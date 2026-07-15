Polska będzie gospodarzem międzynarodowych wojsk. Tusk ujawnił szczegóły
Jeszcze tej jesieni Polska stanie się miejscem ważnych międzynarodowych ćwiczeń wojskowych z udziałem zagranicznych sojuszników. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, do kraju przyjadą żołnierze z dwóch europejskich państw, którzy wspólnie z Wojskiem Polskim wezmą udział w manewrach związanych z bezpieczeństwem regionu i wsparciem Ukrainy. Sprawdzamy, co wiadomo o planowanych ćwiczeniach i jakie deklaracje padły podczas spotkania przywódców w Paryżu.
Tusk zapowiada wspólne manewry w Polsce. Jesienią przyjadą żołnierze z Francji i Wielkiej Brytanii
Jeszcze tej jesieni Polska stanie się gospodarzem międzynarodowych ćwiczeń wojskowych z udziałem zagranicznych sojuszników. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, do naszego kraju przyjadą żołnierze z Francji i Wielkiej Brytanii, którzy wspólnie z Wojskiem Polskim wezmą udział w manewrach związanych z przygotowaniem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Szef rządu odniósł się również do współpracy z europejskimi partnerami oraz bieżącej sytuacji geopolitycznej.
Donald Tusk zapowiada międzynarodowe ćwiczenia w Polsce
Podczas wizyty w Paryżu, gdzie odbyło się spotkanie przywódców państw należących do tzw. koalicji chętnych, premier Donald Tusk poinformował o planowanych wspólnych manewrach wojskowych na terytorium Polski.
Jak przekazał, ćwiczenia mają odbyć się jesienią 2026 roku i będą elementem przygotowań do ewentualnych działań związanych z zapewnieniem gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie po ewentualnym zawieszeniu broni lub zawarciu porozumienia pokojowego.
Do Polski przyjadą żołnierze z Francji i Wielkiej Brytanii
Premier zapowiedział, że w ćwiczeniach wezmą udział przede wszystkim żołnierze z Francji i Wielkiej Brytanii, którzy będą współpracować z Wojskiem Polskim.
Jak podkreślił:
„Założenie jest takie, że ćwiczenia będą miały charakter wspólny, wielonarodowy, z tym że przyjadą do nas głównie Francuzi i Brytyjczycy”.
Donald Tusk zaznaczył również, że Polska będzie pełnić rolę gospodarza przedsięwzięcia.
„Jesteśmy w pełnym tego słowa znaczeniu gospodarzami tych ćwiczeń”.
Wojsko Polskie i dowództwo w Bydgoszczy zaangażowane w przygotowania
W organizację manewrów zaangażowane będzie również Wojsko Polskie. Jak poinformował premier, ważną rolę odegra dowództwo w Bydgoszczy, odpowiedzialne za kwestie logistyczne oraz przygotowanie zaplecza całego przedsięwzięcia.
Ćwiczenia mają mieć charakter wielonarodowy i będą prowadzone we współpracy z państwami wspierającymi Ukrainę.
Polska chce przygotować warunki dla wojsk sojuszniczych
Szef rządu poinformował również, że przekazał partnerom z koalicji chętnych gotowość Polski do przygotowania odpowiednich warunków logistycznych i finansowych dla obecności wojsk sojuszniczych.
Jak zaznaczył, dotyczy to nie tylko sił amerykańskich, ale również wojsk państw europejskich. Na obecnym etapie konkretne decyzje dotyczą jednak przede wszystkim jesiennych ćwiczeń.
Premier odniósł się także do sytuacji wokół Ukrainy
Podczas konferencji prasowej Donald Tusk skomentował również debatę dotyczącą dalszego wsparcia Ukrainy oraz wypowiedzi części polityków krytykujących pomoc dla Kijowa.
Premier stwierdził, że bezpieczeństwo Polski pozostaje ściśle związane z sytuacją za wschodnią granicą.
„Jeśli ktoś chce popłynąć na fali jakichś zmiennych nastrojów, na przykład nastroju antyukraińskiego, jest politykiem, to on jest dla mnie wrogiem publicznym”.
Donald Tusk podkreślił również, że podsycanie napięć społecznych wokół uchodźców z Ukrainy może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla bezpieczeństwa państwa.
Polska poza nową koalicją antybalistyczną
Premier został zapytany także o brak Polski w nowo ogłoszonej inicjatywie dotyczącej współpracy w zakresie obrony antybalistycznej.
Wyjaśnił, że nie jest to klasyczny sojusz wojskowy, lecz projekt oparty na współpracy przemysłowej i technologicznej. Jak zaznaczył, polskie przedsiębiorstwa analizują obecnie możliwość dołączenia do przedsięwzięcia.
„Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji”.
Koalicję tworzą obecnie Ukraina, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja oraz Wielka Brytania.
Warszawa i Polska przygotują się na międzynarodowe manewry
Zapowiedziane ćwiczenia będą jednymi z najważniejszych międzynarodowych przedsięwzięć wojskowych organizowanych w Polsce w drugiej połowie 2026 roku. Szczegóły dotyczące liczby uczestników, lokalizacji oraz harmonogramu mają zostać przedstawione w późniejszym terminie.
Co to oznacza dla Ciebie?
- Jesienią 2026 roku w Polsce mają odbyć się międzynarodowe ćwiczenia wojskowe.
- W manewrach mają uczestniczyć przede wszystkim żołnierze z Francji, Wielkiej Brytanii oraz Wojsko Polskie.
- Ćwiczenia mają przygotować państwa koalicji do ewentualnych działań związanych z gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy.
- Premier zapowiedział również dalsze przygotowania Polski do przyjmowania wojsk sojuszniczych.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.