w swojej dzielnicy? W edycji z marca 2025 roku dzielnica Włochy zebrała 95% zadowolonych mieszkańców, z czego aż 43% deklaruje zadowolenie „zdecydowane”, a 52% – „raczej”. To wynik, którego nie osiągnęła żadna z dzielnic kojarzonych z prestiżem i miejskim stylem życia.
Bezpośrednio obok Włoch plasują się Bielany z takim samym wynikiem 95% zadowolonych – ale z imponującą przewagą tych „zdecydowanie” zadowolonych: aż 74%. To najwyższy współczynnik „zdecydowanego” zadowolenia spośród wszystkich 18 dzielnic stolicy. Bielany nie są modne, nie ma tam instagramowych kawiarni co 100 metrów, nie przyciągają przyjezdnych. Ale ich mieszkańcy są najszczęśliwsi – i to w sposób niemal absolutny. Bliskość Puszczy Kampinoskiej, Lasku Bielańskiego i Parku Żywiciela robi swoje.
Na trzecim miejscu Wesoła – 95% zadowolonych (44% zdecydowanie, 51% raczej). Dzielnica na skraju miasta, otoczona lasami, bez stacji metra i bez szczególnych pretensji do bycia centrum czegokolwiek – a jednak jej mieszkańcy nie chcieliby nigdzie indziej. To zjawisko samo w sobie: im dalej od centrum, tym bardziej mieszkańcy chcą tam zostać.
Wilanów: prestiż z korkiem w pakiecie
Wilanów od lat uchodzi za dzielnicę marzeń wśród tych, którzy chcą nowocześnie, przestronnie i bezpiecznie. Barometr potwierdza ten wizerunek: 92% mieszkańców Wilanowa jest zadowolonych z życia w dzielnicy, z czego 53% – zdecydowanie. To wynik bardzo wysoki, wyraźnie powyżej ogólnomiejskiej średniej. Z danych wynika też, że Wilanów ma jeden z najwyższych odsetków osób, które „nigdy nie chciałyby się wyprowadzić” – mieszkają tam ludzie dobrze sytuowani, a wysokie ceny nieruchomości (mediana powyżej 18 000 zł za m² w 2024 roku) naturalnie selekcjonują tych, dla których dzielnica spełniła oczekiwania.
Wilanów ma jednak słabą piętę: komunikację. Brak metra i chroniczne korki na Czerniakowskiej, Przyczółkowej i Alei Wilanowskiej sprawiają, że dojazd do centrum w godzinach szczytu to często 45-60 minut. Zapowiadany tramwaj ma to zmienić – ale kiedy, jeszcze nie wiadomo.
Mokotów i Żoliborz – prestiż nie równa się szczęście
Żoliborz i Mokotów to dwie dzielnice, które od dekad kształtują wyobrażenie o „dobrej” Warszawie. Kamienice, lipy, kawiarnie z filozofią, rowerzyści w kaszkietach. Tymczasem w Barometrze Żoliborz ląduje na ósmym miejscu z wynikiem 61% zadowolonych – dużo, ale wyraźnie poniżej Włoch czy Bielan. Raport ThinkCo i Otodom „Szczęśliwy Dom” z 2024 roku daje Żoliborzowi nieco lepszą pozycję i podkreśla jego atut komunikacyjny oraz zasoby zieleni, jednak zaznacza, że mieszkańcy coraz częściej narzekają na rosnące ceny i zmieniający się charakter dzielnicy – hipsteryzację, która wygania stałych lokatorów.
Mokotów z kolei ma świetne metro i jeden z najlepszych dostępów do centrum w mieście, ale coraz mniej terenów zielonych proporcjonalnie do swojej powierzchni i jeden z wyższych poziomów hałasu ze względu na ruch samochodowy. Według danych z Barometru Mokotów utrzymuje się w środku stawki – dobrze, ale nie wybitnie.
