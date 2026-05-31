Jeden niefortunny wyraz w tytule przelewu i masz problem ze skarbówką. Oto co bank zgłasza do GIIF
Przedsiębiorca z branży eventowej przelał 50 000 zł z tytułem „za koncert”. Kwota legalna, działalność zarejestrowana, faktura wystawiona. Bank i tak zablokował transakcję, a sprawa trafiła do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej. Właściciel konta przez kilka tygodni zbierał dokumenty i odpowiadał na wezwania. Tytuł przelewu kosztował go miesiąc pracy – zanim udowodnił, że nie zrobił nic złego.
Próg 15 000 euro: automatyczny raport, nie automatyczna kontrola
Banki mają ustawowy obowiązek zgłaszania do GIIF każdej transakcji przekraczającej równowartość 15 000 euro – przy aktualnym kursie to ok. 65 000 zł. Obowiązek wynika wprost z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2023 poz. 1124 t.j.). Dotyczy wszystkich operacji: przelewów krajowych, transgranicznych, wpłat gotówkowych i wymiany walut.
Sam raport do GIIF nie oznacza jednak kontroli skarbowej. Generalny Inspektor Informacji Finansowej analizuje zgłoszenie i dopiero gdy dostrzeże nieprawidłowości, przekazuje sprawę do Krajowej Administracji Skarbowej lub prokuratury. Zdecydowana większość raportów kończy się archiwizacją – bez żadnych konsekwencji dla właściciela konta.
Niektóre banki stosują własny, niższy próg – 10 000 euro – jako margines bezpieczeństwa. Klient nie jest o tym informowany z góry.
Poniżej progu też możesz wylądować w bazie GIIF
Kwota poniżej 65 000 zł nie daje żadnej gwarancji spokoju. Od 2025 r. banki mają obowiązek analizować sumy transakcji wykonywanych przez tego samego klienta w krótkich odstępach czasu. Trzy przelewy po 10 000 zł wysłane w ciągu kilku dni mogą zostać zsumowane i potraktowane jak jedna operacja 30 000 zł – i trafić do GIIF jako podejrzany wzorzec rozbijania kwot.
Algorytmy AML analizują nie tylko wysokość poszczególnych przelewów, ale też ich tytuły, częstotliwość, wzorce czasowe i powiązania między nadawcami a odbiorcami. Czerwoną flagę wywołują przelewy do różnych odbiorców o identycznej lub bardzo zbliżonej wartości wysłane w krótkim czasie, cykliczne wpłaty od wielu różnych osób na prywatne konto oraz operacje, w których nie podano pełnych danych nadawcy.
Od 2022 r. Krajowa Administracja Skarbowa ma też prawo przeglądać historię rachunków bankowych bez wcześniejszego powiadomienia właściciela. Uprawnienie wynika z art. 182 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 111). KAS korzysta z niego przede wszystkim przy tzw. analizie majątkowej – gdy zauważy, że wydatki podatnika nie mają pokrycia w ujawnionych dochodach.
Tytuł przelewu jako dowód w postępowaniu
Algorytmy bankowe oceniają każdy opis transakcji pod kątem jego zgodności z kwotą i typowymi wartościami rynkowymi. Tytuł „za usługi” przy kwocie 80 000 zł wzbudzi pytanie, jakie to usługi – bo brak odpowiedzi sugeruje ukrywanie charakteru transakcji. „Rozliczenie” nic nie wyjaśnia. „Za bilet do kina” przy 10 000 zł jest jawną sprzecznością między opisem a kwotą.
Osobną kategorią są tytuły humorystyczne. Historia, która obiegła polskie fora, dotyczyła mężczyzny, który w żartobliwym tytule przelewu dla kolegi użył sformułowania „za ukrycie zwłok”. Bank zablokował transakcję natychmiast, sprawa trafiła do organów ścigania i wymagała formalnego postępowania wyjaśniającego, zanim można było ją zamknąć. Algorytmy flagują automatycznie każde sformułowanie kojarzące się z działalnością przestępczą, narkotykami, bronią czy terroryzmem, a także wyrażenia sugerujące unikanie podatków: „bez faktury”, „pod stołem”, „na czarno”, „za robotę nieoficjalną”.
Dane o wszystkich przelewach są przechowywane w systemach bankowych i organów kontroli finansowej przez 5 lat. Przelew z żartobliwym tytułem sprzed 3 lat może stać się podstawą do wszczęcia kontroli dziś.
Darowizny: trzy grupy podatkowe, trzy progi i jedna pułapka
Odrębnym powodem zainteresowania fiskusa są przelewy między osobami fizycznymi, które mogą mieć charakter darowizny. Reforma podatkowa z połowy 2023 r. znacząco podniosła limity zwolnień – ale ich przekroczenie bez dopełnienia formalności grozi dotkliwymi karami.
Aktualne progi zwolnienia z podatku od spadków i darowizn (ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Dz.U. 2024 poz. 596 t.j.) wynoszą: 36 120 zł dla I grupy podatkowej (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, ojczym, macocha), 27 090 zł dla II grupy (dalsza rodzina: ciotki, wujowie, teściowie, zięciowie, synowe) oraz 5 733 zł dla III grupy, obejmującej wszystkich pozostałych – przyjaciół, partnerów nieformalnych i osoby obce. Limity liczone są kumulatywnie za ostatnie 5 lat od tego samego darczyńcy.
Dla najbliższej rodziny z tzw. grupy zerowej (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie) możliwe jest całkowite zwolnienie z podatku bez górnego limitu kwoty – ale wyłącznie pod dwoma warunkami: pieniądze muszą wpłynąć przelewem bankowym na rachunek obdarowanego (nie gotówką), a darowizna musi zostać zgłoszona do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania.
Jeśli termin zostanie przekroczony, a urząd dowie się o darowiźnie z innego źródła, zastosuje sankcyjną stawkę podatkową – 20 proc. całej kwoty, nie tylko nadwyżki ponad limit. Przy darowiźnie 50 000 zł od osoby spoza I grupy oznacza to 10 000 zł podatku plus odsetki za zwłokę. W najgorszym scenariuszu – gdy urząd uzna środki za nieujawniony dochód – stawka karna wynosi 75 proc. wartości. Przy 100 000 zł to strata 75 000 zł, zanim doliczone zostaną odsetki.
Co to oznacza dla Ciebie? Prawidłowy tytuł przelewu to nie formalność
Przy każdej darowiźnie dla rodziny stosuj tytuł, który nie pozostawia żadnych wątpliwości: „Darowizna od matki Anny Kowalskiej dla córki Marii Nowak” – z pełnymi danymi obu stron. Możesz dołączyć numery PESEL, choć nie jest to obowiązkowe. Unikaj tytułów nieformalnych („pieniążki od mamy”, „kieszonkowe”), żartobliwych i skrótowych – każdy z nich może opóźnić zaksięgowanie przelewu lub uruchomić procedurę wyjaśniającą w GIIF. Formularz SD-Z2 złóż elektronicznie przez e-Urząd Skarbowy – to dosłownie kilka minut, które mogą ochronić Cię przed karą dziesiątek tysięcy złotych.
