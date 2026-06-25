Jarosław Kaczyński oddaje ukraiński order. „Akt lojalności wobec naszego prezydenta”
Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział na konferencji prasowej, że zwróci przyznany mu przez Ukrainę Order Księcia Jarosława Mądrego drugiej klasy. To kolejny epizod w narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów, które w ostatnich dniach koncentruje się wokół sporu o pamięć historyczną UPA.
Co powiedział Kaczyński
„Ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi – Order Jarosława Mądrego. To będzie wyraz mojego stosunku nie tyle do Ukraińców, co do elit ukraińskich. To także akt lojalności wobec naszego prezydenta” – oświadczył Kaczyński. Polityk podkreślił, że wcześniej był zwolennikiem tego, by nie eskalować napięcia między Polską a Ukrainą, ale – jak stwierdził – to druga strona gwałtownie zaostrza spór. Prezes PiS odniósł się też do obecności mera Lwowa na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, nazywając go w ostrych słowach, do czego doszło przy okazji pytania o polskie firmy uczestniczące w tym wydarzeniu.
Reakcja na ruch Prezydenta
Decyzja Kaczyńskiego jest reakcją na wcześniejszy krok prezydenta Karola Nawrockiego, który odebrał prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego – najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Nawrocki uzasadnił to sporem o sposób upamiętnienia ofiar zbrodni UPA na Polakach. Kaczyński w swoim wystąpieniu również odwołał się do tego tematu, mówiąc m.in. o ludobójstwie na Wołyniu, które – jak stwierdził – nie powinno być traktowane jako sprawa zamknięta.
Politycy zwracają ordery po obu stronach granicy
Decyzja polskiego prezydenta wywołała reakcję ukraińskich władz. Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow ogłosił, że zrzeka się przyznanego mu wcześniej polskiego Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi RP, nazywając krok Nawrockiego nieprzyjaznym gestem, z którego – jego słowami – skorzysta jedynie Moskwa. Z polskiego odznaczenia zrzekł się również ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Z drugiej strony, wśród polskich polityków odznaczonych w 2022 roku ukraińskim Orderem Jarosława Mądrego, reakcje są podzielone – były premier Mateusz Morawiecki, uhonorowany tym samym odznaczeniem co Kaczyński, zapowiedział wcześniej, że nie zamierza go oddawać, przypominając w swoich wypowiedziach zaangażowanie Polski we wsparcie Ukrainy po rosyjskiej inwazji. Order zwrócił natomiast polityk PiS Michał Kamiński.
Order Jarosława Mądrego II klasy otrzymali w czerwcu 2022 roku, jeszcze w pierwszych miesiącach wojny, zarówno Kaczyński, jak i Morawiecki – jako podziękowanie za zaangażowanie Polski we wsparcie Ukrainy bezpośrednio po rosyjskiej inwazji. Odznaczenie to w przeszłości otrzymało też wielu innych polskich polityków różnych obozów politycznych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.