ZUS wprowadził zmiany w ważnym dokumencie. Emeryci i renciści powinni to wiedzieć
Od poniedziałku weszły w życie zmiany, które dotyczą milionów emerytów i rencistów w całej Polsce. ZUS wprowadził nowy wygląd jednego z najważniejszych dokumentów, a część osób może zastanawiać się, czy konieczna będzie jego wymiana lub wizyta w placówce. Wyjaśniamy, co dokładnie się zmieniło i kogo obejmują nowe zasady.
ZUS wprowadził nowe legitymacje. Emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków
Od 13 lipca obowiązują nowe wzory legitymacji emeryta-rencisty wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany obejmują zarówno tradycyjną kartę, jak i jej elektroniczną wersję w aplikacji mObywatel. Dobra wiadomość jest taka, że większość świadczeniobiorców nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań.
Nowe legitymacje emeryta-rencisty już obowiązują
Od 13 lipca 2026 r. ZUS wydaje legitymacje emeryta-rencisty według nowego wzoru. Zmiany dotyczą zarówno plastikowej karty, jak i mLegitymacji dostępnej w aplikacji mObywatel. Nowe dokumenty wprowadzono na podstawie przepisów obowiązujących od lipca tego roku.
Najważniejsza informacja dla obecnych emerytów i rencistów jest jednak taka, że dotychczasowe legitymacje zachowują ważność przez okres wskazany na dokumencie. Nie trzeba ich wymieniać ani składać żadnych dodatkowych wniosków.
Co zmieniło się w plastikowej legitymacji?
ZUS wyposażył nowy dokument w dodatkowe zabezpieczenia utrudniające jego podrobienie. Plastikowa karta wykonana jest z tworzywa PVC i została wyposażona między innymi w:
- gilosz – specjalny układ cienkich linii tworzących zabezpieczające tło,
- mikrodruk, którego nie można odczytać gołym okiem,
- indywidualny numer, nanoszony już na etapie produkcji blankietu.
Według ZUS rozwiązania te mają skuteczniej chronić dokument przed fałszerstwami.
📆 Od dziś emeryci i renciści będą otrzymywać nową legitymację➡️ zarówno tę plastikową, jak i elektroniczną.
Nie zmieni się jej funkcja, za to zmieni się wzór.
🪪 Plastikowa karta będzie zawierała zaawansowane elementy zabezpieczające przed sfałszowaniem:
🔐 Gilosz – czyli… pic.twitter.com/RJooyOAUnv
— ZUS (@zus_pl) July 13, 2026
Zmiany również w aplikacji mObywatel
Odświeżony został także wygląd elektronicznej legitymacji dostępnej w aplikacji mObywatel. Najbardziej widoczną zmianą jest uproszczenie dokumentu poprzez usunięcie informacji o oddziale ZUS, który wydał legitymację. Pozostałe funkcje dokumentu pozostają bez zmian.
mLegitymacja obowiązuje od 2023 r. i jest wydawana automatycznie wszystkim osobom, które uzyskują prawo do emerytury lub renty. Dokument elektroniczny ma taką samą moc jak jego tradycyjny odpowiednik i potwierdza uprawnienia do przysługujących ulg.
Warszawa. Emeryci nie muszą odwiedzać placówek ZUS
Dla mieszkańców Warszawy oznacza to, że nie ma potrzeby umawiania wizyty w oddziałach ZUS wyłącznie z powodu zmiany wzoru legitymacji. Dotychczasowe dokumenty pozostają ważne, a nowe będą wydawane automatycznie osobom, które uzyskają prawo do świadczenia lub złożą wniosek o wydanie plastikowej karty.
Osoby korzystające z aplikacji mObywatel zobaczą odświeżony wygląd mLegitymacji po aktualizacji dokumentu w aplikacji.
Nie trzeba wymieniać starej legitymacji
ZUS podkreśla, że zmiana wzoru nie oznacza obowiązkowej wymiany dotychczasowych dokumentów. Wszystkie legitymacje wydane według wcześniejszych wzorów pozostają ważne do upływu terminu wskazanego na karcie. Oznacza to, że emeryci i renciści nie muszą składać nowych wniosków ani odwiedzać placówek tylko z powodu wprowadzonych zmian.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie musisz nic robić
- Nie wymieniaj obecnej legitymacji, jeśli jest nadal ważna.
- Nie składaj nowego wniosku wyłącznie z powodu zmiany wzoru dokumentu.
- Jeśli korzystasz z mObywatela, sprawdź zaktualizowaną wersję mLegitymacji.
- Nowe zabezpieczenia mają zwiększyć ochronę dokumentu przed fałszerstwem.
- Plastikową legitymację nadal można otrzymać na wniosek.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.