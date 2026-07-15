15.07.2026 Poważne utrudnienia w Warszawie! Tramwaje nie dojadą do Boernerowa. WTP wydało pilny komunikat

15 lipca 2026 16:03 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawski Transport Publiczny poinformował o nagłych utrudnieniach w kursowaniu tramwajów. Z przyczyn technicznych linia 20 została skrócona i nie dojeżdża do pętli Boernerowo. Pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej oraz innych linii autobusowych i tramwajowych.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Utrudnienia obowiązują od środy, 15 lipca. Według komunikatu opublikowanego o godz. 15:27, tramwaje linii 20 kursują obecnie jedynie na trasie:

Zobacz również:

Koło ↔ Żerań FSO

Odcinek prowadzący do Boernerowa został wyłączony z obsługi.

ZTM wskazuje alternatywne połączenia

Aby ułatwić pasażerom podróż, WTP zaleca korzystanie z innych linii komunikacji miejskiej:

  • Fort Blizne – Stare Bemowo – autobus 167,
  • Fort Blizne – Orlich Gniazd – autobus 220,
  • Koło – Orlich Gniazd – autobus 184,
  • Radiowa – Stare Bemowo – autobus 523,
  • Koło – Radiowa – tramwaj 24,
  • Radiowa – Dywizjonu 303 – tramwaje 11, 26 i 28.

Utrudnienia mogą wydłużyć podróż

Osoby podróżujące w kierunku Boernerowa i Bemowa powinny liczyć się z koniecznością przesiadek oraz wydłużonym czasem przejazdu. WTP przeprasza pasażerów za utrudnienia i apeluje o śledzenie bieżących komunikatów dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Na razie nie podano, jak długo potrwają utrudnienia ani co było przyczyną awarii technicznej. Pasażerowie powinni przed wyjazdem sprawdzić aktualne informacje publikowane przez Warszawski Transport Publiczny.

Zobacz również:

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna