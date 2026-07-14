ZUS wypłaca 336,16 zł miesięcznie. Sprawdź, kto może otrzymać to świadczenie
Dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie z ZUS może trafić do wybranej grupy emerytów i rencistów, jednak wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z istnienia tego świadczenia. Co więcej, w określonych sytuacjach prawo do jego pobierania nie wygasa wraz ze śmiercią uprawnionego. Sprawdzamy, kto może otrzymać dodatek, jakie warunki trzeba spełnić i o czym warto pamiętać przed złożeniem wniosku.
336,16 zł z ZUS co miesiąc. To świadczenie może przejść na rodzinę po śmierci uprawnionego
Nie każdy emeryt lub rencista o nim wie, a świadczenie jest wypłacane co miesiąc i nie zależy od wysokości dochodów. Ryczałt energetyczny z ZUS wynosi obecnie 336,16 zł miesięcznie, a w określonych przypadkach prawo do jego pobierania może przejść również na najbliższych członków rodziny. Wyjaśniamy, komu przysługuje dodatek, jakie dokumenty są potrzebne oraz jak złożyć wniosek.
Czym jest ryczałt energetyczny?
Ryczałt energetyczny to comiesięczne świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i ogrzewania. Nie jest to jednak powszechny dodatek dla wszystkich seniorów.
Od 1 marca 2026 r. ryczałt energetyczny wynosi 336,16 zł miesięcznie. Kwota jest jednakowa dla wszystkich uprawnionych i podlega corocznej waloryzacji.
Kto może otrzymać 336,16 zł miesięcznie?
Prawo do ryczałtu energetycznego przysługuje wyłącznie osobom wskazanym w przepisach. Są to przede wszystkim:
- kombatanci oraz inne osoby posiadające uprawnienia wynikające z ustawy o kombatantach,
- żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo kierowani do pracy w kopalniach, kamieniołomach, zakładach wydobywających rudy uranu lub batalionach budowlanych,
- wdowy i wdowcy pobierający emeryturę lub rentę po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
- wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, jeśli mają ustalone prawo do emerytury lub renty.
Świadczenie nie jest uzależnione od wysokości dochodów ani od wysokości emerytury. Decydujące znaczenie mają posiadane uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów.
Prawo do świadczenia może przejść na rodzinę
Jedną z mniej znanych zasad dotyczących ryczałtu energetycznego jest możliwość przejęcia prawa do świadczenia przez najbliższych członków rodziny po śmierci osoby uprawnionej.
Dotyczy to przede wszystkim wdów i wdowców spełniających warunki określone w przepisach. Aby otrzymywać świadczenie, konieczne jest jednak przedstawienie dokumentów potwierdzających przysługujące uprawnienia.
Jeden dokument ma kluczowe znaczenie
Najważniejszym dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o ryczałt energetyczny jest decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzająca status kombatanta lub osoby represjonowanej.
W zależności od sytuacji mogą być wymagane także:
- dokumenty potwierdzające prawo wdowy lub wdowca do świadczenia,
- zaświadczenie wydane przez Wojskowe Centrum Rekrutacji potwierdzające przymusowe zatrudnienie podczas zastępczej służby wojskowej,
- inne dokumenty potwierdzające uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów.
Jak złożyć wniosek?
Osoby ubiegające się o świadczenie powinny wypełnić formularz ZUS-ERK. Jest on dostępny w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na stronie internetowej ZUS.
Wniosek można złożyć:
- osobiście w placówce ZUS,
- listownie,
- ustnie do protokołu w oddziale ZUS,
- za pośrednictwem konsulatu – w przypadku osób mieszkających poza granicami Polski.
Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji ZUS wydaje decyzję zazwyczaj w ciągu 30 dni.
Czy trzeba złożyć wniosek do końca 2026 roku?
Nie. Wbrew pojawiającym się informacjom, przepisy nie przewidują ostatecznego terminu złożenia wniosku. Oznacza to, że dokumenty można przekazać do ZUS w dowolnym momencie po spełnieniu warunków do otrzymania świadczenia.
Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wypłata ryczałtu następuje najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu złożenia kompletnej dokumentacji.
Jak wypłacany jest ryczałt energetyczny?
Dodatek wypłacany jest razem z emeryturą lub rentą. Środki trafiają do świadczeniobiorców zgodnie z indywidualnym harmonogramem wypłat ZUS, najczęściej:
- 1. dnia miesiąca,
- 6. dnia miesiąca,
- 10. dnia miesiąca,
- 15. dnia miesiąca,
- 20. dnia miesiąca,
- 25. dnia miesiąca.
Warszawa. Gdzie uzyskać informacje?
Mieszkańcy Warszawy mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ryczałtu energetycznego w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Przed złożeniem wniosku warto upewnić się, że posiada się komplet wymaganych dokumentów potwierdzających uprawnienia.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, czy możesz otrzymać świadczenie
- Sprawdź, czy należysz do grupy osób uprawnionych do ryczałtu energetycznego.
- Przygotuj decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub inne wymagane dokumenty.
- Wypełnij formularz ZUS-ERK i złóż go w wybrany sposób.
- Nie odkładaj formalności, ale pamiętaj, że przepisy nie wyznaczają końcowego terminu złożenia wniosku.
- Podstawą prawną świadczenia jest ustawa z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z późn. zm.).
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.