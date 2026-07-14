Są plany ewakuacji 2477 gmin. Kwadrans na decyzję. Warszawa przygotowuje metro i dostosowuje autobusy do noszy
Każda z 2477 polskich gmin ma już gotowy plan na wypadek konieczności masowego przemieszczenia mieszkańców – i żadna nie spóźniła się z jego złożeniem. System można uruchomić od zaraz, a pierwsza decyzja o ewakuacji może zapaść w kwadrans. Sprawdzamy, jak to wygląda w praktyce, ile kosztuje przygotowanie stolicy i co w tym samym czasie robią mniejsze gminy Mazowsza.
Skąd wzięła się ta machina biurokratyczna
Punktem wyjścia jest ustawa z 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), obowiązująca od 1 stycznia 2025. Dała ona wójtom, burmistrzom i prezydentom miast dokładnie rok na przygotowanie dokumentów wchodzących w skład planów wojewódzkich – z terminem upływającym 31 grudnia 2025 roku. Bez tych gminnych wkładów nie dałoby się złożyć planu wojewódzkiego, a bez planów wojewódzkich – krajowego, więc opóźnienie choćby jednej gminy zablokowałoby całą resztę układanki. Nikt się nie spóźnił.
Za całą operacją stoi konkretny budżet. Rząd zobowiązał się przeznaczać rocznie co najmniej 0,3 proc. PKB na ochronę ludności – przy obecnym polskim PKB daje to około 10 mld zł rocznie, w połowie z budżetu obronnego. Na lata 2025-2026 sam Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przewiduje blisko 5 mld zł bezpośrednio dla samorządów.
Jak realnie wygląda decyzja o ewakuacji
Ścieżka decyzyjna została skrócona celowo i drastycznie. Cztery scenariusze uruchamiają procedury: zagrożenie zbrojne, trwający konflikt zbrojny, przewidywana klęska żywiołowa oraz jej faktyczne wystąpienie. W kryzysie ogólnokrajowym ewakuację zarządza Szef Obrony Cywilnej, czyli minister spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek wojewody – a jeśli sytuacja tego wymaga, wojewoda może zdecydować sam, tylko informując centrum. Na najniższym szczeblu wójt lub burmistrz może zarządzić natychmiastową ewakuację bez czekania na nikogo, jeśli to jedyny sposób na ratowanie życia, na przykład przy nadciągającej powodzi.
Kolejność wsiadania do zorganizowanego transportu też jest odgórnie ustalona. Pierwszeństwo mają dzieci, kobiety w ciąży, pacjenci szpitali, osoby z niepełnosprawnościami i podopieczni placówek całodobowej opieki – dla tej grupy przewidziano transport specjalistyczny, łącznie z zespołami ratownictwa medycznego i śmigłowcami. Zdrowi i sprawni mieszkańcy mają się ewakuować głównie własnym transportem po wyznaczonych trasach – szacunkowo dotyczy to około połowy populacji danego obszaru. To świadome rozwiązanie, które ma odciążyć transport zorganizowany na rzecz osób faktycznie go potrzebujących.
Informacja o zagrożeniu dotrze przez Alert RCB – SMS trafiający automatycznie do każdego telefonu w zasięgu stacji BTS, bez rejestracji i bez aplikacji. Równolegle włączane są syreny oraz komunikaty w telewizji i radiu publicznym.
Warszawa: 400 milionów złotych i jeden problem, którego nie da się zamaskować budżetem
Stolica poszła zdecydowanie dalej niż wymaga ustawa. Program „Warszawa Chroni”, ogłoszony przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego w marcu 2024 roku, wystartował z budżetem 117 mln zł, który do 2026 roku urósł do 186 mln zł na lata 2025-2027. Do tego dochodzi ponad 210 mln zł z rządowego Programu OLiOC, które w 2025 roku trafiły bezpośrednio do miasta – łącznie stolica dysponuje kwotą rzędu 400 mln zł na najbliższy okres.
