Jechał pod prąd autostradą A1 i spłonął w aucie. Trzy osoby z drugiego pojazdu w szpitalu
W niedzielę, 24 maja, tuż po godzinie 2 w nocy, na 327. kilometrze autostrady A1 między węzłami Tuszyn i Łódź Południe doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Kierowca citroena wjechał na autostradę pod prąd i uderzył w prawidłowo jadące audi. Siła zderzenia była tak ogromna, że citroen natychmiast stanął w płomieniach. Jego kierowcy nie udało się wydostać z wraku – zginął na miejscu. Trzy osoby podróżujące audi – w wieku 59, 37 i 36 lat – zostały ewakuowane przez świadków zdarzenia i przetransportowane do szpitala w Łodzi.
Tożsamość sprawcy nieznana
Policja po kilku godzinach od wypadku wciąż nie potwierdziła tożsamości kierowcy citroena. „Na chwilę obecną trwają czynności mające na celu ustalić tożsamość tej osoby” – powiedziała mł. asp. Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Okoliczności całego zdarzenia – w tym to, czy wjazd pod prąd był przypadkowy czy celowy – wyjaśnia prokuratura rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim pod nadzorem której działają policjanci z KPP Łódź Wschód.
Prawie osiem godzin bez przejazdu w kierunku Gdańska
Na miejscu zdarzenia przez całą noc pracowało siedem zastępów straży pożarnej – trzy jednostki PSP i cztery OSP – oraz trzy zespoły ratownictwa medycznego. Brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi przekazał, że strażacy ugasili płonące pojazdy, udzielili pierwszej pomocy rannym do czasu przybycia ratowników medycznych, a po zakończeniu akcji ratunkowej oświetlali teren na potrzeby działań policji i wydobyli ciało kierowcy z wraku. Jezdnia w kierunku Gdańska pozostawała zablokowana przez blisko 8 godzin. Objazd prowadził od węzła Tuszyn na drodze krajowej nr 12 i trasie S8. Przejazd jednym pasem przywrócono po godzinie 9 rano.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.