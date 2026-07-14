Pilny komunikat dla mieszkańców. Policja może dziś zamknąć mosty w centrum Warszawy
We wtorek, 14 lipca, na Stadionie Narodowym zagra Bad Bunny – a wraz z nim do stolicy zjadą dziesiątki tysięcy fanów. Już od godziny 17:00 obowiązuje ograniczony wjazd na Saską Kępę, a wieczorem, jeśli tłok po koncercie okaże się zbyt duży, policja może zdecydować o czasowym zamknięciu Mostu Poniatowskiego, Mostu Świętokrzyskiego i Alei Zielenieckiej.
To dopiero pierwszy dzień – w ten sam sposób miasto zmaga się z tłumami jeszcze dwukrotnie w najbliższy weekend.
Saska Kępa pod kontrolą od 17:00
Od 17:00 do 20:00 na Saską Kępę wjadą wyłącznie pojazdy z identyfikatorem SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego. Zakaz obejmuje obszarr między Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim, a także rejon między Aleją Stanów Zjednoczonych, ulicą Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Kierowcy bez identyfikatora muszą liczyć się z objazdem – i to jeszcze przed dotarciem w pobliże stadionu.
Tramwajem pod stadion dziś nie dojedziesz
Z powodu remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich i na wiadukcie Mostu Poniatowskiego z centrum miasta nie kursują tramwaje w stronę PGE Narodowego. Zastępuje je autobusowa linia Z-9. Najwygodniej na koncert dotrzeć drugą linią metra – stacja Stadion Narodowy znajduje się bezpośrednio przy obiekcie – albo pociągiem SKM lub Kolei Mazowieckich do stacji Warszawa Stadion. Bramy otwierają się o 16:30, a występ Bad Bunny’ego rozpocznie się około 18:00.
Jeśli zamkną Sokolą, autobusy pojadą inaczej
W razie zamknięcia ulic Sokolej, Zamościa i Zamoyskiego linie 102, 125 i 202 zostaną skierowane Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni. Linia 135 pojedzie samą Targową, a 146 i 147 – Aleją Zieleniecką. Autobusy Z21 i E-1 mają jechać Mostem Świętokrzyskim do stacji Centrum Nauki Kopernik. To zmiany na czas dojazdu – większe utrudnienia mogą pojawić się dopiero po zakończeniu koncertu.
Wieczorem policja może zamknąć kluczowe trasy
Jeśli po zakończeniu koncertu na mostach zrobi się bardzo tłoczno, około godziny 23:00 policja może zamknąć dla ruchu Most Poniatowskiego wraz z wiaduktem od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a, Most Świętokrzyski oraz Aleję Zieleniecką. W takiej sytuacji autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 i Z-9 pojadą przez Most Łazienkowski, 146, 147 i Z21 zawrócą na Targowej, a 118, 127, 162, N14 i N64 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski i ulicę Dobrą. Decyzję – i moment jej podjęcia – policjanci podejmują na bieżąco, obserwując, ile osób faktycznie zmierza w stronę przepraw.
Po zakończeniu koncertu miasto uruchomi też dodatkowe kursy – autobusy linii 138, 509, 517 i Z-9 oraz tramwaje 7 i 26 – a metro linii M2 będzie jeździć częściej w obie strony. Cel jest jeden: jak najszybciej rozładować tłum wokół stadionu.
To dopiero pierwszy dzień koncertowego tygodnia
Podobnny scenariusz czeka Warszawę już w najbliższy weekend – 18 i 19 lipca na PGE Narodowym zagra System Of A Down, a władze miasta ponownie spodziewają się dziesiątek tysięcy uczestników każdego z koncertów. Ograniczenia na Saskiej Kępie, brak tramwajów pod stadion i możliwe zamknięcia tych samych tras będą wtedy obowiązywać na identycznych zasadach.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, jak dziś dojechać i wrócić bez nerwów
Jeśli wybierasz się na koncert, zostaw samochód w domu – metro linii M2 do stacji Stadion Narodowy to dziś najpewniejszy sposób dotarcia na miejsce, a po występie także najszybsza droga powrotna, bo pociągi mają jeździć częściej. Kierowcy, którzy mimo wszystko zdecydują się na auto, mogą skorzystać z parkingu na błoniach stadionu – wjazd od Targowej i Sokolej, w godzinach 5:30-00:00, a bilet najlepiej kupić wcześniej przez internet. Na teren stadionu nie wniesiesz jednak żadnego plecaka ani torby, niezależnie od rozmiaru – przechowalnia bagażu przy bramach kosztuje 50 zł.
Jeśli tylko przejeżdżasz przez Pragę-Południe czy Saską Kępę bez związku z koncertem, zaplanuj dziś inną trasę już od godziny 17:00. Przed wieczornym powrotem do domu warto sprawdzić bieżące komunikaty na infoulice.um.warszawa.pl – to, czy któryś z mostów faktycznie zostanie zamknięty, wyjaśni się dopiero po zakończeniu koncertu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.