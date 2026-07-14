Tajemnicza puma z polskiego lasu trafiła do zoo. Opiekunowie szybko zauważyli coś niezwykłego
Historia młodej pumy, która przez kilka dni wzbudzała niepokój mieszkańców okolic Polanowa w województwie zachodniopomorskim, doczekała się szczęśliwego finału. Drapieżnik został odłowiony i przewieziony do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, gdzie przechodzi obowiązkową kwarantannę. Już pierwsze obserwacje specjalistów przyniosły zaskakujące wnioski.
Cała akcja rozpoczęła się po tym, jak myśliwy zauważył w lesie dużego kota przypominającego pumę. Zwierzę nie tylko nie bało się człowieka, ale nawet podchodziło bardzo blisko. Dopiero oddanie strzału ostrzegawczego sprawiło, że oddaliło się w głąb lasu. Wkrótce pojawiły się kolejne zgłoszenia – puma miała również podejść pod jedno z gospodarstw w okolicy.
W związku z zagrożeniem powołano sztab kryzysowy, a 8 lipca rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. W działaniach wykorzystano drony, fotopułapki oraz specjalistów zajmujących się odławianiem dzikich zwierząt. Ostatecznie drapieżnika udało się bezpiecznie schwytać w rejonie Karsinki przy użyciu środków usypiających.
Po przewiezieniu do Poznania zwierzę trafiło pod opiekę specjalistów. Jak podkreślają pracownicy zoo, jego zachowanie odbiega od tego, czego można spodziewać się po całkowicie dzikiej pumie.
Według opiekunów młody kot sprawia wrażenie oswojonego i wygląda na to, że wcześniej miał kontakt z ludźmi. To może być ważna wskazówka w ustaleniu jego pochodzenia.
Specjaliści ocenili również, że puma ma około sześciu miesięcy. Obecnie przechodzi minimum 30-dniową kwarantannę, podczas której wykonywane są badania weterynaryjne i prowadzona jest szczegółowa obserwacja jej stanu zdrowia oraz zachowania.
Na razie zwierzę nie będzie udostępnione zwiedzającym. Przebywa w specjalnie przygotowanym miejscu i pozostaje pod stałym nadzorem.
Puma znajduje się w Poznaniu na zlecenie Centralnego Azylu dla Zwierząt – państwowej jednostki podlegającej Ministerstwu Klimatu i Środowiska, zajmującej się opieką nad dzikimi zwierzętami przejętymi przez służby. Nie zapadła jeszcze decyzja, gdzie ostatecznie trafi.
Wciąż największą zagadką pozostaje to, jak młoda puma znalazła się w polskim lesie. Gatunek ten naturalnie występuje wyłącznie na kontynentach amerykańskich, dlatego śledczy i specjaliści próbują ustalić, skąd zwierzę mogło uciec lub zostać wypuszczone.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.