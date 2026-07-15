15.07.2026 Gigantyczna promocja w Rossmannie! Żele pod prysznic ISANA za mniej niż złotówkę. Klienci ruszyli na zakupy

15 lipca 2026 15:55 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Łowcy promocji mają powód do radości. W drogeriach Rossmann ruszyła wyprzedaż, dzięki której żele pod prysznic ISANA Ocean Bliss Limited Edition można kupić za zaledwie 99 groszy. To jedna z najniższych cen, jakie można obecnie znaleźć na kosmetyki tej marki.

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Zel pod prysznic ISANA Fot. Warszawa w Pigułce
Zel pod prysznic ISANA Fot. Warszawa w Pigułce

Na sklepowych półkach pojawiły się żółte etykiety z napisem „Wyprzedaż”. Cena regularna produktu wynosiła 4,19 zł, wcześniej została obniżona do 1,69 zł, a teraz wybrane sklepy oferują żele już za 0,99 zł za sztukę.

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Promocja dotyczy żelu pod prysznic ISANA Ocean Bliss Limited Edition o pojemności 300 ml. To limitowana edycja zapachowa, dlatego po wyprzedaniu zapasów produkt może zniknąć z oferty.

Przy cenie 99 groszy oznacza to obniżkę o ponad 76 procent względem regularnej ceny.

Warto się pospieszyć

Tak duże przeceny zwykle nie trwają długo. Produkty z wyprzedaży szybko znikają z półek, zwłaszcza gdy ich cena spada poniżej złotówki.

Jeśli wybierasz się do Rossmanna, warto zajrzeć do strefy z wyprzedażami. To właśnie tam można trafić na kosmetyki w wyjątkowo niskich cenach.

Uwaga: Promocja może obowiązywać tylko w wybranych drogeriach i do wyczerpania zapasów. Dostępność produktów oraz ceny mogą różnić się w zależności od lokalizacji sklepu.

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