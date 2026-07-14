Konkurencja dla PKP Intercity? Nowy przewoźnik chce uruchomić pociągi z Warszawy
Czeski przewoźnik Leo Express chce znacząco rozszerzyć swoją działalność w Polsce. Jak informuje Rynek Kolejowy.pl do Urzędu Transportu Kolejowego trafiły wnioski o uruchomienie nowych komercyjnych połączeń, które mogą połączyć Warszawę m.in. z Gdynią, Krakowem, Wrocławiem i Zakopanem. Jeśli plany zostaną zatwierdzone, pasażerowie zyskają większy wybór przewoźników i nowe możliwości podróżowania.
Nowy przewoźnik chce uruchomić pociągi z Warszawy. W planach Gdynia, Kraków, Wrocław i Zakopane
Na polskim rynku kolejowym może pojawić się nowy gracz z ambitnymi planami. Czeski przewoźnik Leo Express złożył do Urzędu Transportu Kolejowego siedem wniosków o uruchomienie komercyjnych połączeń dalekobieżnych. Jeśli otrzyma zgodę, z Warszawy będzie można pojechać m.in. do Gdyni, Krakowa, Wrocławia i Zakopanego. Pierwsze pociągi miałyby wyjechać na tory w grudniu 2027 roku.
Leo Express chce rozszerzyć działalność w Polsce
Czeski przewoźnik Leo Express złożył do Urzędu Transportu Kolejowego siedem wniosków o przyznanie tzw. otwartego dostępu. Oznacza to możliwość uruchamiania komercyjnych połączeń pasażerskich bez finansowania ze środków publicznych.
Wnioski obejmują trasy:
- Warszawa Wschodnia – Zakopane,
- Warszawa Wschodnia – Kraków,
- Warszawa Wschodnia – Wrocław,
- Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna,
- Wrocław – Przemyśl,
- Poznań – Lublin,
- Łódź Fabryczna – Gdynia Główna.
Przewoźnik planuje obsługiwać połączenia codziennie od 12 grudnia 2027 r. do 11 grudnia 2032 r., jeśli zgody wyda Urząd Transportu Kolejowego.
Warszawa zyska nowe połączenia?
Największe zmiany mogłyby odczuć osoby podróżujące ze stolicy. Leo Express planuje uruchomić aż cztery pary pociągów dziennie z Warszawy do Gdyni, Krakowa, Zakopanego oraz Wrocławia.
Na trasie Warszawa – Gdynia przewoźnik chce oferować cztery kursy dziennie w każdym kierunku. Pociągi zatrzymywałyby się m.in. na stacjach Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Iława Główna, Malbork, Tczew, Gdańsk Główny, Sopot i Gdynia Główna.
Planowany czas przejazdu między Warszawą Centralną a Gdynią wyniósłby około 3 godzin i 1 minuty.
Dwie trasy z Warszawy do Małopolski
Leo Express zamierza obsługiwać połączenia do Krakowa dwoma różnymi korytarzami.
Pociągi do Zakopanego miałyby kursować przez Centralną Magistralę Kolejową z planowanym czasem przejazdu wynoszącym około 5 godzin.
Z kolei połączenia do Krakowa miałyby prowadzić przez Radom i Kielce. Na tej trasie przewidziano cztery pary pociągów dziennie z czasem przejazdu około 4 godzin i 31 minut.
Warszawa – Wrocław inną trasą niż dziś
Interesująco wygląda również propozycja połączenia do Wrocławia. Leo Express nie planuje wykorzystania Centralnej Magistrali Kolejowej ani trasy przez Poznań.
Pociągi miałyby kursować przez Łódź, Kalisz i Ostrów Wielkopolski, zatrzymując się m.in. w Skierniewicach, Łodzi Fabrycznej, Pabianicach, Sieradzu i Kaliszu.
Planowany czas przejazdu wynosi około 5 godzin i 9 minut.
Konkurencja dla PKP Intercity?
Jeżeli UTK wyda pozytywne decyzje, na części tras pasażerowie zyskają alternatywę dla połączeń PKP Intercity. Oznacza to większą konkurencję, która może przełożyć się na atrakcyjniejsze godziny odjazdów, szerszą ofertę i większy wybór przewoźników.
Leo Express planuje wykorzystywać lokomotywy Siemens Vectron oraz składy liczące od 5 do 10 wagonów – w zależności od zainteresowania pasażerów.
Leo Express jest już obecny w Polsce
Nie będzie to debiut czeskiego przewoźnika na polskim rynku. Leo Express od kilku lat rozwija działalność w Polsce i obecnie obsługuje m.in. połączenia między Warszawą a Krakowem. Niedawno przewoźnik uzyskał również zgodę na uruchomienie połączeń z Przemyśla do lotniska we Frankfurcie.
Złożenie wniosków nie oznacza jeszcze rozpoczęcia kursów. Ostateczna decyzja należy do Urzędu Transportu Kolejowego, który oceni możliwość uruchomienia wszystkich planowanych połączeń.
Co to oznacza dla Ciebie? Większy wybór połączeń z Warszawy
- Jeśli UTK wyrazi zgodę, nowe pociągi wyjadą na tory od grudnia 2027 r.
- Mieszkańcy Warszawy mogliby zyskać nowe połączenia do Gdyni, Krakowa, Zakopanego i Wrocławia.
- Większa konkurencja może przełożyć się na atrakcyjniejszą ofertę przewoźników.
- Na razie są to wnioski o otwarty dostęp – ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.