Karta mobilizacyjna od wojska już w skrzynkach. Sprawdź, kto w Warszawie może się jej spodziewać?
To nie wezwanie do koszar – to dokument, który czeka na wypadek wojny. Wojskowe Centra Rekrutacji prowadzą w całym kraju wysyłkę kart mobilizacyjnych, potwierdzających konkretny przydział na wypadek ogłoszenia mobilizacji. W Warszawie, gdzie mieści się zarówno Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, jak i cztery lokalne placówki obsługujące poszczególne dzielnice, temat budzi więcej pytań niż gdziekolwiek indziej w kraju.
Ile osób w Warszawie dostało kartę?
Warto od razu uciąć spekulacje – żadna instytucja, w tym Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, nie publikuje osobnej statystyki dla samej stolicy. Znany jest wyłącznie wynik ogólnopolski – w 2026 roku karty mobilizacyjne, w formie listów poleconych, ma otrzymać ponad 230 tys. osób w całym kraju. Ile z tego przypada na Warszawę, nie wiadomo, i najpewniej się nie dowiemy – dane o przydziałach mobilizacyjnych są danymi wrażliwymi z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, więc wojsko nie rozbija ich na miasta czy dzielnice.
Wiadomo za to, jak wygląda struktura, która tym w stolicy zarządza. Stolica jest wyjątkowa o tyle, że to właśnie tu, a nie w żadnym innym mieście, mieści się Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji – instytucja nadzorująca cały system w Polsce. Same sprawy mieszkańców obsługują cztery placówki terenowe: WCR Warszawa-Śródmieście, WCR Warszawa-Mokotów, WCR Warszawa-Ochota oraz WCR Warszawa-Praga, każda odpowiedzialna za swój obszar miasta.
Kto dostaje kartę najczęściej – i dlaczego to nie loteria
Karty mobilizacyjne nie trafiają losowo. W pierwszej kolejności otrzymują je żołnierze rezerwy, którzy już wcześniej złożyli przysięgę wojskową i przeszli przeszkolenie – to oni mają już nadany przydział do konkretnej jednostki. Drugą dużą grupą są osoby z kwalifikacjami uznanymi za szczególnie przydatne dla wojska w czasie kryzysu – lekarze, pielęgniarki, kierowcy zawodowi, tłumacze, operatorzy sprzętu ciężkiego, a także, jak wskazuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, operatorzy dronów, weterynarze, psycholodzy czy diagności laboratoryjni.
Podstawą prawną całego mechanizmu jest art. 531 ustawy o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 roku. Decyzje o nadaniu przydziału nie mają charakteru uznaniowego – wynikają wprost z przepisów, a nie z arbitralnego wyboru urzędnika w WCR.
Kobiety i seniorzy – kto naprawdę może dostać kartę
Wbrew powszechnemu przekonaniu, karta mobilizacyjna nie jest zarezerwowana wyłącznie dla mężczyzn w typowym wieku poborowym. Kobiety, które posiadają kwalifikacje przydatne dla wojska – a więc na przykład wykształcenie medyczne, psychologiczne czy techniczne – również mogą zostać objęte przydziałem mobilizacyjnym, jeśli wcześniej zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej lub odbyły szkolenie. W 2025 roku do samej kwalifikacji wojskowej wzywano kobiety urodzone w latach 1998-2006 posiadające odpowiednie kwalifikacje, obok mężczyzn urodzonych w latach 2001-2005.
Jeśli chodzi o seniorów, sprawa jest bardziej ograniczona, niż mogłoby się wydawać. Przydział mobilizacyjny może zostać nadany wyłącznie osobie mieszczącej się w granicach wieku określonych w ustawie – od 18 do 60 lat. Oznacza to, że klasyczni seniorzy w wieku emerytalnym, a już na pewno osoby powyżej 65. czy 70. roku życia, zasadniczo nie mieszczą się w tej grupie i nie powinni się spodziewać takiego listu, niezależnie od tego, ile lat wcześniej służyli w wojsku.
Co znajdziesz w kopercie – i dlaczego kolor paska ma znaczenie
Otrzymana karta różni się w zależności od tego, do kogo trafia. Czerwony pasek oznacza żołnierza pasywnej rezerwy zobowiązanego do natychmiastowego stawienia się w razie mobilizacji lub wojny. Zielony pasek dotyczy żołnierzy powoływanych na podstawie odrębnej karty powołania lub obwieszczenia. Niebieski pasek trafia do pracowników resortu obrony narodowej oraz innych osób cywilnie współpracujących z wojskiem, niebędących żołnierzami. Na samym dokumencie wskazany jest numer jednostki wojskowej, przypisane stanowisko oraz konkretne miejsce zbiórki na wypadek wezwania.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, co zrobić po otrzymaniu karty
Jeśli dostaniesz taką przesyłkę, przechowuj ją razem z książeczką wojskową w bezpiecznym miejscu – jej utrata nie zwalnia z obowiązku stawienia się w wyznaczonym terminie, a jedynie wymaga zgłoszenia tego faktu do właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Każdą zmianę adresu zamieszkania, wyjazd za granicę na dłużej niż kilka miesięcy czy zmianę danych osobowych musisz zgłosić niezwłocznie do WCR, które wydało dokument – w dynamicznej, często zmieniającej adresy stolicy to obowiązek łatwy do przeoczenia.
Samo posiadanie karty nie oznacza, że jutro pójdziesz do koszar – to wyłącznie przydział na wypadek mobilizacji lub wojny, aktualizowany rutynowo w czasie pokoju. Jeśli sytuacja rodzinna się zmieni – na przykład oboje małżonkowie mają przydziały mobilizacyjne i wspólnie wychowują małoletnie dziecko – warto zgłosić się do WCR z odpowiednią dokumentacją, ponieważ w takich przypadkach przydział może zostać uchylony na wniosek. Jeśli masz wątpliwości co do własnego statusu, jedynym pewnym źródłem informacji pozostaje bezpośredni kontakt z właściwym terytorialnie Wojskowym Centrum Rekrutacji – żadna aplikacja, w tym mObywatel, nie pozwala dziś sprawdzić tego samodzielnie przez internet.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.