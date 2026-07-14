Napaść na znaną sportsmenkę na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Uderzono ją pięścią w głowę
Nieznany mężczyzna podszedł od tyłu i bez słowa uderzył ją pięścią w głowę. Do ataku doszło rano 10 lipca na dworcu autobusowym Warszawa Zachodnia. Ofiarą jest Alaksandra Hierasimienia, wielokrotna medalistka olimpijska w pływaniu i była reprezentantka Białorusi, która po 2020 roku znalazła w Polsce azyl polityczny.
„Nie wypowiedział ani słowa”. Relacja z pierwszej ręki
Sprawę jako pierwsza opisała Natalia Radzina, redaktorka naczelna niezależnego białoruskiego portalu Karta’97 i osobista przyjaciółka poszkodowanej. W poście opublikowanym w mediach społecznościowych relacjonowała, że do Hierasimieni podszedł od tyłu nieznajomy mężczyzna w wieku około 35 lat. „Podszedł do niej nieznany mężczyzna, który uderzył ją pięścią w głowę” – napisała Radzina, dodając, że napastnik natychmiast oddalił się z miejsca zdarzenia, nie odzywając się przy tym ani słowem.
Z relacji wynika, że pływaczka nie od razu zrozumiała, co się stało – z bólu i szoku zorientowała się dopiero po chwili. Nikt z obecnych na dworcu nie zareagował. Podróżni, jak opisała Radzina, spieszyli się do autobusów i nie zwrócili uwagi na to, co rozegrało się na ich oczach.
Policja zabezpieczyła monitoring, sprawcy nie ustalono
Hierasimienia złożyła zawiadomienie w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa III przy ulicy Opaczewskiej. Policja zabezpieczyła monitoringi prowadzi czynności w tej sprawie. Na razie nie ustalono tożsamości napastnika ani jego ewentualnych motywów.
Kobieta, która wybrała Warszawę
Alaksandra Hierasimienia to jedna z najbardziej utytułowanych białoruskich pływaczek w historii. Ma na koncie złoty medal mistrzostw świata z 2011 roku na dystansie 100 m stylem dowolnym, srebro mistrzostw świata z 2007 roku oraz dwa srebrne medale igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku. W Rio de Janeiro w 2016 roku zdobyła brąz na 50 m stylem dowolnym.
Po zakończeniu kariery sportowej zaangażowała się w działalność na rzecz praw człowieka i otwarcie sprzeciwiła się reżimowi Alaksandra Łukaszenki, wspierając protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku. Białoruski sąd skazał ją zaocznie na 12 lat pozbawienia wolności, a władze skonfiskowały jej majątek. Sportsmenka opuściła kraj, mieszkała najpierw na Ukrainie, a następnie osiedliła się w Polsce, gdzie otrzymała azyl polityczny.
Dworzec Zachodni – miejsce codziennego tłoku, gdzie nikt nie zareagował
Do ataku doszło w miejscu, które na co dzień przewija tysiące pasażerów – dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia to jeden z największych węzłów przesiadkowych w mieście, obsługujący zarówno połączenia krajowe, jak i międzynarodowe. Hierasimienia przyjechała tam w sprawach służbowych. To właśnie ranny tłok i pośpiech podróżnych – jak wynika z relacji Radziny – sprawiły, że nikt nie zauważył momentu ataku ani nie zareagował, by pomóc poszkodowanej. Sprawa trafiła do Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, która obejmuje swoim działaniem między innymi rejon Ochoty, gdzie leży dworzec.
Jak zgłosić podobne zdarzenie i na co zwrócić uwagę?
Jeśli jesteś świadkiem podobnej sytuacji w miejscu publicznym, najważniejsze jest natychmiastowe zawiadomienie policji – numer alarmowy 112 działa całą dobę, a każda minuta zwłoki zmniejsza szansę na zabezpieczenie nagrań z monitoringu. Warto zapamiętać rysopis sprawcy oraz kierunek, w którym się oddalił, a jeśli to możliwe – nie dotykać niczego na miejscu zdarzenia do przyjazdu funkcjonariuszy.
Ofiara napaści powinna złożyć zawiadomienie w najbliższej jednostce policji, niezależnie od tego, czy obrażenia wydają się poważne. Zgłoszenie uruchamia zabezpieczenie dowodów, w tym nagrań z kamer miejskich i dworcowych, zanim zostaną nadpisane. Osoby, które podejrzewają, że napaść mogła mieć związek z ich działalnością publiczną, społeczną lub polityczną, powinny wyraźnie to zaznaczyć w zawiadomieniu – to wpływa na kwalifikację prawną czynu i sposób prowadzenia śledztwa. Duże dworce i węzły przesiadkowe w Warszawie, w tym Warszawa Zachodnia, są objęte monitoringiem miejskim, którego zapisy policja może zabezpieczyć na wniosek poszkodowanego nawet po zgłoszeniu z opóźnieniem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.