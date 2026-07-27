Dlaczego w mieszkaniu śmierdzi z odpływu? Przyczyna może być prostsza, niż myślisz
Nieprzyjemny zapach wydobywający się z odpływu w kuchni, łazience lub pralni to problem, z którym spotyka się wiele osób. Choć często kojarzy się z awarią kanalizacji, w wielu przypadkach przyczyna jest znacznie bardziej prozaiczna. Sprawdź, skąd bierze się odór i jak skutecznie się go pozbyć.
Najczęstsza przyczyna – wyschnięty syfon
Najczęściej za nieprzyjemny zapach odpowiada syfon, czyli element znajdujący się pod umywalką, zlewem lub brodzikiem. W jego wnętrzu znajduje się niewielka ilość wody, która tworzy naturalną barierę oddzielającą mieszkanie od kanalizacji.
Jeśli odpływ nie był używany przez dłuższy czas, woda mogła odparować. Wtedy zapach z rur bez przeszkód przedostaje się do pomieszczenia.
W odpływie mogą zalegać resztki
W kuchennym zlewie często gromadzą się tłuszcz, resztki jedzenia i osady. W łazience problemem bywają włosy, mydło czy kosmetyki.
Z czasem zaczynają się rozkładać, powodując charakterystyczny, nieprzyjemny zapach.
Problem może dotyczyć wentylacji kanalizacji
Jeżeli odór pojawia się mimo czystych odpływów, przyczyną może być niewłaściwe odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej. W takiej sytuacji w rurach dochodzi do zaburzeń ciśnienia, a nieprzyjemne zapachy mogą przedostawać się do mieszkania.
To usterka, którą powinien sprawdzić hydraulik lub administrator budynku.
Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu?
W wielu przypadkach wystarczą proste czynności:
- przepłucz odpływ gorącą wodą,
- zastosuj środek do czyszczenia rur zgodnie z instrukcją producenta,
- wyczyść syfon z nagromadzonych zanieczyszczeń,
- jeśli odpływ był długo nieużywany, po prostu odkręć wodę na kilkadziesiąt sekund, aby ponownie napełnić syfon.
Warto również regularnie czyścić odpływy, zanim problem się nasili.
Kiedy wezwać fachowca?
Jeżeli nieprzyjemny zapach utrzymuje się mimo czyszczenia odpływów, pojawia się bulgotanie w rurach, woda spływa bardzo wolno lub problem dotyczy kilku mieszkań jednocześnie, warto skontaktować się z hydraulikiem lub administracją budynku. Przyczyną może być częściowe zatkanie pionu kanalizacyjnego, uszkodzenie instalacji albo problem z odpowietrzeniem.
Jak zapobiegać takim problemom?
Najlepiej nie dopuszczać do odkładania się osadów. Do zlewu nie powinno się wylewać tłuszczu po smażeniu ani wrzucać resztek jedzenia. W łazience warto stosować sitka zatrzymujące włosy, a odpływy regularnie przepłukiwać gorącą wodą i czyścić.
Dzięki temu ryzyko pojawienia się nieprzyjemnych zapachów będzie znacznie mniejsze, a instalacja kanalizacyjna posłuży dłużej bez kosztownych awarii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.