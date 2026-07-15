Warszawa ma nowe wiceprezydentki. Rafał Trzaskowski ogłosił ważne zmiany

15 lipca 2026 10:20 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Po zmianach kadrowych w stołecznym ratuszu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił nazwiska dwóch nowych wiceprezydentek miasta. Obie mają wieloletnie doświadczenie w administracji i zarządzaniu, a każda z nich przejmie nadzór nad kluczowymi obszarami funkcjonowania stolicy. Sprawdzamy, kim są nowe zastępczynie prezydenta i za jakie sprawy będą odpowiadać.

Rafał Trzaskowski
Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock

Warszawa ma nowe wiceprezydentki. Rafał Trzaskowski przedstawił swoje zastępczynie

Władze Warszawy zostały uzupełnione po niedawnych zmianach kadrowych w stołecznym ratuszu. Prezydent Rafał Trzaskowski oficjalnie przedstawił dwie nowe wiceprezydentki miasta. Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jendrysik przejmą obowiązki po Renacie Kaznowskiej i Aldonie Machnowskiej-Górze, które na początku lipca złożyły rezygnacje.

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Rafał Trzaskowski przedstawił nowe zastępczynie

W środę, 15 lipca, podczas konferencji prasowej w stołecznym ratuszu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprezentował nowe wiceprezydentki miasta. Stanowiska objęły Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jendrysik.

Obie zastąpiły Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę, których rezygnacje zostały przyjęte na początku lipca.

Podczas konferencji Rafał Trzaskowski podkreślił doświadczenie swoich nowych współpracownic.

– To specjalistki, mają potwierdzone kompetencje i mocny dorobek zawodowy. Obie zarządzały trudnymi procesami i dużymi zasobami ludzi – powiedział prezydent Warszawy.

Kim jest Magdalena Młochowska?

Magdalena Młochowska od lat związana jest z administracją publiczną i samorządem. W 2012 r. została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie odpowiadała za sprawy samorządu terytorialnego.

W kolejnych latach pełniła funkcję pełnomocniczki prezydenta Warszawy ds. rozwiązywania problemów lokatorów, kierowała Biurem Polityki Lokalowej, a od 2021 r. była koordynatorką ds. Zielonej Warszawy.

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W nowej roli będzie nadzorować m.in.:

  • kulturę,
  • ochronę zabytków,
  • rewitalizację,
  • politykę lokalową.

Kim jest Izabela Marcewicz-Jendrysik?

Drugą nową wiceprezydentką została Izabela Marcewicz-Jendrysik. W swojej dotychczasowej karierze kierowała m.in. Warszawskim Centrum Opieki Medycznej „Kopernik”, a ostatnio pełniła funkcję dyrektorki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

W stołecznym ratuszu będzie odpowiadać za:

  • ochronę zdrowia,
  • edukację,
  • sport,
  • rekreację.

Zmiany po lipcowych rezygnacjach

Powołanie nowych wiceprezydentek jest następstwem zmian personalnych, do których doszło na początku lipca. Wówczas swoje rezygnacje złożyły Renata Kaznowska oraz Aldona Machnowska-Góra, a prezydent Rafał Trzaskowski je przyjął.

Po środowej nominacji skład kierownictwa stołecznego ratusza tworzą obecnie: Tomasz Mencina, Karolina Bober, Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jendrysik.

Warszawa. Nowy podział obowiązków w ratuszu

Zmiany oznaczają nowy podział odpowiedzialności za kluczowe obszary funkcjonowania miasta. Magdalena Młochowska będzie odpowiadała przede wszystkim za politykę lokalową, kulturę i rewitalizację, natomiast Izabela Marcewicz-Jendrysik przejmie nadzór nad ochroną zdrowia, edukacją oraz sportem.

To właśnie te obszary będą należały do najważniejszych wyzwań władz Warszawy w kolejnych miesiącach.

Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, za co będą odpowiadać nowe wiceprezydentki

  • Warszawa ma dwie nowe wiceprezydentki – Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jendrysik.
  • Magdalena Młochowska będzie odpowiadać m.in. za kulturę, rewitalizację i politykę lokalową.
  • Izabela Marcewicz-Jendrysik przejmie nadzór nad ochroną zdrowia, edukacją oraz sportem.
  • Zmiany są następstwem rezygnacji Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry z początku lipca.
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