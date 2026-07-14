Nie żyje znany warszawski działacz. O śmierci poinformował burmistrz
W piątek, 10 lipca, po długiej chorobie zmarł w wieku 71 lat Jerzy Mądry – ekspert Warszawskiej Rady Seniorów do spraw sportu i wieloletni wolontariusz warszawskich biegów masowych. Informację przekazał Tomasz Kucharski, burmistrz dzielnicy Praga-Południe, na swoim oficjalnym profilu.
Sport od 1969 roku
Jerzy Mądry, warszawiak od urodzenia i mieszkaniec Pragi-Południe, swoją przygodę ze sportem rozpoczął w 1969 roku na mistrzostwach szkół podstawowych Pragi-Południe, zdobywając pierwsze miejsce w biegu na 100 metrów. Był absolwentem Technikum Łączności przy Alejach Stanów Zjednoczonych, gdzie jego trenerem i mentorem został Roman Wszoła, który zaszczepił w nim miłość do lekkoatletyki. Trenował sprint, biegając między innymi z Maniakiem, Nowoszem, Woroninem, Wernerem i Badeńskim.
Wolontariat, gdy zdrowie nie pozwalało już biegać
Kiedy problemy zdrowotne uniemożliwiły mu dalsze czynne uprawianie biegów, Jerzy Mądry zwrócił się w stronę niesienia pomocy innym biegaczom. Organizował wolontariat podczas niemal wszystkich masowych biegów w Warszawie i okolicach – pierwszy raz we wrześniu 2017 roku, na Półmaratonie Praskim. Do pomocy angażował koleżanki i kolegów z Rady Seniorów Praga-Południe, w której pracach przez wiele lat brał czynny udział, a także był członkiem Warszawskiej Rady Seniorów, gdzie szukał miejsca dla swoich sportowych zainteresowań. Aktywnie włączył się też w organizację programu „Aktywny Senior – Sprawny Senior”.
Skwer Seniora i miejskie wyróżnienie
Jerzy Mądry był inicjatorem nadania nazwy Skwer Seniora zieleńcowi przy ulicy Paca. 4 kwietnia 2024 roku otrzymał Odznakę Honorową Zasłużonego dla Warszawy, a 23 kwietnia 2025 roku na Skwerze Seniora nadano imię jednemu z dębów – Jurek – na jego cześć.
Pogrzeb w piątek na Cmentarzu Bródnowskim
Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w piątek, 17 lipca 2026 roku, o godzinie 13:30 odprowadzeniem od bramy Cmentarza Bródnowskiego przy ulicy Odrowąża, po którym nastąpi złożenie urny z prochami zmarłego do grobu rodzinnego. W żałobie pogrążeni pozostają żona, syn, synowa i wnuczka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.