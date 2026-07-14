Setki policjantów na ulicach Warszawy. Wielka mobilizacja służb i ogromne utrudnienia w stolicy
Warszawa przygotowuje się na jeden z największych koncertów tego lata. We wtorek, 14 lipca, na PGE Narodowym wystąpi światowa gwiazda muzyki Bad Bunny. W związku z wydarzeniem mieszkańcy muszą liczyć się z ogromnymi zmianami w organizacji ruchu, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą setki policjantów oraz innych służb. Zmiany w komunikacji rozpoczną się już o godz. 17.00 i potrwają do nocy.
Organizatorzy i służby spodziewają się dziesiątek tysięcy fanów, dlatego przygotowano specjalny plan zabezpieczenia wydarzenia. Policja będzie kierowała ruchem w rejonie Stadionu Narodowego i podejmie decyzje o ewentualnym zamykaniu ulic w zależności od sytuacji oraz liczby osób opuszczających koncert.
Największe utrudnienia mogą pojawić się po zakończeniu wydarzenia. Około godziny 23.00 możliwe jest całkowite zamknięcie dla ruchu Mostu Poniatowskiego wraz z Alejami Jerozolimskimi i al. Poniatowskiego na odcinku od ronda de Gaulle’a do ronda Waszyngtona. Decyzja będzie należała do policji i może zostać wprowadzona w zależności od sytuacji na miejscu.
Zmiany obejmą również komunikację miejską. Na trasy objazdowe może zostać skierowanych ponad 20 linii autobusowych, w tym m.in. 111, 117, 118, 125, 127, 135, 146, 147, 158, 162, 166, 202, 507, 509, 517, 521 oraz linie nocne. Utrudnienia dotkną także tramwajów linii 7 i 26.
Po zakończeniu koncertu Warszawski Transport Publiczny uruchomi dodatkowe kursy autobusów linii 138, 509, 517 i Z-9 oraz dodatkowe tramwaje linii 7 i 26, aby sprawnie rozwieźć uczestników wydarzenia do różnych części miasta.
Kierowcy powinni przygotować się na czasowe zamknięcia ulic i korki w okolicy PGE Narodowego, mostów Poniatowskiego i Świętokrzyskiego oraz na Saskiej Kępie. Służby apelują o stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem oraz o korzystanie z komunikacji miejskiej, która tego dnia będzie najszybszym sposobem dotarcia w okolice stadionu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.