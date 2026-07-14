Warszawa. Rusza przebudowa ważnego skrzyżowania. Kierowców czekają duże zmiany [MAPA]
Kierowcy i mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. Już za kilka dni ruszy przebudowa jednego z ważnych skrzyżowań w centrum miasta, która przez kilka miesięcy będzie wiązała się z utrudnieniami i objazdami. Drogowcy przekonują jednak, że po zakończeniu prac kierowcy i piesi odczują wyraźną poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się.
Duże zmiany na Żelaznej w Warszawie. Rusza przebudowa ważnego skrzyżowania
Kierowcy i mieszkańcy warszawskiej Woli muszą przygotować się na wielomiesięczne utrudnienia. Już 16 lipca rozpocznie się przebudowa jednego z ważniejszych skrzyżowań w tej części miasta. Zmieni się organizacja ruchu, pojawią się objazdy, a drogowcy zapowiadają także poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców.
Remont rusza 16 lipca. Twarda zostanie zamknięta
Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, w czwartek 16 lipca rozpocznie się przebudowa ulicy Żelaznej na skrzyżowaniu z Twardą i Złotą. Prace oznaczają czasowe zmiany w organizacji ruchu oraz zamknięcie fragmentu ul. Twardej.
Nieprzejezdny będzie odcinek pomiędzy ul. Żelazną a posesją przy numerze 62. Kierowcy jadący z ul. Żelaznej do ul. Twardej będą musieli korzystać z objazdów prowadzących ulicami Sienną i Miedzianą lub Chmielną i Miedzianą. Natomiast do ul. Żelaznej będzie można dojechać objazdem przez ul. Towarową i Prostą.
Do posesji znajdujących się przy zamkniętym odcinku nadal będzie możliwy dojazd od strony ul. Miedzianej. Zakaz wjazdu nie będzie obowiązywał mieszkańców. W czasie robót nie będzie można również parkować na remontowanym fragmencie ulicy.
Dlaczego miasto przebudowuje to skrzyżowanie?
Skrzyżowanie ul. Żelaznej z Chmielną i Złotą od lat należy do miejsc o dużym natężeniu ruchu. Jak podaje ZDM, średnio przejeżdża tędy około 16 tys. pojazdów dziennie. To właśnie duży ruch i niebezpieczne zachowania kierowców stały się głównym powodem planowanej przebudowy.
Drogowcy zwracają uwagę, że kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość oraz wyprzedzają na przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Szczególnie niebezpieczna jest zebra po południowej stronie skrzyżowania ul. Żelaznej z Chmielną, która podczas audytu bezpieczeństwa otrzymała najniższą możliwą ocenę – 0 w pięciostopniowej skali.
Co zmieni się po przebudowie?
Zakres inwestycji obejmuje znacznie więcej niż tylko nową nawierzchnię. Na skrzyżowaniu pojawią się wydzielone pasy do skrętu w lewo, przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna, a organizacja ruchu zostanie uporządkowana również na skrzyżowaniach z ul. Twardą i ul. Złotą.
ZDM zapowiada również zwężenie wlotów skrzyżowania oraz ograniczenie powierzchni jezdni. Według drogowców obecne skrzyżowanie zajmuje blisko 1,5 tys. mkw., a tak duża przestrzeń nie jest już potrzebna do sprawnego prowadzenia ruchu.
Miasto zapewnia, że zmiany nie powinny pogorszyć przepustowości skrzyżowania, natomiast mają zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu oraz uspokoić ruch samochodowy.
Będzie także więcej zieleni
Przebudowa nie ograniczy się wyłącznie do infrastruktury drogowej. W ramach inwestycji pojawią się także nowe nasadzenia. Drogowcy zapowiadają posadzenie trzech klonów oraz około 1,5 tys. krzewów, które mają poprawić estetykę tej części miasta i zwiększyć udział zieleni w przestrzeni publicznej.
Utrudnienia potrwają kilka miesięcy
Prace mają zakończyć się w październiku 2026 r. Do tego czasu kierowcy powinni liczyć się z objazdami, zmianami organizacji ruchu oraz czasowym brakiem możliwości parkowania w rejonie inwestycji.
ZDM apeluje o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz wybieranie alternatywnych tras przejazdu, szczególnie w godzinach szczytu.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, zanim wyruszysz w trasę
- Od 16 lipca zamknięty będzie fragment ul. Twardej przy skrzyżowaniu z Żelazną.
- Przygotuj się na objazdy prowadzące m.in. ulicami Sienną, Miedzianą, Chmielną, Towarową i Prostą.
- Na remontowanym odcinku nie będzie można parkować.
- Utrudnienia mają potrwać do października.
- Po zakończeniu inwestycji skrzyżowanie ma być bezpieczniejsze dla pieszych i kierowców oraz wzbogacone o nową zieleń.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.