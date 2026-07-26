Uchwyt na telefon może kosztować nawet 3 tys. zł. Wielu kierowców nie zdaje sobie z tego sprawy
Wielu kierowców korzysta z uchwytów na smartfony podczas jazdy, nie zastanawiając się nad tym, gdzie dokładnie je montuje. Choć samo używanie takiego akcesorium jest w pełni legalne, jego niewłaściwe umiejscowienie może skończyć się wysokim mandatem, a nawet zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.
Uchwyt na telefon to dziś standardowe wyposażenie wielu samochodów. Kierowcy wykorzystują go do nawigacji, prowadzenia rozmów przez zestaw głośnomówiący czy obsługi aplikacji. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy urządzenie zostaje zamocowane w miejscu ograniczającym widoczność.
Telefon nie może zasłaniać drogi
Przepisy nie zakazują korzystania z uchwytów na telefon, ale wymagają, aby pojazd był wyposażony w sposób zapewniający kierowcy odpowiednią widoczność i bezpieczne prowadzenie. Dotyczy to nie tylko smartfonów, ale także nawigacji, kamer samochodowych czy innych urządzeń montowanych na przedniej szybie.
Jeżeli funkcjonariusz uzna, że zamontowane urządzenie ogranicza pole widzenia kierowcy, może uznać to za naruszenie art. 66 Prawa o ruchu drogowym.
Mandat nawet do 3 tys. zł
Policja przypomina, że za niewłaściwe umieszczenie telefonu lub innego urządzenia na przedniej szybie grożą dotkliwe konsekwencje finansowe. Kara może wynieść od 500 do nawet 3000 zł, w zależności od okoliczności i stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W najbardziej skrajnych przypadkach funkcjonariusze mogą również zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu do czasu usunięcia nieprawidłowości.
Gdzie najlepiej zamontować uchwyt?
Eksperci zalecają, aby uchwyt na telefon montować w miejscu, które nie ogranicza widoczności przez przednią szybę. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie kratek nawiewu lub specjalnych uchwytów przeznaczonych do montażu na desce rozdzielczej, o ile nie utrudniają one prowadzenia pojazdu.
Przed każdą podróżą warto sprawdzić, czy telefon, nawigacja lub kamera nie zasłaniają nawet części pola widzenia. Taka chwila ostrożności może uchronić nie tylko przed wysokim mandatem, ale przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo na drodze.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.