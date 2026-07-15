15.07.2026 Poważne utrudnienia w Warszawie! Tramwaje nie dojadą do Boernerowa. WTP wydało pilny komunikat
Warszawski Transport Publiczny poinformował o nagłych utrudnieniach w kursowaniu tramwajów. Z przyczyn technicznych linia 20 została skrócona i nie dojeżdża do pętli Boernerowo. Pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej oraz innych linii autobusowych i tramwajowych.
Utrudnienia obowiązują od środy, 15 lipca. Według komunikatu opublikowanego o godz. 15:27, tramwaje linii 20 kursują obecnie jedynie na trasie:
Koło ↔ Żerań FSO
Odcinek prowadzący do Boernerowa został wyłączony z obsługi.
ZTM wskazuje alternatywne połączenia
Aby ułatwić pasażerom podróż, WTP zaleca korzystanie z innych linii komunikacji miejskiej:
- Fort Blizne – Stare Bemowo – autobus 167,
- Fort Blizne – Orlich Gniazd – autobus 220,
- Koło – Orlich Gniazd – autobus 184,
- Radiowa – Stare Bemowo – autobus 523,
- Koło – Radiowa – tramwaj 24,
- Radiowa – Dywizjonu 303 – tramwaje 11, 26 i 28.
Utrudnienia mogą wydłużyć podróż
Osoby podróżujące w kierunku Boernerowa i Bemowa powinny liczyć się z koniecznością przesiadek oraz wydłużonym czasem przejazdu. WTP przeprasza pasażerów za utrudnienia i apeluje o śledzenie bieżących komunikatów dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej.
Na razie nie podano, jak długo potrwają utrudnienia ani co było przyczyną awarii technicznej. Pasażerowie powinni przed wyjazdem sprawdzić aktualne informacje publikowane przez Warszawski Transport Publiczny.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.