15.07.2026 Gigantyczna promocja w Rossmannie! Żele pod prysznic ISANA za mniej niż złotówkę. Klienci ruszyli na zakupy
Łowcy promocji mają powód do radości. W drogeriach Rossmann ruszyła wyprzedaż, dzięki której żele pod prysznic ISANA Ocean Bliss Limited Edition można kupić za zaledwie 99 groszy. To jedna z najniższych cen, jakie można obecnie znaleźć na kosmetyki tej marki.
Na sklepowych półkach pojawiły się żółte etykiety z napisem „Wyprzedaż”. Cena regularna produktu wynosiła 4,19 zł, wcześniej została obniżona do 1,69 zł, a teraz wybrane sklepy oferują żele już za 0,99 zł za sztukę.
Żel za mniej niż złotówkę
Promocja dotyczy żelu pod prysznic ISANA Ocean Bliss Limited Edition o pojemności 300 ml. To limitowana edycja zapachowa, dlatego po wyprzedaniu zapasów produkt może zniknąć z oferty.
Przy cenie 99 groszy oznacza to obniżkę o ponad 76 procent względem regularnej ceny.
Warto się pospieszyć
Tak duże przeceny zwykle nie trwają długo. Produkty z wyprzedaży szybko znikają z półek, zwłaszcza gdy ich cena spada poniżej złotówki.
Jeśli wybierasz się do Rossmanna, warto zajrzeć do strefy z wyprzedażami. To właśnie tam można trafić na kosmetyki w wyjątkowo niskich cenach.
Uwaga: Promocja może obowiązywać tylko w wybranych drogeriach i do wyczerpania zapasów. Dostępność produktów oraz ceny mogą różnić się w zależności od lokalizacji sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.