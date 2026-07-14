Policja w Trybunale Konstytucyjnym. Obrady przerwano
Niespodziewany zwrot podczas wtorkowych obrad Trybunału Konstytucyjnego. Jak poinformowała Wirtualna Polska, w siedzibie TK pojawili się prokurator oraz funkcjonariusze policji, a zaplanowane Zgromadzenie Ogólne sędziów nie doszło do skutku. Po wydarzeniach Trybunał wydał oficjalne oświadczenie, w którym odniósł się do działań służb i przedstawił swoje stanowisko.
Policja i prokurator weszli do Trybunału Konstytucyjnego. Obrady przerwano, TK wydał oświadczenie
We wtorek w Trybunale Konstytucyjnym doszło do niecodziennej sytuacji. Jak poinformowała Wirtualna Polska, podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego sędziów w siedzibie TK pojawili się prokurator oraz funkcjonariusze policji. Obrady zakończyły się bez podjęcia decyzji z powodu braku wymaganego kworum, a Trybunał opublikował oficjalne stanowisko, w którym odniósł się do działań służb.
Nie udało się przeprowadzić Zgromadzenia Ogólnego
We wtorek po raz kolejny nie doszło do przeprowadzenia Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Posiedzenie miało dotyczyć spraw organizacyjnych, w tym kwestii budżetowych oraz zatwierdzenia informacji o działalności Trybunału Konstytucyjnego za 2025 rok.
Zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, do przeprowadzenia Zgromadzenia Ogólnego konieczna jest obecność co najmniej 10 z 15 sędziów. Tym razem na sali pozostało dziewięciu członków Trybunału, co uniemożliwiło podejmowanie uchwał.
Dlaczego zabrakło kworum?
Do udziału w obradach nie zostali dopuszczeni sędziowie: Anna Korwin-Piotrowska, Marcin Dziurda, Maciej Taborowski oraz Krystian Markiewicz. Są to osoby, od których – według informacji portalu – ślubowania nie przyjął prezydent Karol Nawrocki.
W konsekwencji w posiedzeniu nie uczestniczyli również sędziowie Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. Ich nieobecność spowodowała brak wymaganego kworum.
Na miejscu pojawili się prokurator i policja
Po zakończeniu nieudanego posiedzenia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego pojawili się przedstawiciele Prokuratury Krajowej oraz funkcjonariusze policji.
Informację tę potwierdziła następnie rzeczniczka Trybunału Konstytucyjnego Weronika Ścibor w oświadczeniu dla WP
Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego
W przesłanym oświadczeniu rzeczniczka TK potwierdziła, że planowane posiedzenie nie mogło się odbyć z powodu utraty kworum.
„Przeprowadzenie planowanego na dziś (14 lipca) posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie było możliwe z powodu zerwania kworum i opuszczenia sali przez dwoje sędziów: Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka” – przekazała Weronika Ścibor.
Jak wynika z oświadczenia, na miejsce przybył również prokurator Prokuratury Krajowej w asyście policjantów. Miało to związek ze zgłoszeniem dotyczącym rzekomego niedopuszczenia części sędziów do udziału w posiedzeniu. Według TK prokurator spisał dane pracowników Trybunału.
W dalszej części stanowiska rzeczniczka oceniła działania organów ścigania.
„Tego rodzaju bezprawne działania prokuratora oraz policji, które poprzedziły pogróżki kierowane pod adresem Trybunału przez polityka rządzącej większości, można traktować jako próbę zastraszenia niezależnego organu władzy sądowniczej i niezawisłych sędziów TK. Trybunał nie ulegnie żadnej presji ze strony organów władzy wykonawczej” – czytamy w oświadczeniu
Spór wokół Trybunału trwa
Wtorkowe wydarzenia są kolejnym elementem trwającego od miesięcy sporu dotyczącego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego oraz statusu części jego sędziów. Brak kworum uniemożliwił przeprowadzenie zaplanowanych głosowań, a sprawa ponownie wywołała dyskusję dotyczącą funkcjonowania jednego z najważniejszych organów władzy sądowniczej w Polsce.
Co to oznacza dla Ciebie? Dlaczego ta sprawa jest ważna
- We wtorek nie udało się przeprowadzić Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK z powodu braku kworum.
- W siedzibie Trybunału pojawili się prokurator i funkcjonariusze policji.
- Trybunał Konstytucyjny opublikował oficjalne oświadczenie, krytycznie oceniając działania organów ścigania.
- Spór dotyczący funkcjonowania TK pozostaje nierozstrzygnięty i może mieć wpływ na dalsze działania tej instytucji.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.