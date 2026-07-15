W Warszawie prawie jak na Ukrainie? Podobne oznaczenia mają też inne kraje Europy
Na nowych tablicach rejestracyjnych w Polsce pojawiają się kolejne litery, a w Warszawie pierwsze egzemplarze z oznaczeniem rozpoczynającym się od litery „A” już wzbudzają zainteresowanie kierowców. Dla wielu osób nowe kombinacje, takie jak AF czy AG, na pierwszy rzut oka przypominają tablice rejestracyjne z Ukrainy. Czy rzeczywiście są do nich podobne?
Zmiany wprowadzane są dlatego, że wyczerpują się dostępne kombinacje znaków z dotychczasowymi oznaczeniami. W Warszawie nowe rejestracje stopniowo zastępują pierwszą literę W literą A. Oznacza to, że tam, gdzie dotąd wydawano tablice rozpoczynające się od WF, w przyszłości mogą pojawić się AF, zamiast WG – AG, a kolejne dzielnice również otrzymają nowe oznaczenia.
Skąd skojarzenia z Ukrainą?
Ukraińskie tablice rejestracyjne często rozpoczynają się od dwóch liter, np. AA, AI, AK czy AM. Właśnie dlatego nowe polskie oznaczenia zaczynające się od litery „A” mogą sprawiać wrażenie podobnych. To jednak jedynie podobieństwo wizualne.
Polskie tablice nadal mają charakterystyczny niebieski pasek z flagą Unii Europejskiej i oznaczeniem PL, a ukraińskie – niebiesko-żółty pasek z symbolem UA. Różni się także cały system nadawania oznaczeń. W Polsce litery wskazują województwo oraz miasto lub powiat, natomiast na Ukrainie oznaczają region zgodnie z tamtejszym systemem rejestracji.
Nie tylko Ukraina. Podobne tablice mają także inne kraje
Co ciekawe, podobny układ liter i cyfr stosuje wiele państw europejskich. Do krajów, których tablice na pierwszy rzut oka przypominają ukraińskie, należą między innymi:
- Francja – format AA-123-AA,
- Włochy – AA 123 AA,
- Słowacja – od 2023 roku również AA 123 AA,
- Bułgaria – litery i cyfry w bardzo podobnym układzie, przy czym wykorzystywane są znaki wspólne dla alfabetu łacińskiego i cyrylicy.
Oznacza to, że podobny wygląd tablic nie jest niczym wyjątkowym i wynika z tego, że wiele państw korzysta z podobnych europejskich schematów oznaczania pojazdów.
Dlaczego wprowadzane są nowe litery?
Zmiana nie ma związku z żadną reformą dotyczącą kierowców. Jest wyłącznie efektem wyczerpywania się dostępnych kombinacji znaków. Nowe oznaczenia trafiają obecnie przede wszystkim na tzw. tablice krótkie oraz tablice indywidualne, a jako pierwsze wprowadzają je największe miasta i województwa.
Dla kierowców oznacza to jedno – na ulicach będzie można coraz częściej spotkać tablice z nowymi literami. Choć niektórym mogą kojarzyć się z zagranicznymi rejestracjami, pozostają one elementem polskiego systemu oznaczania pojazdów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.