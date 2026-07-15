Warszawa ma nowe wiceprezydentki. Rafał Trzaskowski ogłosił ważne zmiany
Po zmianach kadrowych w stołecznym ratuszu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił nazwiska dwóch nowych wiceprezydentek miasta. Obie mają wieloletnie doświadczenie w administracji i zarządzaniu, a każda z nich przejmie nadzór nad kluczowymi obszarami funkcjonowania stolicy. Sprawdzamy, kim są nowe zastępczynie prezydenta i za jakie sprawy będą odpowiadać.
Warszawa ma nowe wiceprezydentki. Rafał Trzaskowski przedstawił swoje zastępczynie
Władze Warszawy zostały uzupełnione po niedawnych zmianach kadrowych w stołecznym ratuszu. Prezydent Rafał Trzaskowski oficjalnie przedstawił dwie nowe wiceprezydentki miasta. Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jendrysik przejmą obowiązki po Renacie Kaznowskiej i Aldonie Machnowskiej-Górze, które na początku lipca złożyły rezygnacje.
Rafał Trzaskowski przedstawił nowe zastępczynie
W środę, 15 lipca, podczas konferencji prasowej w stołecznym ratuszu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprezentował nowe wiceprezydentki miasta. Stanowiska objęły Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jendrysik.
Obie zastąpiły Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę, których rezygnacje zostały przyjęte na początku lipca.
Podczas konferencji Rafał Trzaskowski podkreślił doświadczenie swoich nowych współpracownic.
– To specjalistki, mają potwierdzone kompetencje i mocny dorobek zawodowy. Obie zarządzały trudnymi procesami i dużymi zasobami ludzi – powiedział prezydent Warszawy.
Kim jest Magdalena Młochowska?
Magdalena Młochowska od lat związana jest z administracją publiczną i samorządem. W 2012 r. została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie odpowiadała za sprawy samorządu terytorialnego.
W kolejnych latach pełniła funkcję pełnomocniczki prezydenta Warszawy ds. rozwiązywania problemów lokatorów, kierowała Biurem Polityki Lokalowej, a od 2021 r. była koordynatorką ds. Zielonej Warszawy.
W nowej roli będzie nadzorować m.in.:
- kulturę,
- ochronę zabytków,
- rewitalizację,
- politykę lokalową.
Kim jest Izabela Marcewicz-Jendrysik?
Drugą nową wiceprezydentką została Izabela Marcewicz-Jendrysik. W swojej dotychczasowej karierze kierowała m.in. Warszawskim Centrum Opieki Medycznej „Kopernik”, a ostatnio pełniła funkcję dyrektorki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
W stołecznym ratuszu będzie odpowiadać za:
- ochronę zdrowia,
- edukację,
- sport,
- rekreację.
Zmiany po lipcowych rezygnacjach
Powołanie nowych wiceprezydentek jest następstwem zmian personalnych, do których doszło na początku lipca. Wówczas swoje rezygnacje złożyły Renata Kaznowska oraz Aldona Machnowska-Góra, a prezydent Rafał Trzaskowski je przyjął.
Po środowej nominacji skład kierownictwa stołecznego ratusza tworzą obecnie: Tomasz Mencina, Karolina Bober, Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jendrysik.
Warszawa. Nowy podział obowiązków w ratuszu
Zmiany oznaczają nowy podział odpowiedzialności za kluczowe obszary funkcjonowania miasta. Magdalena Młochowska będzie odpowiadała przede wszystkim za politykę lokalową, kulturę i rewitalizację, natomiast Izabela Marcewicz-Jendrysik przejmie nadzór nad ochroną zdrowia, edukacją oraz sportem.
To właśnie te obszary będą należały do najważniejszych wyzwań władz Warszawy w kolejnych miesiącach.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, za co będą odpowiadać nowe wiceprezydentki
- Warszawa ma dwie nowe wiceprezydentki – Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jendrysik.
- Magdalena Młochowska będzie odpowiadać m.in. za kulturę, rewitalizację i politykę lokalową.
- Izabela Marcewicz-Jendrysik przejmie nadzór nad ochroną zdrowia, edukacją oraz sportem.
- Zmiany są następstwem rezygnacji Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry z początku lipca.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.