Zacznie się już dzisiaj. Wydano oficjalne ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia
Front burzowy, który od poniedziałku przesuwa się nad wschodnią połową kraju, nie omija też Mazowsza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia obejmujące zarówno Warszawę, jak i powiaty na południu województwa – a dla podróżujących teraz na wakacje to informacja, której nie warto ignorować.
Dlaczego akurat te burze są bardziej niebezpieczne niż zwykle
Synoptycy IMGW zwracają uwagę na nietypowy układ atmosfery – pionowe ścinanie wiatru w warstwie do 6 kilometrów jest wyjątkowo słabe, co oznacza, że komórki burzowe niemal się nie przemieszczają. W praktyce chmury z dużą ilością wody potrafią utknąć nad jednym miejscem na wiele godzin, co grozi gwałtownym, lokalnym gromadzeniem opadów i podtopieniami, zamiast typowej, szybko przechodzącej ulewy.
Południe Mazowsza z ostrzeżeniem drugiego stopnia
Najpoważniejsza sytuacja dotyczy powiatów w okolicach Radomia – radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego, gdzie obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. Prognozowane sumy opadów sięgają od 40 do 60 mm, lokalnie nawet około 80 mm, a porywy wiatru w trakcie burz mogą dochodzić do 60 km/h, miejscami z drobnym gradem. To już poziom, przy którym IMGW wprost odradza zbliżanie się do wezbranych rzek i zaleca stosowanie się do poleceń służb ratunkowych.
Warszawa oraz większość pozostałych powiatów regionu – w tym warszawski zachodni, piaseczyński, pruszkowski, legionowski, wołomiński, otwocki, miński i garwoliński – objęte są ostrzeżeniem pierwszego stopnia przed burzami, z opadami do 30 mm. To niższy poziom zagrożenia, ale wciąż wystarczający, żeby zachować ostrożność, zwłaszcza przy planowaniu wyjazdu samochodem czy dłuższego spaceru.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli akurat wybierasz się w drogę?
Lipiec to szczyt sezonu wyjazdów wakacyjnych, a burzowa aura akurat teraz komplikuje planowanie tras – szczególnie tych prowadzących przez południowe Mazowsze albo dalej na południe kraju, gdzie ostrzeżenia są jeszcze poważniejsze. Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualną mapę ostrzeżeń IMGW dla całej trasy, nie tylko miejsca startu, bo front przesuwa się i sytuacja w poszczególnych powiatach zmienia się z godziny na godzinę.
W trakcie burzy najbezpieczniej zjechać na pobocze i przeczekać nawałnicę w samochodzie z dala od drzew, zamiast kontynuować jazdę przy ograniczonej widoczności i silnych porywach wiatru. Rodzice wybierający się z dziećmi nad wodę powinni pamiętać, że gwałtowny wzrost poziomu nawet niewielkich cieków wodnych bywa nagły i trudny do przewidzenia – w rejonach objętych ostrzeżeniem drugiego stopnia lepiej odłożyć takie plany na kolejny dzień.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.