4 osoby nie żyją, 27 jest rannych. Policja jest w szoku rozmiarami tragedii. Wystarczyły trzy dni
Od piątku do niedzieli na drogach garnizonu mazowieckiego doszło do 20 wypadków – zginęły w nich cztery osoby, a 27 zostało rannych. W tym samym czasie policjanci zatrzymali prawa jazdy 52 nietrzeźwym kierowcom, zanim zdążyli spowodować kolejną tragedię. Policjanci analizują każdy przypadek.
Pierwsze śmiertelne zdarzenie miało miejsce w piątek około godziny 7:25 na drodze krajowej nr 10 w Dzierzążni. Samochód osobowy zderzył się tam z pojazdem ciężarowym, a następnie z kolejnym autem. Ciężko ranny w wypadku 20-letni kierowca forda trafił śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, gdzie mimo starań lekarzy zmarł.
Kilka godzin później, tego samego dnia około 14:40, doszło do kolejnego tragicznego zdarzenia w Drobinie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 24-letni kierowca wyprzedzał najprawdopodobniej kolumnę pojazdów w tym samym momencie, w którym manewr wyprzedzania rozpoczął także kierujący peugeotem. Doszło do zderzenia obu aut, a peugeot uderzył w drzewo. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR – do szpitala trafili kierowca i dwóch pasażerów, jednak 35-letniego mężczyzny z tego samochodu nie udało się uratować.
W sobotę wieczorem, około godziny 19:20, w miejscowości Grucele w gminie Troszyn doszło do zderzenia samochodu osobowego z lokomotywą na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. 44-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, kierujący volkswagenem w stronę Zabiela, zderzył się z lokomotywą jadącą bez pasażerów na trasie Białystok-Ostrołęka. Maszynista był trzeźwy. Kierowca volkswagena zginął na miejscu.
Czwarty śmiertelny wypadek weekendu wydarzył się w niedzielę około godziny 21:30 w Mogielnicy, w gminie Drobin. 44-letni mieszkaniec powiatu płockiego, kierujący audi, z niewyjaśnionych na razie przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Zginął na miejscu, a okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia obecnie policja pod nadzorem prokuratora.
Mazowieccy policjanci przez cały weekend prowadzili też wzmożone kontrole trzeźwości kierowców – w ich efekcie z ruchu wyeliminowano 52 osoby, które mimo spożycia alkoholu zdecydowały się usiąść za kierownicą. Funkcjonariusze podkreślają, że nadmierna prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz jazda po alkoholu pozostają najczęstszymi przyczynami tego typu tragedii na drogach regionu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.