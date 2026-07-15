Alarm w warszawskim ZOO! Goryl musiał zostać zamknięty. Dramatyczny apel do odwiedzających
Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Jeden ze zwiedzających rzucał przedmiotami w goryla Aziziego, a inni próbowali go dokarmiać. Konsekwencje okazały się na tyle poważne, że opiekunowie byli zmuszeni czasowo zamknąć wybieg zewnętrzny zwierzęcia. Teraz ZOO publikuje pilny apel do wszystkich odwiedzających.
Jak poinformowało Warszawskie ZOO, incydent miał miejsce 14 lipca. Z powodu zachowania części zwiedzających goryl Azizi wymaga obecnie szczególnej opieki. Przez zaistniałą sytuację nie mógł nawet korzystać z wybiegu na świeżym powietrzu.
– To nie jest niewinny żart ani gest sympatii – podkreślają pracownicy ogrodu zoologicznego.
Nawet mały kawałek jedzenia może zagrozić życiu
Opiekunowie przypominają, że wszystkie zwierzęta w warszawskim ZOO mają dietę opracowaną przez specjalistów. Jest ona dostosowana do gatunku, wieku, stanu zdrowia oraz ewentualnego leczenia.
Podanie nawet niewielkiej ilości jedzenia przez osoby postronne może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, zatrucia, zaburzyć leczenie, a w skrajnych przypadkach mieć tragiczne konsekwencje.
Równie niebezpieczne jest rzucanie przedmiotów na wybiegi. Powoduje ono stres, może prowadzić do urazów i zakłóca naturalne zachowanie zwierząt.
ZOO reaguje natychmiast
Warszawskie ZOO przypomina, że cały teren jest monitorowany, a regulamin jednoznacznie zabrania dokarmiania zwierząt oraz wrzucania czegokolwiek na wybiegi.
Pracownicy apelują do wszystkich odwiedzających o odpowiedzialne zachowanie i poszanowanie potrzeb zwierząt.
Najważniejsze zasady podczas wizyty w ZOO:
- nie dokarmiaj zwierząt,
- nie wrzucaj niczego na wybiegi,
- nie rzucaj przedmiotami ani jedzeniem w zwierzęta,
- stosuj się do regulaminu i poleceń pracowników.
Warszawskie ZOO prosi również o udostępnianie swojego apelu. Jak podkreślają opiekunowie, im więcej osób będzie świadomych zagrożeń, tym bezpieczniejsze będzie życie zwierząt przebywających w ogrodzie zoologicznym.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.