Potężne nawałnice pustoszą Polskę. Zerwane dachy, ewakuacje obozów harcerskich i setki interwencji strażaków
Gwałtowne burze przetaczają się przez kolejne regiony Polski, powodując liczne zniszczenia. Silny wiatr zrywa dachy, ulewne deszcze zalewają ulice i posesje, a służby od rana prowadzą setki interwencji. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano również o ewakuacji kilku obozów harcerskich. W sieci pojawiają się kolejne nagrania i zdjęcia pokazujące skalę żywiołu.
Najtrudniejsza sytuacja panuje na południu kraju. Burzom towarzyszą intensywne opady deszczu, porywisty wiatr oraz miejscami grad. W wielu miejscowościach doszło do lokalnych podtopień, utrudnień na drogach i uszkodzeń budynków.
Internauci publikują w mediach społecznościowych filmy przedstawiające skutki nawałnic. Na nagraniach widać zalane ulice, uszkodzone samochody, połamane drzewa oraz grad o dużych rozmiarach. Burze dały się we znaki m.in. mieszkańcom Sosnowca, Jaworzna, Chrzanowa i Jeleniej Góry.
Najwięcej pracy mają strażacy na Dolnym Śląsku. Do godziny 15.00 odnotowano tam ponad 280 interwencji. Ratownicy usuwają powalone drzewa, zabezpieczają uszkodzone dachy, wypompowują wodę z zalanych posesji oraz pomagają mieszkańcom w usuwaniu skutków żywiołu.
Najwięcej zgłoszeń napłynęło z powiatu karkonoskiego. Liczne działania prowadzone są również w powiatach lwóweckim i kłodzkim. W związku z niebezpiecznymi warunkami pogodowymi prewencyjnie ewakuowano kilka obozów harcerskich z terenów powiatów karkonoskiego, kłodzkiego, lwóweckiego i wałbrzyskiego.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach lubuskim, wielkopolskim, łódzkim oraz na południu Podkarpacia. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego oraz części województw lubuskiego i świętokrzyskiego.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało również alerty SMS do mieszkańców zagrożonych regionów. Ostrzega przed możliwością podtopień, bardzo silnym wiatrem oraz przerwami w dostawie energii elektrycznej. Służby apelują o unikanie otwartych przestrzeni, zabezpieczenie przedmiotów znajdujących się na balkonach i posesjach oraz śledzenie najnowszych komunikatów pogodowych.
Synoptycy podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna i w kolejnych godzinach burze mogą pojawiać się w następnych częściach kraju. Dlatego warto zachować szczególną ostrożność i na bieżąco sprawdzać ostrzeżenia IMGW oraz komunikaty służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.