|Na co idą pieniądze z programu „Warszawa Chroni”
|Kwota
|Agregaty i przyłącza w urzędach, szkołach i przedszkolach
|43 mln zł
|Zabezpieczenie wody (inwestycje MPWiK)
|36,5 mln zł
|Modernizacja monitoringu miejskiego
|20 mln zł
|Nowa strażnica PSP z magazynem przeciwpowodziowym w Wawrze
|12 mln zł
|Sprzęt ciężki dla ZRiKD (koparki, ładowarki, ciężarówki)
|11 mln zł
|Edukacja mieszkańców
|3 mln zł
|Rozbudowa syren alarmowych
|0,5 mln zł
Osobny wątek to metro. Projekt „Podziemna Tarcza”, ogłoszony 17 grudnia 2025 roku, zakłada przystosowanie stacji obu linii – łącznie 39 stacji i około 41,5 km tuneli – do funkcji miejsc ukrycia dla ponad 100 tys. osób. W tak zwanych pustkach technologicznych przy stacjach takich jak Plac Wilsona czy Bródno powstają już magazyny kryzysowe z łóżkami polowymi i śpiworami. Trzeba jednak być precyzyjnym – to miejsce ukrycia, nie schron w rozumieniu wojskowym. Warszawskie metro biegnie zaledwie kilkanaście-kilkadziesiąt metrów pod ziemią, nie ma pełnej hermetyzacji ani filtracji powietrza, więc chroni przed odłamkami i falą uderzeniową, ale nie przed bronią chemiczną czy jądrową. Dopiero planowana czwarta linia metra ma być projektowana od podstaw z myślą o podwójnej funkcji – transportowej i ochronnej.
Do ulic w 2026 roku wyjedzie też 120 przegubowych autobusów Solaris, każdy z mocowaniami na 4 nosze, które na co dzień będą jeździć zwykłymi trasami, a w razie potrzeby w kilka minut zmienią funkcję na sanitarną. Największym problemem pozostają jednak same schrony. Analiza firmy Holdfort z kwietnia 2026 roku wskazała, że Warszawa potrzebuje co najmniej 619 obiektów spełniających nową definicję schronu lub ukrycia. Tymczasem kontrola Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa objęła blisko połowę z ponad 200 obiektów wytypowanych przez ratusz – i żaden z nich nie spełnił wymogów nowej ustawy.
Legionowo, Serock i inne gminy Mazowsza też się zbroją – tylko po cichu
Warszawa nie jest jedynym samorządem na Mazowszu, który wykłada realne pieniądze na ten cel. Rada Miasta Legionowo przyjęła w czerwcu 2026 roku zmianę budżetu przeznaczającą ponad 1,2 mln zł na sprzęt kryzysowy – w tym dwa mobilne agregaty prądotwórcze (jeden o mocy około 50 kW za 240 tys. zł, drugi 100 kW za 150 tys. zł), mobilne zbiorniki na paliwo oraz specjalistyczne okablowanie. Dodatkowe 17,5 tys. zł trafiło na szkolenia operatorów dronów dla straży pożarnej, wykorzystywanych między innymi podczas akcji poszukiwawczych i rozpoznania terenu. Znaczna część tych środków pochodzi z tego samego rządowego Programu OLiOC, z którego korzysta też stolica, uzupełnionego wsparciem finansowym powiatu legionowskiego.
Mniejsze gminy regionu radzą sobie też inaczej niż Warszawa – ustawa umożliwia zawieranie porozumień między sąsiednimi samorządami, dzięki którym gmina bez własnych zasobów może liczyć na wsparcie sąsiada, na przykład przy lokalnej powodzi. To rozwiązanie ma sens szczególnie tam, gdzie budżet nie pozwala na inwestycje na skalę stołeczną, a zagrożenia – jak choćby powodziowe wzdłuż Wisły czy Narwi – są bardzo podobne w całym regionie.
Co to oznacza dla Ciebie? System jest gotowy – pytanie, czy Ty też
Warto już teraz sprawdzić na stronie gdziesieukryc.pl, gdzie znajduje się najbliższe miejsce ukrycia od domu i od pracy – aplikacja działa offline, więc dane trzeba pobrać zawczasu, zanim ewentualnie zabraknie zasięgu. Mieszkańcy stolicy mogą też zapamiętać najbliższą stację metra jako potencjalne miejsce schronienia w ramach „Podziemnej Tarczy” – to nie schron w sensie wojskowym, ale realna ochrona przed większością zagrożeń konwencjonalnych.
Warto mieć w domu przygotowany zestaw na 72 godziny – wodę w ilości około 2 litrów dziennie na osobę, żywność o długim terminie przydatności, leki przyjmowane na stałe, latarkę, naładowany powerbank, radio na baterie oraz gotówkę w małych nominałach, bo w razie awarii zasilania terminale płatnicze i bankomaty przestają działać niemal natychmiast. W sytuacji kryzysowej najbezpieczniej ufać wyłącznie oficjalnym źródłom – Alertowi RCB, TVP, Polskiemu Radiu i stronom urzędów – bo doświadczenia z Ukrainy pokazują, że dezinformacja w mediach społecznościowych potrafi wyrządzić więcej szkody niż samo zagrożenie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.