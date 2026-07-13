Jesteś kierowcą w Warszawie? To zwolnienie nie jest bezterminowe. Co roku trzeba je odnawiać – inaczej stracisz prawo do wjazdu
Mieszkaniec Warszawy, który chce wjeżdżać do centrum starszym autem, musi udowodnić, że rozlicza podatki w stolicy. Problem w tym, że jednorazowe złożenie dokumentów nie wystarcza na zawsze – system wymaga regularnego potwierdzania tego samego faktu, a pominięcie tego kroku oznacza utratę uprawnienia bez żadnego dodatkowego ostrzeżenia.
Jakie dokumenty naprawdę trzeba pokazać
Wniosek o wyłączenie z wymogów Strefy Czystego Transportu z tytułu rozliczania podatków w Warszawie nie opiera się na samym oświadczeniu. Wnioskodawca musi od razu przedstawić pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT lub CIT za rok poprzedni, opatrzoną prezentatą właściwego urzędu skarbowego w stolicy. Jeśli rozliczenie złożono elektronicznie, wystarczy ta sama pierwsza strona wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru zawierającym numer dokumentu zgodny z identyfikatorem UPO. Można też przedstawić zaświadczenie wprost z urzędu skarbowego, potwierdzające, że w rozliczeniu za miniony rok wskazano Warszawę jako miejsce zamieszkania i składania zeznania. Samo oświadczenie, że „podatki płaci się w stolicy”, nie jest wystarczające na żadnym etapie.
Coroczna aktualizacja – krok, o którym łatwo zapomnieć
Tu kryje się sedno sprawy o którym mało kto wie, a którego kosztem jest często mandat. Zgodnie z informacjami Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, rozliczanie podatków w stolicy wymaga corocznej aktualizacji tej informacji – przez konto założone na portalu SCT albo stacjonarnie w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Chmielnej 120. Innymi słowy, dokument złożony raz, przy pierwszym wniosku, nie działa automatycznie przez kolejne lata – trzeba co roku na nowo potwierdzić, że PIT za poprzedni rok podatkowy nadal wskazuje Warszawę jako miejsce rozliczenia.
Wyłączenie jest też ściśle przypisane do konkretnego pojazdu i konkretnego właściciela – sprzedaż samochodu albo zmiana właściciela automatycznie kończy ochronę, niezależnie od tego, czy podatnik nadal mieszka i rozlicza się w Warszawie. Wyjątek dotyczy wyłącznie zmiany tablic rejestracyjnych niewynikającej z przeniesienia własności oraz przewłaszczenia po zakończeniu umowy kredytu lub leasingu zawartej przed 1 stycznia 2024 roku.
Jak faktycznie wygląda kontrola na ulicy?
Sama kontrola drogowa nie polega na sprawdzaniu papierów kierowcy w danej chwili. Straż Miejska i policja odczytują numer rejestracyjny pojazdu i porównują go z elektroniczną bazą pojazdów uprawnionych do wjazdu, prowadzoną przez ZDM na podstawie wcześniej zweryfikowanych zgłoszeń. Jeśli aktualizacja rozliczenia PIT nie została zrobiona na czas, pojazd może wypaść z tej bazy – a wtedy kontrola na ulicy wykaże brak uprawnień, nawet jeśli właściciel faktycznie nadal płaci podatki w Warszawie, tylko nie zdążył tego ponownie potwierdzić.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź termin aktualizacji, zanim „zabraknie Ci” uprawnienia
Jeśli korzystasz z wyłączenia jako podatnik warszawski bez stałego zameldowania, najbezpieczniej jest raz w roku, najlepiej zaraz po rozliczeniu PIT, wejść na konto na stronie SCT i zaktualizować dokumentację – nie warto czekać, aż przypomni o tym kontrola drogowa. Sam wniosek i aktualizację da się załatwić w całości online, bez wizyty w urzędzie, a w razie wątpliwości warto zweryfikować status pojazdu bezpośrednio w narzędziu SprawdzSCT.zdm.waw.pl.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.