Ursynów: spokojny faworyt rodzin z dziećmi
W raportach ThinkCo/Otodom i w rankingach nieruchomościowych Ursynów regularnie pojawia się w pierwszej trójce dzielnic do zamieszkania. Powody są prozaiczne i skuteczne: metro na wyciągnięcie ręki (stacja Ursynów, Imielin, Natolin, Kabaty), Lasek Kabacki za oknem, rozbudowana infrastruktura szkolna i medyczna, względnie spokojne ulice. Ursynów od lat zbiera najwyższe noty wśród rodzin z dziećmi i osób pracujących, które cenią szybki dojazd do centrum bez stresu korków. Słabość? Ul. Pileckiego o 17:30 i brak wyraźnego centrum dzielnicy – Ursynów to sypialnia klasy średniej, elegancka i dobrze skomunikowana, ale bez duszy centrum miasta.
Praga-Północ na ostatnim miejscu – i dlaczego to zaskakuje
Najniżej w rankingu zadowolenia plasuje się Praga-Północ: zaledwie 47% jej mieszkańców jest zadowolonych z życia w dzielnicy. To wynik, który kontrastuje boleśnie z sąsiednią Pragą-Południe (68% zadowolonych) i jest najniższy w całej Warszawie. Zadziwiające, bo Praga-Północ od kilku lat jest dzielnicą w trendzie: galerie sztuki na Ząbkowskiej, knajpy na Środkowej, rewitalizacja Różyckiego, nowe inwestycje deweloperskie. Hipsterowie i artyści wybrali Pragę jako swoją siedzibę.
Ale Barometr pyta nie hipsterów z pracowni na poddaszu, tylko ogół mieszkańców. A ci wciąż mierzą się z wyraźnie gorszą infrastrukturą komunikacyjną niż centrum, starszym zasobem mieszkaniowym, problemami z bezpieczeństwem w niektórych rejonach i – co istotne – silnym poczuciem, że dzielnica jest „odcięta” od reszty miasta. Wisła nie jest tylko geograficzną granicą – w świadomości Warszawiaków dzieli miasto na dwie nieco inne prędkości życia. Na trzecim miejscu od końca jest Targówek z wynikiem 56%.
Białołęka: najtańsza, najszybciej rosnąca i najmniej lubiana
Barometr 2025 wskazuje Białołękę jako dzielnicę z najniższym wskaźnikiem ogólnego zadowolenia w zestawieniu całościowym – pomimo że jej mieszkańcy nie są niezadowoleni w skali bezwzględnej. Problem Białołęki jest strukturalny: to dzielnica, w której ludzie mieszkają, bo musieli – bo tylko tu mogli kupić nowe mieszkanie za przystępną cenę. Rosnąca zabudowa, wciąż niewystarczająca komunikacja (brak metra, przeciążone autobusy), tłoki na moście Północnym i brak oferty kulturalnej sprawiają, że mieszkańcy doceniają przestrzeń i zieleń, ale tęsknią za resztą miasta. Zapowiadane przedłużenie III linii metra na Białołękę może zmienić tę dynamikę – ale to perspektywa kilku lat.
Co mówią liczby łącznie – i dlaczego Włochy wygrywają
Wyniki Barometru Warszawskiego z 2025 roku odsłaniają prawidłowość, która przeczy miejskim stereotypom: zadowolenie z dzielnicy nie jest funkcją jej prestiżu ani cen nieruchomości, ale poczucia bezpieczeństwa, bliskości natury i dopasowania dzielnicy do stylu życia jej mieszkańców. Włochy nie mają kawiarni z kreatywnymi śniadaniami, Bielany nie mają galerii sztuki współczesnej, Wesoła nie ma prawie nic – a ich mieszkańcy są najszczęśliwsi. Bo wiedzą, czego chcą, i dostają to, czego szukali.
87% Warszawiaków deklaruje w tym samym badaniu ogólne zadowolenie z życia w stolicy. To jeden z najwyższych wyników w historii Barometru. Podobny odsetek dobrze ocenia własną dzielnicę – choć to o 2 punkty procentowe mniej niż w czerwcu 2024 roku. Mieszkańcy oczekują przede wszystkim bezpieczeństwa (55%), czystego środowiska (34%) i łatwego dostępu do usług (31%). Wyniki są dla władz miasta sygnałem: Warszawiacy chcą spokoju, zieleni i bliskości sklepu, lekarza i przystanku – nie koniecznie kawiarni z widokiem na skyline Woli.
